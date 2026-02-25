Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
KRV NIJE VODA

Na koga ste pametni, a na koga mršavi? Evo što nasljeđujemo od majke, a što od oca

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Na koga ste pametni, a na koga mršavi? Evo što nasljeđujemo od majke, a što od oca
Foto: Dasha Petrenko

Svaka osoba nasljeđuje po jednu kopiju svakog gena od majke i jednu od oca. Kod žena je omjer jednostavan, 50% od majke i 50% od oca. Kod muškaraca postoji mala razlika, oko 51% gena dolazi od majke, a 49% od oca

Admiral

Naša DNK dolazi od oba roditelja, ali određene osobine mogu biti jače povezane s majčinim ili očevim genom. Pogledajmo detaljnije koje osobine dolaze od koga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Idila u Šestanovcu, općini koja ulaže u mlade: 'Imamo sve i zato smo ostali ovdje s djecom' 01:00
Idila u Šestanovcu, općini koja ulaže u mlade: 'Imamo sve i zato smo ostali ovdje s djecom' | Video: 24sata/pixsell

Svaka osoba nasljeđuje po jednu kopiju svakog gena od majke i jednu od oca. Kod žena je omjer jednostavan, 50% od majke i 50% od oca. Kod muškaraca postoji mala razlika, oko 51% gena dolazi od majke, a 49% od oca.

PROMO Toranj za učenje – pametan saveznik u obiteljskom životu
Toranj za učenje – pametan saveznik u obiteljskom životu

Osobine koje nasljeđujemo od oca

Visina: Iako oba roditelja utječu na visinu djeteta, geni oca, osobito IGF geni, imaju jači utjecaj na rast.

Zubi: Problemi poput krivih zuba ili karijesa često dolaze od očevih gena, osobito ako otac ima lošu dentalnu povijest.

Spol: Spol djeteta određuje kromosom oca, svako jaje nosi X kromosom, a spermij može nositi X ili Y kromosom. XY kombinacija daje muško dijete, a XX žensko.

Y-povezani poremećaji: Muškarci dobivaju Y kromosom od oca, pa se poremećaji povezani s njim, poput spojenih prstiju ili prekomjernog rasta dlačica na ušima, nasljeđuju od oca.

Skladištenje masti: Bijela tjelesna mast, koja služi za energiju, ali može doprinijeti pretilosti i srčanim problemima, uglavnom se nasljeđuje od oca.

Funny, home and father with boys, family and laughing in living room for fun, happiness and bonding together. Single parent or kids with joke, care and trust with comedy, relax and cheerful in lounge
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Osobine koje nasljeđujemo od majke

Mitohondrijske bolesti: Ove nasljedne bolesti nastaju zbog mutacija u DNK mitohondrija, koju dijete dobiva samo od majke. Primjeri uključuju Leigh sindrom i MELAS sindrom.

Očne osobine: Struktura oka, vid, pa čak i poremećaji poput dalekovidnosti ili daltonizma, mogu se naslijediti od majke, a muškarci su osobito osjetljivi na genetski uzrokovane probleme s bojama.

Fizičke osobine: Boja i tekstura kose, linija kose, koža, pa čak i proširene vene često dolaze od majke.

Menstruacija i menopauza: Žene mogu naslijediti dob početka menstruacije i menopauze od svojih majki.

Inteligencija: Studije pokazuju da je najbolji prediktor inteligencije djeteta IQ majke, iako socijalni i obrazovni čimbenici također igraju ulogu.

Mother with daughters at home
Foto: FaustFoto

Spavanje: Djeca majki koje imaju problema sa snom često dulje zaspu, pokazuju istraživanja.

Starenje: DNK mitohondrija, naslijeđena od majke, može utjecati na starenje, uključujući bore i sijedu kosu.

Metabolizam: Sposobnost debljanja ili mršavljenja također se može naslijediti od majke, premda životni stil ima veći utjecaj.

ADHD i raspoloženje: Djeca majki s niskim razinama serotonina češće razvijaju ADHD. Struktura majčinog mozga može utjecati i na emocionalne reakcije i temperament djece.

Izdržljivost u vježbanju: Studija iz 2005. pokazala je da sposobnost majke za vježbanje bolje predviđa tjelesnu izdržljivost djeteta nego sposobnosti oca.

DJETINJSTVO OSTAVLJA TRAG Birate loše partnere? Odgovor možda leži u odnosu s ocem
Birate loše partnere? Odgovor možda leži u odnosu s ocem

Nasljeđivanje osobina složen je proces koji uključuje i gene majke i oca, ali određene osobine imaju jaču povezanost s jednim roditeljem. Od genetike do metabolizma, boje kose i čak emocionalnog temperamentu, majke i očevi oblikuju nas na različite načine, čineći svaku osobu jedinstvenom kombinacijom roditeljskih gena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovi suplementi nam ubrzavaju starenje mozga, a jedna obična navika sve pogoršava
STVARA KONTRA-EFEKT

Ovi suplementi nam ubrzavaju starenje mozga, a jedna obična navika sve pogoršava

Mnogi troše velike svote na dodatke prehrani za mozak, no stručnjaci upozoravaju da često nisu učinkoviti i mogu ubrzati starenje. Problem pogoršava nepažljivo kombiniranje više proizvoda bez nadzora medicinskog stručnjaka
Dnevni horoskop za srijedu 25. veljače: Lavovi, ignorirajte provokacije, Vaga je oslonac...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 25. veljače: Lavovi, ignorirajte provokacije, Vaga je oslonac...

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 25. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Seksualni snovi nisu slučajni: Otkrijte što oni govore o vama
SEKS SANJARICA

Seksualni snovi nisu slučajni: Otkrijte što oni govore o vama

Snovi o seksu mogu djelovati kao aktivnost napaljenog uma, no tumačica snova Lara Loewenberg ističe da oni zapravo i nisu uopće o seksu. I ne samo to, već su u tim snovima bitni svi detalji, pa i oni koje možda ne bismo primijetili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026