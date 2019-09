Želite ravan trbuh? Izbacite sol i cigarete, ostavite se mobitela

Pijte probiotike

Važno je da vaša crijeva budu opskrbljena s korisnim vrstama bakterija. Jedan od načina za to je uzimanje probiotičkih dodataka. Ne samo da će vam oni pomoći da se manje razbolijevate, osjećate se sretnije i olakšate probavu, već vam može pomoći i da uklonite nadutost i izravnate trbuh.

Maknite sol sa stola

Sol je umjereno dobra jer je to mineral neophodan za zdravlje srca i mozga. Ali ipak, previše soli zadržavat će vodu u organizmu. Zato je smanjivanje unosa soli jedan je od osnovnih načina za uklanjanje viška vode iz tijela.

Ispljunite žvakaću gumu

Mnogi žvaču žvakaću gumu kako bi suzbili glad ili na taj način pokušavaju spriječiti bespotrebno prejedanje, ali ova navika ima lošu nuspojavu, a to je nadut trbuh. Osim toga, pokazalo se da neki umjetni zaslađivači povećavaju apetit za lošom hranom, tako da bi žvakača guma mogla povećati vaš struk i na ovaj način.

Pivu izbjegavajte u širokom luku

Ne zovu ga bez veze 'pivskim trbuhom'. Alkohol može dovesti do prekomjernog rasta loših bakterija u vašem želucu, što dovodi do razvoja plinova, a da ne spominjemo da sve te kalorije idu ravno u vaš struk. Umjesto toga, preskočite alkohol u potpunosti ili ograničite količine.

Prestanite žvakati otvorenih usta

Žvakanjem dok dišete kroz usta možete progutati puno zraka, što opet uzrokuje napuhavanje trbuha. Učenje pravilnih načina jedenja za stolom ne samo da će vam pomoći u održavanju ravnog trbuha, već će i vaše prijatelje i obitelj učiniti mnogo sretnijima, jer je žvakanje otvorenih ustiju između ostalog i nepristojno.

Ukrotite želju za slatkim

Slastice, iako su ukusne, nisu baš dobre za naše tijelo, a to uključuje i trbuh. Ne samo da te kalorije dodaju centimetre našem struku, već i preopterećenje šećerom dovodi do inzulinske rezistencije, što nalaže tijelu da sprema dodatnu masnoću oko struka. Šećer također kratkotrajno napuhuje trbuh hranjenjem loših bakterija u crijevima, a to dovodi do pojave plinova i nadutosti.

Hormoni

Disbalans hormona može imati mnogo neugodnih nuspojava, a nadutost je također jedna od njih. Zato postoji razlog zašto je nadutost jedna od glavnih tegoba žena koje su u menopauzi. No, pravilna prehrana i vježbanje prirodni su načini koji dovode do uravnoteženje hormona.

Očuvajte pravilnu probavu

Gotovo 20 posto Amerikanaca pati od kroničnog zatvora, a neprestano napinjanje može utjecati na cijelo tijelo, uključujući i neugodnu nadutost.

Nemojte pretjerano jesti brokulu

Brokula je najzdravija vrsta povrća, ali nažalost, ona isto tako uzrokuje napuhnuti trbuh. Zahvaljujući rafinozi, spoju koji stvara dodatni plin tijekom razgradnje, brokula, kupus, cvjetača i slično povrće može povećati obujam vašeg struka. Ali ipak, nemojte ju zauvijek odbaciti.

Pomaknite vrijeme spavanja

Ljudi danas spavaju manje nego ikad, a to ozbiljno utječe na naše zdravlje, pa čak i na liniju struka. Gubitak samo 30 minuta sna svaku noć može uzrokovati debljanje, a velika je vjerojatnost da će ta težina ići ravno na trbuh. Najbolje bi bilo da idete spavati u isto vrijeme, te da se isto tako i budite uvijek u isto vrijeme.

Izbjegavajte prerađenu hranu

Prerađena hrana jedan je od najvećih izvora soli. Zbog načina na koji su proizvedene ove namirnice, sol se dobro skriva u juhama, umacima za tjestenine, pa sve do slatkih stvari poput kolača. Zamijenite prerađenu hranu sa svježim voćem i trbuh će vam biti zahvalan.

Pijte puno vode

Iako mnoga pića mogu povećati vaš trbuh, postoji jedan koji vam garantira ravan trbuh, a to je voda. Pijenje obične vode dobro djeluje na organizam zato što će se potpuno hidratizirano tijelo osloboditi viška vode koju organizam zadržava. Uz to, dokazano je da pitka voda smanjuje želju za slatkišima, smanjuje apetit i pomaže vam da se brže osjećate sito. Izbjegavajte piti sokove i mlijeko jer su oni odgovorni za nadutost trbuha.

Na sredinu stola stavite zdjelu s voćem

Voće poput bobica, trešanja, jabuka i naranče sadrži kvercetin, prirodni spoj koji smanjuje nadutost u trbuhu. A ako zdjelu napunjenu s voćem stavite tamo gdje je možete vidjeti u svojoj kuhinji, vjerojatnije je da ćete i češće posegnuti za slasnim voćkama.

Začinite hranu

Komorač, metvica i đumbir djeluju umirujuće na trbuh. Oni djeluju tako da poboljšavaju probavne enzime pa hrana brže prolazi kroz vaš probavni sustav. Uz to, metvica smanjuje grčeve i plinove, đumbir pomaže kod mučnine i upale, a komorač je diuretik koji će vam pomoći da vam se prestanete zadržavati vodu.

Usavršite svoje držanje

Želite li ravni trbuh u dvije sekunde? Ispravite se! Ispravljanje kralježnice izdužuje cijelo tijelo, tako da izgledate višlje, ali i vitkije. Osim toga, dobro držanje nudi mnoge zdravstvene prednosti što se tiče kralježnice.

Opuštajte se

Stres izaziva rast razine kortizola, često zvanog hormona 'trbušne masti', jer on signalizira tijelu da mora spremati masnoću oko struka. Joga, meditacija, hodanje, bavljenje nekim hobijem ili sviranje glazbenog instrumenta sve su provjerene metode koje pomažu da se vaše tijelo potpuno opusti.

Isključite elektroniku

Vaš telefon, tablet i televizija mogu utjecati na veličinu vašeg struka na više načina. Ako stalno sjedite za svojim mobitelom ili laptopom, te se ne krećete se i ne sagorijevate kalorije, ta energija se pohranjuje u obliku masnoća i to većinom oko trbuha. Također, plavo svjetlo s ekrana izaziva nesanicu, tako da su oba učinka povezana s višom razinom masti na trbuhu.

Nosite donje rublje za oblikovanje tijela

Ponekad vam je potrebna dodatna (čvrsta) pomoć da spljoštite trbuh kako bi mogli obući svoju omiljenu haljinu za poseban večernji izlazak. Nema ništa loše u tome ako se okrenete 'tehnologiji' koja će vam pomoći da izravnate trbuh.

Vlakna su također važna

Vlaknasta hrana jednako je skoro jednaka čudesnoj tableti za ravnanje trbuha. Dokazano je da voće, povrće i cjelovite žitarice, posebice ona bogata topljivim vlaknima, smanjuju masnoću oko trbuha.

Razmislite o operaciji

Postoji nekoliko uobičajenih zdravstvenih stanja koja mogu učiniti da vam je trbuh nadut i dok ne popravite te poteškoće, ništa drugo ga ne može izravnati. Na primjer, mnoge žene nakon trudnoće imaju odvojene trbušne mišiće. U oko 25 posto tih žena mišići se nikad ne vrate na prvobitno mjesto, što dovodi do trajne izbočine. Slično tome, bruh ili kila (urođena ili od ozljede) također može uzrokovati da vam trbuh bude nadut, a oba stanja se mogu riješiti kirurškim putem.

Prestanite pušiti

Vjerovali ili ne, pušenje deblja. Nije istina da vas pušenje održava vitkima, što je najčešći mit o pušenju, već ljudi koji puše imaju veću koncentraciju masnoća oko struka.

Liječite sindrom iritabilnog crijeva

Sindrom iritabilnog crijeva najčešći je probavni poremećaj. Simptomi ove bolesti uključuju mučninu, proljev, zatvor, bolove u želucu i nadutost. Iako nisu poznati svi uzroci, smatra se da su povezani s načinom života poput prehrane, tjelovježbe, hormona i stresa, piše Reader's Digest.