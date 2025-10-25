Na put Amerikom krenula prva razglednica sa slikom i oglasom

Prva razglednica sa slikom i oglasom putovala je Amerikom. Na današnji dan 1870. godine poslao ju je H. Lipman iz Philadelphije, koji je i financirao njeno tiskanje, a sadržavala je oglas za olovke Esterbrook Steel. S druge strane, prva službena razglednica na svijetu koju je izdala neka vlada pojavila se u Austriji 1. listopada 1869.

