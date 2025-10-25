Obavijesti

Na put Amerikom krenula prva razglednica sa slikom i oglasom

Piše Marijana Matković,
Na put Amerikom krenula prva razglednica sa slikom i oglasom
Na današnji dan 1870. poslana je prva razglednica s oglasom u SAD-u, 1891. završila je prva šestodnevna biciklistička utrka, a 1978. premijerno je prikazan kultni horor Noć vještica

Prva razglednica sa slikom i oglasom putovala je Amerikom. Na današnji dan 1870. godine poslao ju je H. Lipman iz Philadelphije, koji je i financirao njeno tiskanje, a sadržavala je oglas za olovke Esterbrook Steel. S druge strane, prva službena razglednica na svijetu koju je izdala neka vlada pojavila se u Austriji 1. listopada 1869.

