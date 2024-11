Nagla promjena vremena: Sada je vrijeme za kapu i šal, evo tko mora posebno paziti na zdravlje

Srijeda je u mnogim krajevima započela kao relativno topao dan, uz visoku naoblaku i mjestimičnu kišu, no već tijekom dana Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je osjetan pad temperature zraka koji će krenuti sa sjevera zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako se pande zimi griju

Pokretanje videa... 01:32 Pande i kakica | Video: 24sata/pixsell

Očekuje se da bi kiša u gorju mogla pomalo prijeći u susnježicu i snijeg, a topliji jugozapadni zamijenit će hladniji sjeverni i sjeveroistočni vjetar te na Jadranu bura. Slijedom toga, sa srijede na četvrtak najavljen je i osjetan pad temperatura zraka, s 14 na kopnu i 19 na obali na 5 do 9 stupnjeva na kopnu, odnosno od 10 do 14 °C na Jadranu. U jutarnjim i večernjim satima najavljuju se i minusi, pa vrijedi podsjetiti da tako nagla promjena vremena može stvoriti zdravstvene probleme, prije svega starijim osobama, kardiovaskularnim bolesnicima, ljudima s kroničnim bolestima i maloj djeci.

Foto: Dreamstime

Kapa i šal bit će obavezni ovih dana

Kod naglog zahlađenja, naime, dolazi do stiskanja krvnih žila i manje prohodnosti, što vodi do usporenog protoka krvi kroz žile i tjera srce na ubrzani rad da bi opskrbilo krvlju sve dijelove tijela. Taj dodatni pritisak može biti opasan za ljude s povišenim krvnim tlakom, kao i one koji boluju od ateroskleroze ili imaju problema sa srcem, pa je potreban dodatni oprez. Prije svega, ne izlazite rano ujutro i na večer, kad su temperature izrazito niske. Ono što morate obaviti odradite sredinom dana, s tim da se treba prikladno odjenuti. Najbolje je izabrati slojevitu kombinaciju, tako da se u zatvorenom prostoru možete i raskomotiti. Ne zaboravite zaštititi glavu kapom i ponijeti rukavice.

Starije osobe i srčani bolesnici trebaju pripaziti na znakove infarkta. Ako osjetite bol ili trnce u desnoj ruci, ako se ta bol širi prema ramenu, vratu i čeljusti te osjećate aritmije, odnosno 'preskakanje' srca, svakako se javite liječniku.

No, važno je i ne zanemariti tzv. netipične znakove srčanog udara koji se mogu javiti i nekoliko dana ranije - mučninu i gubitak apetita, neugodu u prsima, osjećaj umora, tjeskobu, pojačano znojenje ili uporni kašalj. Također, nipošto ne preskačite terapiju za krvni tlak ili srce koju vam je prepisao liječnik i nemojte ju mijenjati na svoju ruku.

Foto: 123RF

Pripazite na simptome srčanog udara

Dijabetičari trebaju pripaziti jer je kod naglih promjena temperatura ponekad teže regulirati šećer u krvi. Poseban oprez savjetuje se s malom djecom, odnosno bebama do 6 mjeseci starosti, jer njihovo tijelo još nema dobro razvijenu regulaciju temperature. Ako morate izlaziti s njima, obavezno ih dobro utoplite i nastojte ih zaštititi od hladnog vjetra.