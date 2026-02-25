Svaka osoba nasljeđuje po jednu kopiju svakog gena od majke i jednu od oca. Kod žena je omjer jednostavan, 50% od majke i 50% od oca. Kod muškaraca postoji mala razlika, oko 51% gena dolazi od majke, a 49% od oca
Na koga ste pametni, a na koga mršavi? Evo što nasljeđujemo od majke, a što od oca
Naša DNK dolazi od oba roditelja, ali određene osobine mogu biti jače povezane s majčinim ili očevim genom. Pogledajmo detaljnije koje osobine dolaze od koga.
Svaka osoba nasljeđuje po jednu kopiju svakog gena od majke i jednu od oca. Kod žena je omjer jednostavan, 50% od majke i 50% od oca. Kod muškaraca postoji mala razlika, oko 51% gena dolazi od majke, a 49% od oca.
Osobine koje nasljeđujemo od oca
Visina: Iako oba roditelja utječu na visinu djeteta, geni oca, osobito IGF geni, imaju jači utjecaj na rast.
Zubi: Problemi poput krivih zuba ili karijesa često dolaze od očevih gena, osobito ako otac ima lošu dentalnu povijest.
Spol: Spol djeteta određuje kromosom oca, svako jaje nosi X kromosom, a spermij može nositi X ili Y kromosom. XY kombinacija daje muško dijete, a XX žensko.
Y-povezani poremećaji: Muškarci dobivaju Y kromosom od oca, pa se poremećaji povezani s njim, poput spojenih prstiju ili prekomjernog rasta dlačica na ušima, nasljeđuju od oca.
Skladištenje masti: Bijela tjelesna mast, koja služi za energiju, ali može doprinijeti pretilosti i srčanim problemima, uglavnom se nasljeđuje od oca.
Osobine koje nasljeđujemo od majke
Mitohondrijske bolesti: Ove nasljedne bolesti nastaju zbog mutacija u DNK mitohondrija, koju dijete dobiva samo od majke. Primjeri uključuju Leigh sindrom i MELAS sindrom.
Očne osobine: Struktura oka, vid, pa čak i poremećaji poput dalekovidnosti ili daltonizma, mogu se naslijediti od majke, a muškarci su osobito osjetljivi na genetski uzrokovane probleme s bojama.
Fizičke osobine: Boja i tekstura kose, linija kose, koža, pa čak i proširene vene često dolaze od majke.
Menstruacija i menopauza: Žene mogu naslijediti dob početka menstruacije i menopauze od svojih majki.
Inteligencija: Studije pokazuju da je najbolji prediktor inteligencije djeteta IQ majke, iako socijalni i obrazovni čimbenici također igraju ulogu.
Spavanje: Djeca majki koje imaju problema sa snom često dulje zaspu, pokazuju istraživanja.
Starenje: DNK mitohondrija, naslijeđena od majke, može utjecati na starenje, uključujući bore i sijedu kosu.
Metabolizam: Sposobnost debljanja ili mršavljenja također se može naslijediti od majke, premda životni stil ima veći utjecaj.
ADHD i raspoloženje: Djeca majki s niskim razinama serotonina češće razvijaju ADHD. Struktura majčinog mozga može utjecati i na emocionalne reakcije i temperament djece.
Izdržljivost u vježbanju: Studija iz 2005. pokazala je da sposobnost majke za vježbanje bolje predviđa tjelesnu izdržljivost djeteta nego sposobnosti oca.
Nasljeđivanje osobina složen je proces koji uključuje i gene majke i oca, ali određene osobine imaju jaču povezanost s jednim roditeljem. Od genetike do metabolizma, boje kose i čak emocionalnog temperamentu, majke i očevi oblikuju nas na različite načine, čineći svaku osobu jedinstvenom kombinacijom roditeljskih gena.
