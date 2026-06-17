DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Početkom osamdesetih procjenjivalo se da u Europi ima oko deset milijuna dijabetičara, a u Jugoslaviji oko 400.000
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Dijeta 'bratstvo i jedinstvo' želi osvojiti cijelo europsko tržište
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“Jugoslavija bi uskoro mogla postati jedna od prvih europskih zemalja koja će proizvoditi cjelodnevni paket dijetalne hrane namijenjen domaćem i stranom tržištu. Takvu mogućnost razmatra Inicijativni odbor za osnivanje poslovne zajednice za proizvodnju, promet i potrošnju dijetalne hrane Jugoslavije, ističući kako domaća prehrambena industrija već ima značajno iskustvo u proizvodnji gotove i polugotove hrane", pisao je Večernji list 17. lipnja 1980.
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