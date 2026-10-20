DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zagrebački prevrtač posebna je pasmina golubova s akrobatskim vještinama u letu. Uzgojeni su 1920-ih godina baš u našem gradu
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Nad Zagrebom su nekad letjeli akrobatski golubovi prevrtači
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb je jedan od rijetkih europskih gradova na čijem glavnom trgu često obitavaju golubovi. Nije rijetka slika ni da ih prolaznici hrane, a mališani trčkaraju kroz jato, uz mnogo cike i smijeha. No malo tko zna da postoji autohtona hrvatska pasmina tih ptica, uzgojena upravo u Zagrebu, početkom 20. stoljeća. To je zagrebački prevrtač, kod kojeg su uzgajivači križanjem različitih pasmina nastojali dobiti pticu specifična izgleda i iznimnih letačkih sposobnosti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku