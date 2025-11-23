Iako nikad nije potvrđeno da je slavni Marko Polo rođen u Korčuli, nekako su ga tijekom godina Korčulani ipak pomalo prisvojili, a tek je prije dvije godine otvoren Interpretacijski centar Marko Polo, posvećen samo njemu i njegovoj ostavštini
Na Korčuli čuvaju baštinu Marka Pola: 'Opera koja mu je posvećena nikad nije izvedena'
Marko Polo je, davno prije svih modernih putovanja i ere globetrottera, otvorio vrata komunikacije među civilizacijama. Putovao je iz Venecije prema Dalekom istoku, promatrao, zapisivao i vraćao se s pričama koje su zaprepastile Europu. Iako povjesničari i danas raspravljaju o svakom njegovu koraku, činjenica je da utjecaj njegova djela traje i danas. Prije nego se davnih dana otputio na istok, Europa je grubo gledala na Mongole i ostale azijske narode kao na "divljake", no onda je Marko Polo u Europu donio slikovit, fascinantan i širok opis Istoka - i tako otvorio prozor u jedan drugačiji svijet.
