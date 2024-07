Na velikim vrućinama spas su klima, lepeza i puno tekućine

Toplinski val koji je zahvatio naše krajeve ovih dana nije neugodan samo za kronične bolesnike i starije osobe, već i za zdrave ljude i dobro je povesti računa o tome da se uzaštitite od mogućih komplikacija. Prije svega, lagano se odijevajte i vodite računa o tome da unosite više tekućine, najbolje vode. Čaj, kava, alkohol i slični napitci potiču imokravanje, pa mogu potaknuti dehidraciju te dovesti do komplikacija. Zato ne pretjerujte s tim napitcima.

POGLEDAJTE VIDEO: malo je lakše jeddino na obali mora ili rijeke

Pokretanje videa... 00:52 Karlovac: Mnogi su spas od toplinskog vala potražili uz Koranu | Video: 24sata/pixsell

Izbjegavajte teže fizičke aktivnosti na otvorenom, bilo da je riječ o kopanju vrta, ili navici da istrčite 5 kilometara svaki dan. Radije skratite rutu i usporite korak.

Visoke temperature posebno loše utječu na dišni sustav kroničnih bolesnika, poput onih sa KOPB-om ili astmom, i mogu izazvati otežano disanje i kašalj. Vrućina dovodi do širenja krvnih žila, što može dovesti do snižavanja tlaka (po potrebi, posavjetujte se s liječnikom o korekciji terapije, ako pijete tablete za tlak) i promjene kod zgrušnjavanja krvi. I zbog toga važno je piti više tekućine, kako ne bi došlo do dehidracije i stvaranja ugrušaka koji mogu izazvati trombozu. Manjak tekućine u vrijeme dok se pojačano znojimo zbog vrućine može izazvati grčenje mišića, glavobolju, vrtoglavicu, pa i nesvjesticu, pa pazite na simptome.

Da biste preživjeli ovo razdoblje bez komplikacija, izbjegavajte dulji boravak na direktnom suncu u vrijeme kad su temperature najviše, između 10 i 18 sati. Najbolje je držati se zatvorenih ugodno klimatiziranih prostora. Idealno bi bilo održavati temperaturu zraka u prostoru 5 do 8 stupnjeva ispod temperature vani, no svakako ispod 30 stupnjeva po danu i ispod 24 stupnja noću. Ako nemate klimu, zamraćite prostoriju i napravite lagani propuh prozračivanjem, ili postavite ventilator na mjesto s kojeg vas može rashladiti hladnijim zrakom.

Ako baš morate nešto obaviti u to vrijeme, odjenite se lagano, ne izlazite bez kape ili šešira i ponesite sa sobom lepezu, ili neki komad čvršćeg papira s kojim ćete moći mahati u tramvaju ili autobusu, da se rashladite. Obavezno ponesite i bočicu vode, koju treba piti često, u malim gutljajima, da biste omogućili da se tijelo znoji i tako prirodno rashlađuje.

Kad ste u prilici, otuširajte se mlakom vodom, ili namočite zapešća, lice i vrat hladnom vodom.

Na plaži će sigurno biti ugodnije, no pripazite: Nije dobro izlagati se suncu u vrijeme kad su UV zrake najsnažnije i obavezno se treba zaštititi kremama s odgovarajućim SPF faktorom. Imajte na umu da to vrijedi i za vrijeme koje provedete u hladu.