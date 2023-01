'Burnout sindrom' postaje sve češći: Dajte si oduška i odmorite

Obiteljske odgovornosti često su na njihovim ramenima jer brinu za djecu ili starije roditelje. Stoga ne čudi da istraživanja pokazuju kako žene imaju dvostruko veću vjerojatnost od muškaraca da će doživjeti ozbiljan stres i tjeskobu na poslu.

POGLEDAJTE VIDEO: Disanjem pobijedite stres

Sve češća pojava sagorijevanja ili burnout sindroma u posljednjih nekoliko godina rezultirala je porastom dobrovoljnih otkaza, fokusom na "tiho odustajanje" i pozivom na više beneficija pri zapošljavanju za usklađivanje poslovnog i privatnog života. Entrepreneur donosi šest savjeta kojima ćete spriječiti burnout sindrom i preuzeti uzde svog života.

Foto: Dreamstime

1. Čuvajte zdravlje

Kada smo pod stresom, nije nam u fokusu zdrava prehrana, pijenje dovoljno vode i dovoljno spavanja. Žurimo s jednog sastanka ili projekta na drugi bez zaustavljanja, a pritom tijelu ne dajemo dovoljno goriva, vježbe i drugih potrebnih stvari.

Na kraju, naše tijelo postaje umorno, a produktivnost i fokus slabe. Tada možemo osjetiti simptome zbog kojih se osjećamo iscrpljeno. Oni se mogu manifestirati fizički, kao što su glavobolje uzrokovane stresom, grčevi i upale, ili psihički, kao što su razdražljivost, umor i nesanica. To stvara opasan ciklus koji može dovesti do težih zdravstvenih stanja.

Čak i za vrijeme najveće gužve na poslu, važno je paziti na unos tekućine, pravilnu prehranu i odmor prema potrebi tijela. Kada se posao nagomila, lako se prepustiti ideji da je nemoguće pratiti taj ritam. Zato zdrav život svjesno moramo pretvoriti u dio svakodnevice oko kojeg se ne može pregovarati.

2. Otkažite nepotrebne sastanke

Većina bi se složila da bi se mnoge sastanke bez problema moglo pretvoriti u e-poštu, štedeći ljudima vrijeme i energiju. Pogledajte kalendar i provjerite gdje možete zamijeniti termine sastanaka kratkim e-mailom ili drugim dokumentom kako biste obavijestili kolege ili klijente o napretku projekta.

Foto: Dreamstime

Ako su sastanci neizbježni, provjerite da na njima postoji unaprijed zadani dnevni red kako ne biste gubili vrijeme na nevažne rasprave.

3. Organizirajte prioritete

Ako kalendar popunjavate stigijski i onako kako posao dolazi, ostavljate prostora drugim ljudima da upravljaju vašim vremenom. Organizirajte prioritete i stvorite prostor za interakciju kada ste u najboljem izdanju. Na primjer, ako vam je potrebno malo mira rano ujutro da se pozabavite popisom obaveza, rezervirajte to vrijeme u kalendaru kao zauzeto.



Pokušajte raditi u vrijeme kada ste najproduktivniji i nemojte forsirati rad u vrijeme kada niste. Ako znate da nakon ručka gubite fokus, pokušajte ispuniti svoj kalendar tijekom jutra najvažnijim poslom, a manje bitne ostavite za poslijepodne. Također, umjesto da planirate svoj dan sat po sat, pokušajte vrijem odvojiti u blokove od kojih je svaki namijenjen za provjeru e-maila, rad na projektima, obavljanje obaveza i slično. Takav pristup organizaciji vremena sprječava obavljanje više zadataka istovremeno i preuzimanje previše posla, što je ključno kada pokušavate izbjeći burnout.

Foto: Dreamstime

Ženama je nekako urođena reakcija biti na usluzi kada je to potrebno. Ako kolegi pomognete nekoliko puta, to neće dovesti do izgaranja odmah, ali hoće ako ne ostavite dovoljno prostora za sebe i kolega vam ne uzvrati uslugu kada ste u gužvi. Lako je postati preopterećen.

4. Postavite granice

Tipično, dugotrajna frustracija izravno je povezana s nedostatkom komunikacije. Ako se osjećate preopterećeni, razgovarajte sa svojim nadređenim, klijentom ili sa samim sobom kako biste odlučili što se može promijeniti da biste ublažili stres. To može biti isključivanje obavijesti e-poštom na telefonu, ili pak odluka da nakon 17 dati ne čitate poštu. Ili, to jednostavno može značiti češće govoriti "ne". Što god bilo, pobrinite se da se pridržavate svojih granica i nastavite procjenjivati što vam odgovara, a što ne.

Ako se posve iscrpljujete kod svakog izazova i za svaki zadatak dajete svoj maksimum, to može vrlo brzo postati problem. Umjesto toga, pronađite područja u kojima možete napraviti kompromis, a da se ne osjećate ugroženo. Također, obratite pozornost na ljude i postupke koji vam uzrokuju stres. Ako primijetite da se sa određenim ljudima uvijek ponavljaju isti problemi i vodite iste bitke, možda radno okruženje nije više dobro za vas.

Foto: StockSnap.io

Lako je kriviti druge za izazivanje stresa, ali ponekad je na nama da se maknemo iz nezdravih situacija. Samo vi možete odlučiti koje bitke su vam važne, a što ne zaslužuje vašu energiju. Ponekad je najbolje otići.

5. Vježbajte ljubav prema sebi

Sagorijevanje također može biti posljedica pretjerane negativnosti, uključujući i način na koji se ponašamo prema sebi ili razgovaramo sami sa sobom. Kada pogriješite, jeste li previše kritični prema sebi ili razmišljate što popraviti kako se situacija ne bi ponovila sljedeći put? Odgovornost je ključna, iako žene mogu same sebi biti najoštriji kritičari, zbog čega je još veći izazov ne osjećati težinu svakodnevnog stresa.

Foto: Dreamstime

Također, dajte si oduška. Doslovno. Bilo da se radi o dugom ručku ili poludnevnom odmoru, nemojte se osjećati krivima što trebate uzeti prostora za sebe i počastiti se opuštajućim obrokom ili samo ležernim danom kod kuće. Žene nose težak teret i moramo ga prepoznati. Stvaranje ravnoteže pomoći će spriječiti izgaranje i omogućiti nam da napredujemo u svim aspektima našeg života na zdrav i održiv način.

Najčitaniji članci