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Nad Zagrebom su nekad letjeli akrobatski golubovi prevrtači

Piše Marijana Matković,
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Nad Zagrebom su nekad letjeli akrobatski golubovi prevrtači
Foto: Josip Bistrović/PIXSELL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zagrebački prevrtač posebna je pasmina golubova s akrobatskim vještinama u letu. Uzgojeni su 1920-ih godina baš u našem gradu

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Zagreb je jedan od rijetkih europskih gradova na čijem glavnom trgu često obitavaju golubovi. Nije rijetka slika ni da ih prolaznici hrane, a mališani trčkaraju kroz jato, uz mnogo cike i smijeha. No malo tko zna da postoji autohtona hrvatska pasmina tih ptica, uzgojena upravo u Zagrebu, početkom 20. stoljeća. To je zagrebački prevrtač, kod kojeg su uzgajivači križanjem različitih pasmina nastojali dobiti pticu specifična izgleda i iznimnih letačkih sposobnosti.

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