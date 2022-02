Oni ne brinu za druge. Stavljaju sebe na prvo mjesto, često pritom zanemaruju tuđe osjećaje. Misle da se svijet vrti oko njih. Egocentrični su i nemaju previše razumijevanja za tuđe probleme. Ovo su 4 najarogantnija znaka Zodijaka.

Ovan

Ovaj je poznat je po upornosti, on će učiniti što god zamisli. Kako bi ostvario svoj silj spreman je na sve, pa i gaziti preko drugih. Ovan teško uzima u obzir tuđa osjećanja i ne razumije potrebe drugih. Ako želite da vam pruže suosjećanje ili pomoć, morat ćete im to nacrtati kako bi vas primijetili. Nestrpljivi su, arogantni i misle da su najbolji.

Bik

Rođeni u ovom znaku vjeruju da su uvijek u pravu. Učinit će sve da privuku vašu pažnju na svoje interese i probleme jer toliko su upućeni na sebe da vjeruju da je ono što se njima događa važnije od svega što se događa drugima. Nemaju izraženu svijest o potrebama i osjećajima drugih ljudi. Iako se možete na njih osloniti, Bikovi ne odaju takav dojam jer često nisu spremni na kompromis i streme samo ka svojim ciljevima.

Lav

Lavovi imaju previsoko mišljenje o sebi. A poznati su i po navici da pretjeruju i preuveličavaju sve. Misle da su uvijek u pravu, a ego im često stvara poteškoće na putu do uspjeha. Što god da rade vjeruju da su u tome najbolji i misle da sve znaju. Lavu je potrebna neograničena pažnja drugih kako bi mu samopouzdanje opstalo, a skloni su omalovažavanju drugih samo da bi ispali bitni.

Jarac

Jarac sebe voli najviše. Vjeruje da je on jedini uvijek u pravu, u svemu. Previše su usredotočeni na svoj posao i ciljeve. Kada donese odluku i ako stvari krenu u drugom smjeru i on počne sumnjati u svoju odluku ili potez, odjednom će doći do zaključka da su za njegovu grešku krivi svi drugi, osim njega, donosi Atma.