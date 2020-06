Na tri načina zamrznite banane da vam traju čak 2 do 3 mjeseca

Mnogi vole jesti banane dok su još zelene, a mnogi ih bacaju čim se pojave prve smeđe točke. Na ova tri načina možete zamrznuti bananu da vam traje dva do tri mjeseca

<p>Ako ste ljubitelj banana, onda znate da su banane prepune kalija, vlakana i vrijednih vitamina, a idealne su kao hranjiv i ukusan međuobrok. No, mnogi bacaju banane kada se pojave smeđe točkice. Međutim banane možete zamrznuti na ova tri načina tako da potraju dva do tri mjeseca. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Banane su omiljene većini ljudi</p><p>Banane možete zamrznuti na različite super jednostavne načine, ali budite sigurni da su potpuno zrele jer to ukazuje da je voće vrhunske slatkoće. </p><h2>Kako zamrznuti cijele banane?</h2><p>Planirate jesti voće kao užinu ili ih promiješati u pecivo? Jednostavno ogulite banane, stavite ih u posudu ili vrećicu za zamrzavanje i ubacite u zamrzivač.</p><p>Banane zamrznute s korom možete sigurno konzumirati, ali tako riskirate da ćete smanjiti kvalitetu voća jer neće ostati svježe. Osim toga, nakon zamrzavanja, kore od banane postaju tamne i meke. </p><h2>Kako zamrznuti narezane banane?</h2><p>Da biste zamrznuli komade banane, ogulite ih i izrežite na malo deblje kriške. Zatim ih stavite u jednom sloju na lim za pečenje obložen papirom za papir za pečenje i zamrznite na dva sata. Na kraju, zamrznute komade prebacite u spremnik ili vrećicu zaštićenu u zamrzivaču i vratite u zamrzivač. </p><p>Kriške od banane savršeni su za smoothieje. Ako za pečenje koristite smrznute banane, prvo ih morate otopiti; otprilike sat vremena vam je potrebno za to.</p><h2>Kako zamrznuti pire od banane?</h2><p>Ako želite skratiti pripremu recepata za proizvode poput dječje hrane, zamrznite pire od banane. Jednostavno ogulite i napravite kašu od banane, a zatim žlicom u vrećicu za zamrzavanje stavite kašu od banane. Prije stavljanja u zamrzivač istisnite sav zrak iz vrećice i zatvorite je. Napišite koliko šalica kaše od banane ima u svakoj vrećici.</p>