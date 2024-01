Na poslu i kod kuće: 6 jasnih znakova preopterećenosti i savjeti kako se nositi s tim

Prekomjerni rad postao je dio kulture te ujedno veliki problem, a pandemija je to dodatno naglasila. Mnogi sada rade više poslova ili od kuće, stoga je sve teže pronaći vrijeme za odmor.

Prezaposlenost - što je to?

To je rad iznad normalnih vremenskih ili energetskih granica. Može dovesti do iscrpljenosti, što može naštetiti radnom učinku, ali što je još važnije, vašem zdravlju i dobrobiti. Prekomjerni rad često se podcjenjuje, ali je jedan od najčešćih razloga za 'burnout'.

Šest jasnih znakova preopterećenosti

Postoji nekoliko čimbenika koji mogu pridonijeti pretjeranom radu. Jedan od najvećih je kultura radnog mjesta 24/7. Zahvaljujući tehnologiji uvijek smo povezani i dostupni. To znači da možemo raditi u svako doba dana ili razmišljati o poslu. Ostali faktori uključuju nesigurnost posla, duge radne dane, nerealne rokove i nedostatak kontrole nad poslom. Iako se može činiti da svi ovi čimbenici opravdavaju pretjerani rad, od velike je važnosti postaviti zdrave granice.

Ne dajte se omesti - obavite posao

Ako ste često ometeni, to može biti zato što se osjećate preopterećeno. Kad smo preopterećeni, naš mozak nam pokušava reći da se odmorimo. Ako se ne možete usredotočiti na svoj posao, važno je napraviti korak unatrag i procijeniti situaciju. Možda trebate uzeti pauzu ili prilagoditi svoje radno vrijeme. Organiziranje zadataka na popisu će eliminirati trošenje previše vremena na jednostavne zadatke. Određivanje prioriteta zadacima potaknut će osjećaj produktivnosti.

Dajte prednost slobodnom vremenu

Rad 24 sata dnevno nije održiv i na kraju će vas dovesti do izgaranja. Stoga je važno održati zdravu ravnotežu između rada i odvajanja vremena za sebe. Preopterećenje ne samo da će dovesti do fizičke i psihičke iscrpljenosti, već može uzrokovati i probleme u vezi. Kada stalno radite, ne možete kvalitetno provoditi vrijeme sa svojim najdražima. Važno je uzeti pauze, odmore i slobodne vikende kako biste spriječili preopterećenost. To će vam pomoći da se napunite i vratite na posao osvježeni. Tada ćete primijetiti i bolju kreativnost.

Suradnja s kolegama

Samostalni rad može izgledati kao lakši način za rješavanje zadataka, ali može dovesti do više stresa. Kad radimo solo, skloni smo preuzeti više odgovornosti i posla nego što možemo podnijeti. Suradnja s kolegama može spriječiti prekomjerni rad jer nam omogućuje delegiranje zadataka, dijeljenje ideja i pružanje podrške jedni drugima.

Postavite jasne ciljeve i odgovornosti

Ako primjećujete da se vaše radno opterećenje stalno mijenja ili da nikad niste posve sigurni što se od vas očekuje, to može biti znak da vam je teško postaviti granice. Boravak u nezdravom radnom okruženju može biti jedan od najvećih uzroka prekomjernog rada. Kad nemamo jasne ciljeve i odgovornosti, skloni smo preuzeti više nego što možemo podnijeti, što zauzvrat može dovesti do preopterećenosti.

Važno je sjesti sa svojim šefom i postaviti jasna očekivanja. Ako vam nije jasno što se od vas očekuje, zatražite pojašnjenje. Nakon što bolje shvatite svoje odgovornosti, bit će vam lakše postaviti granice i reći ne kada je to potrebno.

Borba s prekidom posla

Prekovremeni rad može dovesti do opsjednutosti poslom i osjećaja da se ne možete opustiti. Ako se ne možete odvojiti od posla, važno je napraviti korak unatrag i procijeniti situaciju. Možda trebate preispitati što vam je važno i napraviti neke promjene. Kako biste spriječili izgaranje, važno je primijetiti znakove upozorenja o problemima s odmakom od posla. Važno je imati radnu kulturu koja poštuje prekidanje rada, kako bi se smanjila mogućnost preopterećenosti zaposlenika.

Emocionalni i fizički simptomi preopterećenosti

Neki od najčešćih uključuju:

Osjećaj preopterećenosti

Osjećaj tjeskobe ili stresa

Poteškoće s koncentracijom

Problemi s pamćenjem

Problemi sa spavanjem

Iscrpljenost

Glavobolje

Mišićna napetost ili bol

Uznemiren želudac

Posljedice pretjeranog rada mogu dovesti do raznih zdravstvenih problema, i fizičkih i psihičkih. Neki od najčešćih zdravstvenih problema uključuju tjeskobu i depresiju, koji su rezultat 'burnouta'. U težim slučajevima, čest simptom je i visok krvni tlak, što može rezultirati ozbiljnim bolestima poput bolesti srca, moždanog udara, pretilosti i dijabetesa.

Tehnike za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života

U današnjem društvu važno je u radne dane uključiti i vrijeme odmora. Redovita procjena radne atmosfere i rasporeda posla može osigurati da radnici imaju dovoljno sati za odmor. Dulje radno vrijeme ne znači da je pojedinac produktivniji, već ono često ima suprotan učinak. Zaposlenici koji rade prekovremeno imaju veću vjerojatnost da će pogriješiti, doživjeti nezgode i imati zdravstvene probleme poput stresa. Uobičajeni znakovi života punog stresa su osjećaj da ne provodite dovoljno vremena sa svojom obitelji.

Ako se borite pronaći ravnotežu između poslovnog i privatnog života, postoje neke stvari koje možete učiniti kako biste to olakšali. Donosimo tri tehnike koje će vam pomoći da postignete bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

1. Budite realni u pogledu onoga što možete postići

Jedna od najvećih grešaka koju činimo je preuzimanje previše posla. Pretjerano se obvezujemo jer želimo ugoditi drugima ili jer ne želimo nikoga razočarati. To može dovesti do toga da se osjećamo preopterećeno i pod stresom. Važno je biti realan o tome što možete postići u danu, tjednu ili mjesecu. Pretjerano zalaganje samo će dovesti do izgaranja.

Kako biste postigli ravnotežu između poslovnog i privatnog života, važno je postaviti granice. To znači naučiti reći ne. Ne možete sve i to je u redu. Dajte prioritet svojim obvezama i ne preuzimajte više nego što možete podnijeti. To će vam pomoći da izbjegnete izgaranje i održite zdrav rad. Kad ste na poslu, usredotočite se na posao, a kad ste kod kuće, usredotočite se na dom. To će vam pomoći da se odvojite od posla i uživate u svom vremenu.

2. Vjerujte svom osjećaju

Svi imamo predosjećaj o stvarima. To je naša intuicija koja nam govori što bismo trebali, a što ne bismo trebali učiniti. Kada je u pitanju rad, naš instinkt može biti izvrstan pokazatelj koliko posla trebamo preuzeti. Ako se osjećate preopterećeno ili pod stresom, to je vjerojatno zato što se osjećate zaglavljeno ili nemate dovoljno privatnog vremena.

U određenom trenutku svakako planirajte stanke tijekom dana kako biste mogli odvojiti nekoliko minuta da se opustite i napunite energijom. To će vam pomoći da se ponovno usredotočite i budete produktivniji kada se vratite na posao.

Važno je pronaći vrijeme za sebe, izvan posla. Ovo može biti vrijeme za vaše hobije, interese ili samo za opuštanje. Važno je imati odušak izvan posla kao što je provođenje vremena s obitelji i prijateljima kako biste se oslobodili stresa. Kada imate zdrav odušak za stres, manja je vjerojatnost da ćete se osjećati preopterećeno na poslu.

3. Redovito se isključujte s posla

U današnjem svijetu uvijek smo povezani. Uz e-poštu, SMS-ove i društvene medije teško se odvojiti od posla. Važno je redovito se isključivati ​​s posla. To znači da isključite svoj telefon, obavijesti e-poštom i sve ostalo što vam odvlači pažnju od vašeg privatnog života. Kad ste kod kuće, usredotočite se na prisutnost sa svojom obitelji i prijateljima. Ne razmišljajte o poslu.

Može biti teško isključiti se s posla, ali važno je pokušati. Kada ste stalno povezani s poslom, vjerojatnije je da ćete se osjećati pod stresom i preopterećeno. Ako ne možete potpuno prekinuti vezu s radnom okolinom, pokušajte si postaviti granice. Na primjer, provjeravajte poslovnu e-poštu samo u određeno doba dana ili odgovarajte na poslovne pozive samo tijekom pauze za ručak. To će vam pomoći da održite zdravu ravnotežu između posla i privatnog života.

Ako ste poslodavac, vaša je odgovornost osigurati da vaše osoblje ne bude preopterećeno. Kako biste bili sigurni da vaši zaposlenici ne rade previše, možete zabilježiti njihovo radno vrijeme.

Registriranjem njihovog radnog vremena u rasporedu rada unaprijed i pozivanjem svojih zaposlenika na odgovornost za vrijeme, možete smanjiti prekomjerni rad. Korištenje sustava za planiranje može biti od velike pomoći ovdje, jer oni često imaju sat koji vam omogućuje mjerenje stvarnog vremena početka i završetka.

Preopterećenost je čest problem u današnjem društvu. Važno je biti svjestan simptoma prekomjernog rada kako biste mogli poduzeti korake da ga izbjegnete. Pretjerani rad može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, stoga je važno voditi računa o sebi. Ako se borite pronaći ravnotežu između poslovnog i privatnog života, postoje razne tehnike koje možete iskoristiti da to olakšate. Budite realni u pogledu onoga što možete postići, vjerujte svom osjećaju i redovito se isključite s posla, piše Workfeed.