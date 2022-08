Naizgled bezazlene stvari mogu dovesti do nezgode kod bebe: 10 situacija koje zovu na oprez

Odgajati dijete je avantura koliko lijepa, toliko i izazovna. Svakodnevica je puna situacija koje bi mogle biti potencijalno opasne za naše mališane, a kao roditelji mogli biste izložiti vlastitu djecu nekolicini njih, a da to ni ne znate.

Ovo je 10 štetnih stvari koje možda nenamjerno činite svojoj djeci.

1. Tjerate ih da koriste hodalicu

Možda ste već kupili hodalicu kako biste pomogli vašoj bebi u procesu učenja hodanja, ili to planirate. Međutim, morate znati da ih stručnjaci ne preporučuju. Korištenje hodalice generira nekoliko nedostataka, poput odgađanja početka samostalnog hodanja i povećanja rizika od nesreća (djeca imaju pristup stvarima u kući koje bi bez hodalica bile nedostupne).

Najbolji način da djecu naučite hodati je da ih uzmete za ruku i pratite ih u prvim koracima.

2. Dajete im mobitel kako biste ih 'zabavili'

Mobitel je često odličan saveznik odraslih za zabavu djece. I da, ponekad je ovaj 'čarobni' uređaj jedino što uspije privući njihovu pažnju na nekoliko minuta. No, važno je znati da mobiteli emitiraju određene razine zračenja, a izloženost im može povećati šanse obolijevanja od određenih ozbiljnih bolesti. Osim toga, postoje studije koje povezuju izlaganje djece mobitelima s neurološkim problemima, psihičkim ovisnostima i problemima u ponašanju.

Umjesto da djeci date mobitel, bilo bi puno bolje dati im igračku ili ih zabaviti nekom drugom aktivnošću koja ne utječe na njihov razvoj.

3. Davanje voćnog soka za piće

Voćni sok je dobar izvor vitamina i minerala, ali sadrži i velike količine šećera. Zbog toga ga djeca žele konzumirati u što većim količinama, zbog čega su sklonija karijesu.

Ako želite da vaša djeca unose hranjive tvari iz voća, najbolje je jesti ih uz povrće. Na taj način mogu imati koristi od svih svojih hranjivih tvari, kao i hidratizirati se i poboljšati svoje prehrambene navike.

4. Oblačite ih u toplu odjeću

Djeci uvijek mora biti toplo i ne smiju se prehladiti - to je opće poznati zadatak svakog roditelja. Ponekad smo skloni misliti da su naši mališani prehlađeni ili da im je hladno pa ih oblačimo u što topliju odjeću. Ono što trebate znati je da to može uzrokovati groznicu (jer novorođenčad ne može regulirati svoju temperaturu), osip na koži i pretjeranu potrošnju energije kako bi pokušali uravnotežiti svoju temperaturu (što bi im moglo otežati debljanje). Stoga je ključno stalno provjeravati djetetovu sobnu i tjelesnu temperaturu kako bi se izbjeglo preopterećenje toplom odjećom.

5. Nošenje igračaka u autosjedalici

Istina je da nekoj djeci vožnja automobilom može biti dosadna i naporna. Zato je normalno da im roditelji ponesu dodatne igračke kako bi vožnja bila malo podnošljivija i zabavnija. Ali to nije dobra ideja. Igračke koje djeca imaju u rukama mogu postati opasne u slučaju sudara. Osim toga, uobičajeno je da mališani izgube svoje igračke u autu pa bi mogli zamoliti vas da ih pronađete. U tom slučaju mogu vas odvratiti od oprezne vožnje.

6. Jastuci u kinderbetu

Važna stvar koju treba imati na umu je da ne prepunite kinderbet s jastucima i dekama. Svaki predmet koji je lagan u dječjem krevetiću može uzrokovati gušenje djeteta, stoga krevetić treba biti što slobodniji i prazniji.

7. Korištenje sjedala za kadu

Sjedalice za kupanje su vrlo korisne za potporu bebi tijekom kupanja, ali mogu biti opasne. Možda mislimo da, budući da imaju sjedalo, možemo ih ostaviti samo na minutu dok radimo nešto drugo, a to je ozbiljna pogreška. Dijete se može prevrnuti i doživjeti nezgodu u kadi. Zapamtite, ovi elementi su korisni sve dok ne skidamo pogled sa mališana.

8. Kupnja ogrlice za zube

Ogrlice za zubiće postale su sve popularnije među roditeljima i često se koriste za ublažavanje boli bebama kada im počnu izlaziti zubi. Međutim, neki stručnjaci upozoravaju na opasnosti korištenja ove vrste nakita za djecu. Ako ogrlica pukne, dijete bi moglo progutati dio i ugušiti se ili zadobiti infekciju u ustima ili desni.

9. Kuhanje s njima

Prema statistikama, najgore dječje nesreće u kući događaju se u kuhinji. To je prostor u kojem roditelji vjerojatno provode dosta vremena, a uz to je prepun 'atrakcija' koje su djeci zanimljive. Dakle, kuhanje s djecom nije zabranjeno, ali je bitno da to radite uz sve mjere opreza kako biste izbjegli nesreće. Na primjer: nemojte nositi vruće posude ako je dijete u kuhinji, pazite da ručke lonaca na štednjaku ne vire, blokirajte pristup ladicama u kojima se nalaze noževi ili oštri predmeti, te isključite i uklonite električne uređaje blizu djece.

10. Ostavljate ih same na stolu za presvlačenje ili u krevetu

Možda je uobičajeno da roditelji misle da je, budući da se male bebe ne mogu kretati, sigurno ostaviti ih same u krevetu ili na stolu za presvlačenje. Međutim, to nikako ne smijete napraviti. Iako se ne mogu kretati, ipak bi mogli napraviti pokrete koji bi mogli dovesti do pada i naknadnih ozljeda ili prijeloma. Zato stručnjaci preporučuju da nikada ne ostavljate bebu samu i bez nadzora, piše Brightside.

