Načini na koje možete pokušati spriječiti mjesečarenje i kako pomoći onima kojima se događa

Mjesečarenje je često nasljedno, a većinom se javlja u djece školske dobi. Iako nema lijeka, postoje neke promjene koje možete uvesti prije spavanja kako biste smanjili mogućnost još jedne nemirne noći.

Admiral

Mjesečari se mogu kretati, jesti, odijevati, pa čak i voziti kao da su budni. To može biti zastrašujuće, iako ovaj poremećaj spavanja sam po sebi nije opasan i prolazi s godinama. Ipak, osoba se može ozlijediti pa je liječenje ključno. Somnambulizam se najčešće javlja kod djece u o dobi od 4 do 12 godina, a stručnjaci procjenjuju da pogađa oko 1 do 15% populacije.

Stanje se obično poboljšava kako živčani sustav sazrijeva, omogućujući djeci da spavaju cijelu noć. Mjesečarenje također ima genetsku vezu. Ako bilo koji od vaših roditelja ima povijest mjesečarenja, vjerojatnije je da ćete i vi. Suprotno uvriježenom mišljenju da se mjesečare ne smije buditi, to je ipak mit. Dokazano je kako ih se buđenjem može spriječiti da se ozlijede, samo ih treba probuditi oprezno i uputiti natrag u krevet.

Mjesečarenje može trajati i u odrasloj dobi ili se pojaviti kasnije u životu. Uzroci se razlikuju od osobe do osobe, a uobičajeni okidači uključuju fizički i emocionalni stres, bučno okruženje za spavanje, putovanje kroz više vremenskih zona i nedostatak sna. Ostali čimbenici koji doprinose tome uključuju apneju u snu i tablete za spavanje na recept.

Epizode mjesečarenja obično se javljaju jedan do dva sata nakon što osoba zaspi i traju oko 30 minuta. Mjesečare je teško probuditi, a nakon buđenja ne sjećaju se ničega.

Kako pomoći?

Ako vi ili netko u vašem domu mjesečari, razmislite o ovim preventivnim mjerama. Počnite tako što ćete se usredotočiti na  navike spavanja i uspostaviti dosljedan raspored odlaska u krevet i buđenja. Osigurajte sat vremena za "isključivanje" prije spavanja. Pronađite načine za opuštanje poput tople kupke ili čitanja lagane knjige.

Stvorite sigurno okruženje, posebno za djecu koja mjesečare. Uklonite oštre predmete, zaključajte vrata i prozore te postavite sigurnosna vrata na stubišta. Alarmi na vratima često mogu biti korisni. Posavjetujte se s liječnikom o drugim mogućnostima ako se problem nastavi.

Teška iscrpljenost također može dovesti do mjesečarenja. Izbjegavajte kofein ili alkohol prije spavanja. Alkohol je depresor središnjeg živčanog sustava koji zapravo može izazvati mjesečarenje. 

Liječenje mjesečarenja uglavnom nije potrebno. Kako je često posljedica manjka sna, intenzivnih emocionalnih problema, stresa ili vrućice, a s rješavanjem ovih tegoba obično prestaje samo od sebe.

