!2 navika koje govore o vašoj osobnosti

Većina naših navika otkriva ponešto o našoj osobnosti, samo treba znati koje se navike s kojim dijelom osobnosti mogu povezat. Evo 12 primjera navika i pojašnjenja što o vama govore i

<p><em><strong>Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: <a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/kako-drzite-wc-papir-dva-su-nacina-i-otkrivaju-crtu-licnosti-688504">Kako držite WC papir? Dva su načina i otkrivaju crtu ličnosti</a></strong></em></p><p>Ljudi na vrlo suptilne načine pokazuju tko su zapravo, a o to ponajviše otkrivaju specifične navike. Stručnjaci su izdvojili 12 sitnica na koje treba obratiti pažnju, jer bi mogle ukazivati na neke crte karaktera: </p><h2>1. Način na koji postavljate toaletni papir</h2><p>Ovo je vječna debata i čini se kao obična šala, no terapeutkinja dr. <strong>Gilda Carle</strong> tvrdi da se iz načina na koji ga postavljate na stalak može naučiti dosta o vašoj osobnosti. Nakon što je anketirala 2000 muškaraca i žena o tome kako to čine, zatražila je da ispune anketu o njihovim odnosima. Rezultati sugeriraju da su oni koji papir namještaju tako da se odmotava s prednje strane dominantniji od onih koji su ga skloni okrenuti obrnuto. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Što boja kose govori o vama?</p><h2>2. Vaš izbor cipela</h2><p>Studija objavljena u časopisu Journal of Research in Personality sugerira da se dob, prihodi i karakter osobe mogu iščitati iz cipela koje nose, i to prilično precizno. Rezultati pokazuju da su ljudi koji nose udobne cipele obično ugodni, dok gležnjače uglavnom nose agresivniji ljudi. Nošenje neudobnih cipela podrazumijeva da ste mirnija osoba, dok su oni s novom i dobro održavanom obućom skloni anksioznosti.</p><h2>3. Način na koji hodate</h2><p>Stručnjakinja za govor tijela <strong>Patti Wood </strong>kaže za Men's Health da način hoda otkriva osobnost. Ako vam je tijelo nagnuto naprijed i hodate brzo, vrlo ste produktivni i vodite se logikom. Ljudi vam se dive zbog toga, ali možda izgledate malo hladno i natjecateljski nastrojeni.</p><p>Ako hodate s prsima prema naprijed, ramenima unatrag i glavom visoko podignutom (što je uobičajeno kod političara i poznatih ličnosti), zabavni ste, karizmatični i voljeni u društvu, no skloni ste tome da se ponašate kao zvijezda ispred reflektora.</p><p>Ako vam je težina u nogama, bez naginjanja tijela naprijed ili nazad, više ste usredotočeni na svoj osobni život nego na karijeru. Sjajni ste kao dio grupe. Napokon, ako vam je težina na nožnim prstima kad hodate, a oči su zalijepljene za pod, najvjerojatnije ste introvertirani i pristojni.</p><h2>4. Vaš stisak ruke</h2><p>Studija objavljena u časopisu Journal of Personality and Social Psychology pokazala je da stisak ruke može promijeniti tuđe dojmove o vama. U eksperimentu, ljudi su obučeni za procjenu osam karakteristika vezano uz stisak ruke: kompletnost stiska, temperaturu, suhoću, snagu, trajanje, živahnost, teksturu i kontakt očima.</p><p>Rezultati pokazuju da su sudionici koji se čvršće rukuju opisani kao emocionalno izraženiji, ekstrovertiraniji i pozitivniji od ostalih. Oni s labavijim rukovanjem bili su stidljiviji i neurotičniji.</p><h2>5. Stil e-pošte ili chata</h2><p>Psiholog, dr. <strong>Tomas Chamorro-Premužić</strong>, piše u Fast Company da postoji snažna veza između stila pisanja e-poruka i našeg lika u stvarnom životu. Studije su pronašle povezanost između određenih ključnih riječi i glavnih osobina. Narcisi će uglavnom koristiti riječi poput 'ja', 'moje', 'posao' i slično. </p><p>Ekstroverti su obično ležerniji i razgovaraju o stvarima vezanim za zabavu, poput glazbe i hrane. No, nije važno samo o čemu razgovarate, nego i kako. Odsustvo pogrešaka pri pisanju znak je nečije savjesti, perfekcionizma i potencijalnih opsesija, dok loša gramatika ukazuje na nižu razinu inteligencije i niži stupanj obrazovanja.</p><p>Dugačka e-pošta odražava energiju i temeljitost, ali i određeni stupanj potrebe za pažnjom. </p><h2>6. Nervozni tikovi</h2><p>Grizete nokte, ili ste skloni čupkati zanoktice? U studiji iz 2015. godine, objavljenoj u časopisu Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, istraživači su analizirali osobnosti ljudi, a zatim ih snimili dok su bili u situaciji koja je bila izuzetno frustrirajuća, opuštajuća ili dosadna, tražeći tikove koji bi se kod njih mogli pojaviti.</p><p>Ljudi koji su čupkali kosu ili grizli nokte skloni su perfekcionizmu, a njihovi postupci rezultat su pokušaja smirivanja dosade, iritacije i nezadovoljstva. Budući da je bolje raditi nešto umjesto ničega, ponavljajuće ponašanje djeluje utješno. Postoji puno alternativnih strategija koje vam pomažu da smirite stres.</p><h2>7. Vaša točnost </h2><p>Studija objavljena u časopisu Journal of Research in Personality sugerira da je točnost znak da osoba ima dosta pozitivnih osobina. Istraživači su zamolili ispitanike da kod kuće ispune test za procjenu ličnosti te da potom dođu u laboratorij na grupni eksperiment. Analizirajući vrijeme dolaska sudionika, otkrili su kako su precizni ljudi bili savjesniji i susretljiviji, dok se oni koji su uranili mogu povezati s neurotizmom. Oni koji kronično kasne skloni su slobodi. </p><h2>8. Vaše prehrambene navike</h2><p>Vi ste ono što jedete. Tako dr.<strong> Julia Hormes</strong>, psihologinja specijalizirana za prehrambene navike te <strong>Juliet Boghossian,</strong> nutricionistica, kažu da ponašanje vezano za hranu puno govori o osobnosti. Ljudi koji sporo jedu obično vole kontrolirati sebe i druge te znaju cijeniti život, a oni koji brzo jedu obično su ambiciozni i nestrpljivi.</p><p>Ljudi za koje je jelo avantura i rado iskušavaju nove namirnice traže uzbuđenja i preuzimaju rizik, dok će izbirljivi vjerojatno biti anksiozni i neurotični. I na kraju, ako ste netko tko voli odvajati različite namirnice na tanjuru, u svakodnevnom životu ste vrlo oprezni.</p><h2>9. Navike kupovanja </h2><p>Ako nekog želite bolje upoznati, idite s njim u shopping. Niz eksperimenata objavljen u časopisu Journal of Consumer Research, ustanovio je da postoje dvije vrste potrošača: Onaj koji sve istražuje i onaj koji ne treba pojašnjenja.</p><p>Istraživač obavlja detaljan pregled svake boce šampona prije nego što se odluči za neki, dok onaj kome ne trebaju pojašnjenja uzima prvu bocu i ide na blagajnu. Oni prvi analiziraju sve do najsitnijih detalja, dok drugi više vole općenite informacije. </p><h2>10. Stil fotografiranja selfija </h2><p>Vaš Instagram ili Facebook može otkriti više o vašoj osobnosti nego što to uopće razumijete. U studiji iz 2015. na tehnološkom sveučilištu Nanyang u Singapuru, istraživači su analizirali 123 selfija snimljena na popularnoj stranici kineskih društvenih medija.</p><p>Svaka je osoba tada ispunila upitnik za procjenu osobnosti. Istraživači su otkrili da su ugodniji ljudi skloniji fotografirati se odozdo; dok savjesni tipovi rjeđe u pozadini fotografije otkriti privatni prostor.</p><p>Ljudi koji su pokazivali pozitivne izraze (nasmiješeni, nasmijani) bili su otvoreniji za nova iskustva, dok je namršteno lice otkrivalo neurotične osobnosti. </p><h2>11. Vaš rukopis</h2><p>Grafologija je analiza rukopisa i povezanosti karakteristika rukopisa s osobnošću, a nauka je bila još od vremena Aristotela. Grafologinja <strong>Kathi McKnight</strong> kaže da stručnjaci za rukopis mogu otkriti više od 5000 različitih osobina. Na primjer, ljudi koji pišu krupna slova orijentirani su na ljude i traže pažnju, dok su oni sa sitnim rukopisom introvertirani.</p><p>Pisanje uz blagi desni nagib znači da ste prijateljski nastrojeni i impulzivni; lijevi nagib znači da ste rezervirani i individualist. Nijedan nagib ne sugerira da ste logični i pragmatični. I na kraju, rukopis s velikim pritiskom ukazuje na to da imate jake emocije i brzo reagirate, a lagani pritisak na papir podrazumijeva lakoću i sposobnost kretanja s mjesta na mjesto.</p><h2>12. Način na koji nosite torbu</h2><p>Po riječima stručnjaka za govor tijela Patti Wood, nošenje torbice u naručju pokazuje da cijenite sebe i jako držite do socijalnog statusa. Nošenje torbice preko ramena, tako da je ispred tijela pokazuje da ju koristite kao zaštitu te da ne želite biti dostupni.</p><p>Guranje torbe iza vas pokazuje hladnu, smirenu i sabranu personu. Ljudi koji imaju sportski ruksak su samostalniji i žele se pobrinuti za sebe i ljude oko sebe, dok oni koji nose torbu u rukama imaju tendenciju da budu asertivni, dobro organizirani i učinkoviti. </p><p><em><strong>Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: <a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/jeste-li-me-u-njima-ovaj-tip-karaktera-je-najrje-i-u-svijetu-655734">Jeste li među njima? Ovaj tip karaktera je među najrjeđima na svijetu</a></strong></em></p>