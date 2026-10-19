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Novootvoreni Dom sportova 1974. promijenio je sportsku i muzičku sliku grada Zagreba

Piše Ana Vukašinović,
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Novootvoreni Dom sportova 1974. promijenio je sportsku i muzičku sliku grada Zagreba
Foto: Arhiva VL
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Godinama je bio domaćin košarkašima Cibone u njihovu zlatnom razdoblju, rukometašima Zagreba, hokejašima Medveščaka, a ugostio je i mnogo nezaboravnih koncerata...

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Zagrebački sportaši napokon su dočekali otvaranje dvorane na Trgu sportova. Dom sportova je dan prije, piše Večernji list 19. listopada 1974. godine, predan sportašima.

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