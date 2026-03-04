Šibenskim konobarima zabranili rad na 10 godina jer su - varali

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Konobari nisu kažnjeni izgonom iz ugostiteljstva u Šibeniku samo zato što su pokušali varati goste, nego zato što su bježali od stražara i lagali na sudu
Dvojica šibenskih konobara, S. Lučin i J. Vidović, kažnjena su visokim novčanim globama i rigoroznom zabranom bavljenja konobarskim poslom u šibenskom ugostiteljstvu na čak deset godina, piše portal Šibenik News, prenoseći vijest iz 1924. godine.
