Nabavite lijepi ukrasni kupus za zimu: Može preživjeti i minuse

Najpopularnija zimska biljka u posljednjih nekoliko godina je ukrasni kupus. Krajem jeseni i početkom zime u vrtovima Brassica oleracea daje najljepše boje.

Njegove jarke boje u tonovima od ružičaste do ljubičaste ili od bijele do bež dolaze do izražaja tek kad temperatura padne ispod 10 stupnjeva.

Otporan je na zimske temperature, ne smrzava se na otvorenom i lijepo je gledati kako glavice proviruju ispod snijega. Može opstati i na -15°C. Sadi se u kasno proljeće u posude, a poslije se presađuje u pojedinačne posude. Neke vrste narastu do 30 cm, a druge do metra te su pogodne za vazu i aranžmane.