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Dijeta 'bratstvo i jedinstvo' želi osvojiti cijelo europsko tržište

Piše Ana Vukašinović,
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Dijeta 'bratstvo i jedinstvo' želi osvojiti cijelo europsko tržište
Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Početkom osamdesetih procjenjivalo se da u Europi ima oko deset milijuna dijabetičara, a u Jugoslaviji oko 400.000

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“Jugoslavija bi uskoro mogla postati jedna od prvih europskih zemalja koja će proizvoditi cjelodnevni paket dijetalne hrane namijenjen domaćem i stranom tržištu. Takvu mogućnost razmatra Inicijativni odbor za osnivanje poslovne zajednice za proizvodnju, promet i potrošnju dijetalne hrane Jugoslavije, ističući kako domaća prehrambena industrija već ima značajno iskustvo u proizvodnji gotove i polugotove hrane", pisao je Večernji list 17. lipnja 1980.

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