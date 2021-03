Ako ste na izlazu iz garaže izgubili karticu, morat ćete platiti 200 kuna ako ste parkirali u garažama na Langovu trgu, u Petrinjskoj, na Tuškancu i u ostalim javnim garažama kojima upravlja Grad Zagreb. Pokušaj nadmudrivanja 'Bio sam samo pola sata u garaži, pogledajte na kameri', jednostavno neće proći.

No ipak puno gore ćete proći ako zagubite kartu na autocesti. Tad ćete morati platiti cijelu dionicu kojom vozite, i to u oba smjera. Primjerice, ako ste krenuli iz Zagreba prema Zadru, izgubljenu kartu platit ćete kao da ste odvozili cijelom dionicom autoceste A1 od Zagreba do Ploča, i to duplu cestarinu koja u oba smjera stoji 464 kune.

Na svim dionicama autocesta tijekom 2020. godine zabilježeno je više od 43 milijuna transakcija, od kojih je oko 5600 u kojima korisnik nije imao karticu prilikom izlaska s autoceste, potvrđuju iz HAC-a.

Iz Rijeka plus d.o.o., koji drži 11 otvorenih i zatvorenih javnih parkirališta u Rijeci, doznajemo da ako korisnik izgubi parkirnu karticu, prilikom izlaska s lokacije djelatnik će mu naplatiti iznos od sata otkad počinje naplata na parkiralištu, pa do izlaska korisnika s lokacije.

Na automatskoj blagajni platit će iznos od 100 kuna kako bi mogao napustiti parkiralište.

- U garažama pod ingerencijom Rijeka plusa, nismo zabilježili slučajeve zaboravljenih ili ostavljenih automobila - kratko kažu iz navedene tvrtke.

Slučaj "zaboravljenih" nisu imali ni u privatnom, zatvorenom parkiralištu Stari grad, u samom centru grada koji teče dok se izgubljena parkirna kartica naplaćuje 200 kn.

- Do sada nismo imali niti jedan slučaj pri kojem bi vlasnik zaboravio ili ostavio auto na parkiralištu tijekom dužeg perioda, no u takvoj situaciji bi najprije obavijestili policiji te postupali po njihovom nalogu - kažu iz navedenog parkirališta.

U Karlovcu, ako kupac zametne pa naknadno pronađe kartu, Parking tvrtka će mu stornirati naplatu izdane dnevnu karte, a ako pak kupac potpuno izgubi parkirnu kartu, naplaćuje mu se dnevna karta u iznosu od 75 kuna.

Kako kažu u tvrtki vrlo često se događa da ljudi 'zaborave' svoje automobile na njihovim parkiralištima. Takvim vozilima najprije izdaju dnevne karte, a ukoliko se vlasnik ne pojavljuje niti reagira na poslane uplatnice ili opomene tada angažiraju gradsku tvrtku Komunalno i prometno redarstvo. Daljnji postupak ovisi da li je vozilo registrirano ili nije, te se u postupku uklanjanja vozila sa parkirališta uključuje i policija ili redarstvo angažira Pauk službu koja to vozilo uklanja i pohranjuje na svoj deponij.

Za izgubljenu parking kartu u City Galleriji Zadar plaća se 300 kuna. Ovisno o zoni parkirališta, u Splitu sat parkiranja košta od 5 do 20 kuna. Ako izgubite parkirnu kartu, plaća se iznos koji se dobije množenjem cijene jednog sata parkiranja s radnim vremenom. Primjerice, ako je cijena parkiranja 5 kuna po satu, a parkiralište radi od 0 do 24, plaća se iznos od 120 kuna.

Ali kako su nam rekli u Split Parkingu, to se rijetko događa, jer su sva parkirališta opremljena kamerama te ako i netko izgubi parking kartu, lako se ustanovi kad je parkirao. U slučaju da je auto parkiran tjednima ili mjesecima, obavještava se komunalna služba. Ako se vlasnik ne pojavi u roku od 8 dana, pauk služba odvozi vozilo s parkinga.