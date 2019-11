Na hrvatskom tržištu ima više od 1000 košer i halal proizvoda

Moguće je pronaći više od 1000 proizvoda s halal i košer certifikatom u Hrvatskoj, a svake godine taj broj raste.

- Halal se definira kao sustav dopuštenog u islamu, a sama riječ ‘halal’ je arapskog podrijetla i znači ‘dopušteno’, a ‘haram’ znači da je nešto zabranjeno. Ono se danas veže uz nešto što je zdravo i kvalitetno te upravo zbog toga halal proizvode i usluge ne koriste samo muslimani. Na svjetskom tržištu halal vrijedi 700 milijardi dolara, što upućuje na to da raste broj nemuslimana koji konzumiraju i žive halal - govori nam Aldin Dugonjić, ravnatelj u Centru za certificiranje halal kvalitete u Zagrebu.

To je jedini takav Centar u Hrvatskoj koji dodjeljuje halal certifikate proizvodima i uslugama koji prođu njihovu strogu kontrolu, a u Hrvatskoj, prema zadnjem popisu stanovništva, živi oko 63.000 muslimana.

Foto: Igor Soban/PIXSELL - U inspekciji pregledavamo sastojke nekog proizvoda i ako vidimo neki štetan sastojak, poput bojila, insekata, svinjetine ili proizvoda od svinje, tražimo mu zamjenu kako bi proizvod dobio halal certifikat. Prirodni sastojci i široki spektar aditiva dopušteni su kako bi hrana bila trajnija, ali i tad se provjerava njihovo podrijetlo - objašnjava Dugonjić proces dobivanja halal certifikata.

Također, sav GMO je zabranjen, a od crvenog mesa dopušteni su govedina i junetina. Svinjetina je zabranjena iz vjerskih razloga kod muslimana, ali i Židova.

U Zagrebu je moguće kupiti samo halal proizvode u trgovini Habibi Orient u Savskoj, koju drži Amal iz Libanona.

- Imamo stotinjak proizvoda iz Irana, Pakistana, Sirije i Turske, a sve ih nabavljamo od posrednika u Austriji. Najskuplje su datulje iz Pakistana. Stoje više od 150 kuna za kilogram, no one se najbrže rasprodaju - kaže nam Amal. U ponudi imaju razne halal kobasice od govedine i piletine, mlijeko, halvu, rahatlokum i baklave. Cijene su više, no to je i zbog poreza koji moraju plaćati za proizvode iz uvoza - objašnjava nam Amal.

Foto: Igor Soban/PIXSELL Inače, više od 80 posto cijele halal industrije u rukama je nemuslimanskih zemalja, a Francuska je u tome vodeća. Meso je teško nabaviti u Hrvatskoj. Postoji halal piletina koja mora biti uzgojena bez GMO-a, no svo ostalo meso mora se uvoziti. Halal nije vezan samo uz hranu, nego uz cjelokupan stil života pa tako postoje, između ostalog, halal hoteli, kozmetika i odjeća. U Hrvatskoj ima 23 hotela koji nude halal uslugu. Košer, pak, nije stil života i odnosi se samo na prehranu. Hebrejska riječ “košer” u doslovnom prijevodu znači “pristaje”.

U Hrvatskoj ne postoji košer meso te se ono najčešće uvozi iz Beča, Budimpešte ili Poljske za potrebe židovske zajednice. Košer regulacije su puno strože od halala, a alkohol je u židovstvu dopušten, no mora biti napravljen od košer sirovine.

Svjetsko tržište košer proizvodnje 2016. vrijedilo je 600 milijardi dolara te je svake godine u porastu. U Hrvatskoj živi 500-tinjak Židova te se proizvođačima ne isplati proizvodnja i certificiranje košer mesa jer je to komplicirano, što je pojasnio i rabin Kotel Da-Don, koji jedini ima dozvolu u Hrvatskoj za izdavanje košer certifikata.

Foto: Robert Anic/PIXSELL - Košer klanje je zahtjevnije od halala. Onaj koji je ovlašten za takvo klanje mora naučiti puno propisa i biti školovan za tako nešto.

Također, mora se provjeriti stanje životinje nakon klanja, koja može imati mogućih 70 problema. Primjerice, pregledavaju se organi, pluća moraju biti zdrava, ne smije nedostajati ili biti višak organa u životinji, ne smije imati slomljene kosti, uglavnom ona mora biti savršeno zdrava - objašnjava nam rabin Kotel Da-Don.

Takvo košer meso skuplje je čak do 50 posto od “običnog” mesa, a židovska zajednica u Hrvatskoj ovisi o uvozu. Meso se ne smije konzumirati s mlijekom jer teško pada na želudac. Oko 100 tvrtki trenutačno ima košer certifikat, a ove godine ih je taj certifikat zatražilo njih desetak. Kako bi tvrtka dobila certifikat za neki proizvod, mora ispuniti prijavu te prolazi proces kontrole u kojemu se najprije ispituje i istražuje što se sve koristi u proizvodnji tog proizvoda, a potom dolazi rabin u kontrolu. Ta kontrola se nastavlja nakon certificiranja kako bi bili sigurni da se tvrtka pridržava pravila. Takvu kontrolu ima i Halal centar, koji ima svoje zaposlenike samo za to.

- Voće i povrće nisu problem. Mi kupujemo sve u običnim dućanima i nema dodatnih poskupljenja. Velik je izbor košer hrane u Hrvatskoj - govori nam rabin. Svaki proizvod u trgovini koji ima halal i košer certifikat prepoznat će se jer na pozadini ima ispisano ime rabina Kotela za košer i riječ ‘halal’ za halal, a nerijetko će jedan proizvod imati oba certifikata.

I čokolada može biti halal

Tvornica Kraš ima čak 143 halal proizvoda, no samo osam košer proizvoda. Jedan od rijetkih proizvoda koji ima oba certifikata je Krašova Bajadera s nugatom, bademima i lješnjakom. Kraš spada pod ‘parve’ namirnicu. To u židovstvu znači da se takva namirnica može jesti s mesom ili mlijekom.

Jede se riba koja ima ljuske i peraje

U košer prehrani dopuštena je sva riba koja ima ljuske i peraje, dok su rakovi, jastozi, oštrige i ostala morska hrana bez ljuski i peraja strogo zabranjeni u prehrani Židova. Tvrtka Pelagos u vlasništvu Ante Gotovine ima košer certifikat za četiri vrste zapakiranih slanih inćuna u ulju.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Za vegetu se najviše raspituju

Vegeta ima halal i košer certifikat. Upravo ona ima najviše upita iz muslimanske zajednice otkrio nam je ravnatelj Halal centra Aldin Dugonjić. Podravka ima oko 300 proizvoda koji su halal, a manji broj je i košer. Čak 17 vrsta vegete mogu jesti muslimani i židovi uz povrće i meso koje je dopušteno.

Većina mliječnih proizvoda je dopuštena

Kako bi bili konkurenti u izvozu, brojne mliječne industrije posjeduju halal i košer certifikat. Dukat, KIM, Meggle, Vindija i Z’ bregov by Vindija imaju oba certifikata, a to znači da su njihova mlijeka od dopuštenih životinja poput krava ili koza te hranjena hranom bez aditiva i GMO-a.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Postoje košer i halal restorani

Halal restorani ne poslužuju svinjetinju, a neki ni alkohol. Takvih restorana bez alkohola ima i u Zagrebu.

Košer hrana može se probati samo u sklopu hotela koji imaju takvu ponudu. Samo četiri hotela u Zagrebu nude košer hranu, dok halal hranu nude 23 hotela u Hrvatskoj.

Tjestenina prolazi ako nema svinjetine

Razne vrste tjestenina tortellina i raviola mogu dobiti certifikat košer i halal ako nisu punjene sa slaninom ili nekom drugom nedopuštenom namirnicom. Iz Halal centra kažu kako nije problem ako dio postrojenja pravi punjene raviole sa slaninom, no ta dva postrojenja moraju biti odvojena.

