Šibenskim konobarima zabranili rad na 10 godina jer su - varali

Piše Marijana Matković,
Šibenskim konobarima zabranili rad na 10 godina jer su - varali
Foto: mok.hr / Šibenik News

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Konobari nisu kažnjeni izgonom iz ugostiteljstva u Šibeniku samo zato što su pokušali varati goste, nego zato što su bježali od stražara i lagali na sudu

Admiral

Dvojica šibenskih konobara, S. Lučin i J. Vidović, kažnjena su visokim novčanim globama i rigoroznom zabranom bavljenja konobarskim poslom u šibenskom ugostiteljstvu na čak deset godina, piše portal Šibenik News, prenoseći vijest iz 1924. godine.

