Nakon što je osnovana web stranica za upoznavanje muškaraca koji imaju malo spolovilo, isti osnivač se sada odlučio i na osnivanje stranice za upoznavanje muškaraca s velikim spolovilom

<p>Web stranica 'BIG one' za upoznavanje muškaraca s velikim spolovilom je dostupna širom svijeta. Otvorena je za sve muškarce kojima je spolovilo u erekciji veće od prosjeka (14 centimetara i veće) i za sve osobe koje preferiraju veći penis.</p><p>- Nakon što sam osnovao web stranicu za spajanje s muškarcima s malim spolovilom, sada sam osnovao i stranicu za upoznavanje obožavatelja velikog penisa. Iako možda neki muškarci nemaju problema oko nesigurnosti svog spolovila, postoje ljudi koji više vole da je spolovilo njihovog partnera veće. Pronalaženje takvog partnera je na drugim stranicama za upoznavanje teško.</p><p>Na stranici navode da fotografije poštuju privatnost korisnika. Korisnici mogu izrezati svoje lice sa slike ako to žele. Svaki korisnik može dodati devet slika, lokaciju, dob, spol, seksualnost, opis i osobni interes.</p><p>Kada nekome stavite 'LIKE' započinje razgovor s tom osobom. Stranica od vas traži da navedete dob, a ne točan datum rođenja. Na stranici kažu da je za njih važna sigurnost na mreži kao i izvan mreže pa tako nude savjete za sigurnost prilikom upoznavanja.Također u bilo kojem trenutku možete nekoga i blokirati.</p><p>Poruke se automatski brišu nakon 30 dana i neaktivni profili se isto tako uklanjaju. Gole i pretjerano seksualne slike nisu dopuštene. </p><p>Stranica je otvorena za muškarce, žene, transrodne ljude i za bilo koju seksualnost. Korisnici su slobodni definirati svoj identitet kako god žele.</p><p>Članovi se mogu besplatno pridružiti na stranicu, a stranica je već dobila brojne pohvale od zadovoljnih korisnika.</p><p>- Volim velike penise, bez toga ne mogu doživjeti orgazam. Ova stranice je upravo ono što mi je trebalo - napisala je Gemma (28).</p><p>- Imati veliki penis može biti prokletstvo ako ne možete naći ženu koja uživa u tome - dodao je Steve (34).</p>