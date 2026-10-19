Godinama je bio domaćin košarkašima Cibone u njihovu zlatnom razdoblju, rukometašima Zagreba, hokejašima Medveščaka, a ugostio je i mnogo nezaboravnih koncerata...
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Novootvoreni Dom sportova 1974. promijenio je sportsku i muzičku sliku grada Zagreba
Čitanje članka: < 1 min
Zagrebački sportaši napokon su dočekali otvaranje dvorane na Trgu sportova. Dom sportova je dan prije, piše Večernji list 19. listopada 1974. godine, predan sportašima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku