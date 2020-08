Nagovarali su je da pobaci, a kći joj je danas zdrava djevojčica

Majka ju je prvi put primila u ruke deset dana nakon poroda. Plakala je od sreće što je njezino dijete živo. Malena Zalya je u bolnici provela 57 dana, a narednih pet mjeseci nije izlazila iz obiteljske kuće

<p>Roditelji djevojčice koja se rodila lani u srpnju sa ogromnim tumorom na tijelu, velikim gotovo kolika je bila ona sama, progovorili su što su sve prošli. </p><p>Malena <strong>Zalya Schier</strong> iz Darwina u Australiji na svijet je došla carskim rezom, a odmah po rođenju preživjela je šestosatnu operaciju uklanjanja dobroćudne tvorbe sa njezinog tijela. Odlično se oporavila i danas je zdrava i sretna djevojčica koja se rado igra sa svojim starijim bratom <strong>Wilderom</strong> (2).</p><p>Njezina majka <strong>Lenai</strong> (32) i njezin suprug <strong>Matt </strong>(31) prošli su, kaže, pakao nakon što su liječnici u 20. tjednu njezine trudnoće na ultrazvuku vidjeli da sa bebom nešto nije u redu. Bilo je to u svibnju prošle godine. Na malenoj su ugledali ogromnu izraslinu. Tumor je bujao iz njezine trtice i već tada je težio oko 1,5 kilograma. Sumnjali su na spinu bifidu - poremećaj kojeg karakterizira rascjep kralježnice, odnosno njezino nepotpuno zatvaranje koje se zna pojaviti na plodu u prvim tjednima nakon začeća.</p><p>Liječnici su roditeljima rekli da bi se njihova kćer mogla roditi mrtva. Savjetovali su shrvanoj majci da napravi pobačaj, no ona i njezin suprug na to nisu željeli ni pomisliti. I dobro su napravili.</p><p>- Liječnici su nabrajali nekoliko stvari na koje sumnjaju, ne sjećam se svih, no u pamćenju mi je ostala spina bifida. Bila sam uplašena da naše dijete neće moći hodati ili da će puno patiti. Razmišljala sam jesam li ja za to kriva, jesam li uzimala dovoljno vitamina i minerala u trudnoći, jesam li se dovoljno zdravo hranila...Svakakve misli su mi se motale glavom - prisjetila se ova hrabra majka.</p><p>Dva dana kasnije, liječnici su rekli kako se ne radi o rascjepu kralježnice već o rijetkom tumoru.</p><p>Lenai i Matt su dan i noć googlali, čitali, raspitivali se jer su od liječnika dobivali vrlo malo informacija. Njezinu su trudnoću okarakterizirali visoko rizičnom i ostatak vremena do poroda morala je biti vrlo oprezna.</p><p>Ponovnu ultrazvuk pokazao je da beba ima tumor tipa II, što znači da je uglavnom vanjski, ali dijelom se nalazi i unutar tijela. Napravljena je i magnetna rezonanca (MRI) koja je donijela malo olakšanja jer se ispostavilo da tumor ne utječe na djetetove organe. Bili su presretni.</p><p>Liječnici su razvoj bebe pratili dva puta tjedno ultrazvukom, a u 26. tjednu trudnoće beba je bila vrlo anemična i srce je bilo pod velikim pritiskom - nije se moglo nositi sa toliko krvi koliko je cirkuliralo i tumorom i bebinim tijelom.</p><p>- Lenai kaže kako su joj jako pomogle žene koje su prošle slične situacije, a koje je pronašla u grupama podrške na društvenim mrežama.</p><p>Malena se rodila 8. srpnja 2019. godine. Težila je nešto više od jednog kilograma, tumor je bio teži od nje same za više od pola kilograma. Ubrzo nakon poroda, malena je podvrgnuta kirurškom zahvatu uklanjanja tumora. Tijekom operacije su je morali nekoliko puta oživljavati, a primila je i pet transfuzija krvi.</p><p>Iako tako sitna i nejaka, u sebi je pronašla dovoljno snage i preživjela. Tek deset dana kasnije majka ju je prvi put uzela u ruke. Plakala je od sreće što je njezino dijete živo. Malena Zalya je u bolnici provela 57 dana, a još narednih pet mjeseci nije izlazila iz obiteljske kuće.</p><p>Kako je tumor bio benigan i nije oštetio organe, djevojčica se dobro oporavila. Tijekom zahvata su joj uklonili trtičnu kost kako se tumor ne bi vratio i ponovno počeo bujati. Naime, rizik od toga je velik sve do dobi od pet godina.</p><p>Lenai je odlučila, kaže, svoju priču podijeliti u javnosti kako bi pomogla drugim ljudima koji se nalaze ili nađu u sličnoj situaciji. Javilo joj se već nekoliko trudnica čije nerođene bebe su dobile takvu dijagnozu pa sa njima razgovara o svemu, što je prošla, kakva su bila njezina iskustva i strahovi...</p><p>- Sjećam se koliko su meni pomogli takvi razgovori sa drugim ženama koje su to prošle - rekla je, a prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8638589/Newborn-tumour-ONE-HALF-times-bigger-defies-doctors-survive.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p> </p>