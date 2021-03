Gume na autu moraju biti pravilne dimenzije i ne smiju biti jako potrošene, truba mora biti glasna, brisači moraju dobro raditi i omogućiti da se jasno vidi van, ovo je samo dio onoga što će gledati na tehničkom pregledu.

Sve to možemo i sami provjeriti prije odlaska u stanicu za tehnički kako nas ne bi srušili. Možemo sami provjeriti i rade li sve žaruljice, vraća li se sigurnosni pojas, ali i kako rade kočnice, koči li ručna na prvom, drugom “zubu” ili tek kasnije. Osim toga, auto mora na tehničkom pregledu biti čist kako bi se mogla vidjeti eventualna oštećenja i korozija.

- Zbog svega toga se može pasti na tehničkom. Sve je definirano propisom što se mora pogledati i koji se nedostaci mogu tolerirati, a zbog kojih se pada. Ako je nedostatak manji, kao što je površinska korozija, manja udubljenja na karoseriji ili ako ne radi jedna od dvije lampice kod registracijske pločice, na to će se samo upozoriti vlasnika i morat će to popraviti do sljedećeg tehničkog pregleda - pojašnjava Goran Pejić iz Centra za vozila Hrvatske.

Na tehničkom će sve detaljno pregledati, a u većini stanica kamere sve snimaju, pa se i kasnije može provjeriti što je pregledano i je li bilo nedostataka.

- Veće nedostatke treba otkloniti u roku od 15 dana, a to su, primjerice, nejednako kočenje na lijevoj i desnoj strani, istrošene ili krive gume ili ako ne rade svjetla. Može se pasti i zbog veće korozije, koja najčešće zahvaća blatobrane. No neprolazak zbog toga je vrlo rijedak. Najčešći razlozi pada na tehničkom pregledu su vezani uz sigurnost. Utvrdimo li da je vozilo nesigurno, da ima opasan nedostatak, možemo mu skinuti registracijske pločice, na primjer ako ne rade kočnice ili ako je kvar na upravljačkome mehanizmu takav da može otkazati na prvom zavoju. Isključit ćemo iz prometa i vozilo u koje je ugrađen plin, a ustanovimo da pušta instalacija - rekao je Pejić.

Lani 21 posto automobila nije prošlo na tehničkom. Najčešći uzrok su neispravne kočnice, potom svjetla, pa gume, osovine i kotači. Razlog pada na tehničkom pregledu neće biti nedostatak prve pomoći, rezervnih žaruljica, signalnog trokuta, rezervne gume ili sredstva za krpanje i punjenje gume, no zavirit će u prtljažnik i provjerit će jesu li u autu te upozoriti da ih treba nabaviti. No Pejić napominje da vozilo mora biti onakvo kakvo je bilo pri prvom tehničkom pregledu. To znači da, ako je kombi registriran za osam putnika, mora imati osam sjedala, a na kombiniranim ili teretnim verzijama ne smiju se na svoju ruku raditi preinake.