Najmlađi frizer Leon (13) je u Zagrebu na praksi: 'Hvala vam!'

Ako nešto dovoljno jako želiš, cijeli svemir se uroti da ti pomogne to ostvariti. Slavna je to rečenica poznatog pisca Paula Coelha, koja savršeno opisuje i ovog dječaka, koji je odlučio ostvariti svoje snove. Zove se Leon Zarić, živi u Osijeku i već zna što želi raditi u životu, što je zaista pohvalno za jednog 13-godišnjaka. Dok mnogi tinejdžeri slobodno vrijeme provode uz mobitel, Leon je svoju strast pronašao u šišanju. Vidjevši njegovu golemu želju da isproba što više toga, uz podršku obitelji krenuo je na edukacije, a onda im je stigla i ponuda iz zagrebačkog salona Matru Head Spa u Tkalčićevoj. Željeli su ga ugostiti kako bi ga uveli u tajne zanata. Jučer je prošao osnove tehnika šišanja i podšišavanja brade, a educirala su ga dva vrhunska barbera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:48 Zagreb: Najmlađi hrvatski frizer, Osječanin Leon Zarić na edukaciji sa profesionalnim barberima | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

- Baš sam bio vrlo uzbuđen zbog dolaska i vrlo se veselim što ću moći gledati i probati sve što barberi rade - kazao nam je prije početka snimanja.

Dvodnevnu edukaciju vodili su Sunil (32) iz Nepala i Rami (26) iz Sirije. Oba su neko vrijeme radila u Dubaiju.

Zagreb: Najmlađi hrvatski frizer, Osječanin Leon Zarić na edukaciji sa profesionalnim barberima | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Počeli su s uređivanjem kose suvlasniku salona, Matiji, a zatim su mu uredili i bradu.

- Napravili smo fade frizuru s jačim prijelazom. Prvo smo mašinicom na nuli radili raščešljavanje, onda donji dio glave, pa gore i na kraju stazicu - opisivao je Leon.

Dok je radio, savjeti su "pljuštali" jedan za drugim, a Leon je ih je vješto primjenjivao. Jedan od najvažnijih koje je dobio kaže da nikamo ne mora žuriti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:06 Najmlađi osječki frizer: ‘Na praksi sam kod barbera u Zagrebu. Presretan sam!' | Video: 24sata/Video

Leon još nije uređivao brade, pa su barberi odlučili malo mu i to pokazati. Prvo je trimao mašinicom, radio je crte na bradi i vratu, zatim obrezivao škaricama, a završni dio s britvom ipak je prepustio starijim kolegama.

- Ne čini se komplicirano kad radi majstor. Ali bradu je vrlo interesantno uređivati - rekao je Leon dok je sa zanimanjem gledao kako se brada uređuje britkim potezima mekane ruke. Nakon završetka vlasnik Matija oduševljeno mu je stisnuo ruku.

- Bit ćeš uspješan, ovo je bilo odlično. Vjerujem u tebe - rekao mu je.

I voditeljica salona Matru Head Spa, Biljana Tot, kazala je da Leon već sad zna svoj zanat.

- Za koju godinu bit će iskusan, još da prođe koju edukaciju, ma bit će super. Vidjeli smo da Leon ima strašnu volju za šišanjem, pa smo odlučili podržati ga u tome, a naši su mu majstori pokazali neke trikove koje će moći vježbati kod kuće - kazala je Biljana. Na komplimentima nisu štedjeli ni barberi.

- Leon definitivno ima potencijala, vidi se da je već puno šišao i vrlo dobro mu frizerski alat leži u rukama - kazali su.

Sve je počelo prošlog ljeta kad je, tražeći novu frizuru, na internetu otkrio svijet modernog barberinga. Mamu Zvjezdanu pitao je bi i mu kupila mašinicu za šišanje, no ona ga nije shvatila ozbiljno. Onda je odlučio prvi alat kupiti svojim džeparcem.

- Počeo sam šišati braću, prvo Renata (11), onda Tea (16), a potom je 'pao' i tata Dalibor - kaže nam o počecima svoje frizerske karijere.

- Prve frizure bile su vrlo solidne, pa smo odlučili dati ga kod jednog starog majstora iz Beograda, dvostrukog viceprvaka svijeta u barberingu, na grupnu edukaciju, a on nam je rekao da to itekako ima smisla - dodaje mama Zvjezdana, koja ima salon za uljepšavanje, u kojem je raskrčila jedan kutak, pa mali Leon sad radi s njom i vježba.

Leon je odličan učenik sedmog razreda, trenira svakodnevno nogomet i triatlon. Već je pomalo zvijezda među školskim kolegama. U svemu ga podržavaju i profesori. Slikali su ga i za medije, pa mu sad pomalo raste samopouzdanje. Kosu još nije prao, ali naučio je fenirati.

Zagreb: Najmlađi hrvatski frizer, Osječanin Leon Zarić na edukaciji sa profesionalnim barberima | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zagreb: Najmlađi hrvatski frizer, Osječanin Leon Zarić na edukaciji sa profesionalnim barberima | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Najviše volim raditi mašinicom. Škarama isto radim, ali moram biti oprezan, a za britvu imam vremena - govori nam mladi Osječanin. Zasad šiša samo najbliže - obitelj i prijatelje, koji s oduševljenjem dolaze na njegove tretmane.

Kod mame u salonu ima svoj kutak

- Ne naplaćujem šišanja, ali ako mi netko ostavi nešto, taj novac ulažem u novi pribor - objašnjava Leon, koji želi postati pravi barber iako vjerojatno neće upisati frizersku školu jer se tamo uglavnom bave ženskim frizurama. Omiljene frizure su mu "buzz cut" i "fade", a crte na frizuri još uči raditi.

- Posla ima. Nekad je svakih nekoliko dana šišao, sad napravi i do dva šišanja u jednom danu. Dolaze mu svi, od braće, bratića, a pitali su me i muževi mojih klijentica mogu li doći na frizuru i podšišavanje brade. Ima kvalitetu i spretan je, no vidjet ćemo što će na kraju odabrati - zaključila je kroz smijeh mama Zvjezdana, koja nam se požalila da nju ne želi šišati, osim ako se ne ošiša na - vrlo kratko.