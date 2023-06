Najbezobrazniji horoskopski znakovi: Tko ima najotrovniji jezik, a tko je istinska dušica

1. Jarac

Jarčeva grubost dolazi od pretjeranog samopouzdanja. Njihov ego može biti toliko napuhan da ne mogu, a da ne gledaju s visine na sve druge oko sebe. Čak i kada aktivno ne pokušavaju biti nepristojni, još uvijek mogu ispasti nevjerojatno snishodljivi. Jarac je poznat po tome što super upravlja i kontrolira. Kad uđu u takvo raspoloženje, imaju tendenciju da se pretvore u nekoga vrlo arogantnog i punog sebe. Pokušajte im reći da prestanu, ali očekujte da ćete imati posla sa super nepristojnim Jarcem.

POGLEDAJTE VIDEO:

2. Blizanci

Blizanci su super nepristojni jer su oni čisti nasilnici. Ako ne vidite stvari na njihov način ili se pokušate sukobiti s njima, očekujte da će vam uzvratiti ispruženih kandži. Jedna stvar koja Blizance čini jednim od najgrubljih znakova Zodijaka jest to što mogu biti potpuno ljubazni lice u lice s ljudima prije nego što im okrenu leđa i pokažu svoju pravu narav. Uostalom, ljudi Blizance ne nazivaju uzalud dvoličnima. Često žive u skladu s tom nepristojnom osobnošću po kojoj su poznati.

3. Bik

Bik nije nepristojan u tradicionalnom smislu, ali može biti vrlo zastrašujuć. Ljudi se teško suprotstavljaju Biku jer ne shvaćaju koliko zločesti mogu biti dok se ne nađu u situaciji u kojoj se moraju suprotstaviti jednom. Jedna od stvari zbog koje su Bikovi posebno uvredljivi jest ta da također nisu svjesni koliko su zapravo nepristojni. Kad ih prozovete zbog nepristojnog i nepotrebnog ponašanja, okrenu se i okrive vas što ste ih natjerali da se ponašaju na takav način. Možda i ne bi bilo tako loše da priznaju nepristojnost, ali često to ne čine, što stvar čini još gorom.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

4. Lav

Lavlja grubost proizlazi iz toga koliko su agresivni. Iako ljudi svakako cijene njihovu iskrenost, kada su agresivni u prenošenju svoje tvrdnje, to može završiti tako da se doimaju vrlo neugodnima. Lav je i uvijek je bio vođa čopora. Budući da uvijek govore ljudima što da rade i daju savjete, logično je da se njihovo samopouzdanje može pretvoriti u agresivnost i nepristojnost. Ne pokušavaju uvijek biti drski, ali to ne znači da nisu nepristojni.

5. Ovan

Ovan je prilično usijana glava i ima sposobnost da bude vrlo grub kada to želi. Kao vatreni znak, mogu biti vrlo strastveni kada su dobro raspoloženi — i vrlo nepristojni kada nisu. Gotovo uvijek možete jamčiti da će ova vatrena osobnost biti podložna grubosti. Uz to, iako Ovan ima tako veliku i strastvenu osobnost, ne znači da ne može biti i ljubazne duše. Samo morate znati da ćete se, kada ste u blizini Ovna, igrati vatrom, stoga budite oprezni.

6. Djevica

Djevica može biti jedan od najljubaznijih, najslađih horoskopskih znakova na svijetu... kada su u pitanju njihovi prijatelji. Dali bi sve od sebe kako bi usrećili svoje prijatelje. Ipak, kada je riječ o vlastitoj sreći, sami sebi mogu biti najveći kritičari. Djevice su možda slatke kao kolač prema ljudima koje vole, ali kada su one same u pitanju, znaju biti vrlo grube. Djevice su sklone kritizirati same sebe zbog svojih pogrešaka i prošlosti, pa ako su prema nekome grube, to su obično oni sami.

7. Škorpion

Škorpion nije toliko grub koliko je manipulativan. Mogu biti slatki kao pita kad žele jer su vas izmanipulirali da mislite da su slađi nego što stvarno jesu. Škorpion može biti izvrstan prijatelj i osoba, ali nemojte ga ni podcijeniti. Ako ste ikada omalovažavali Škorpiona, znate koliko mogu biti grubi. Ako ste u unutarnjem krugu Škorpiona, oni mogu biti najslađa osoba na svijetu.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

8. Strijelac

Strijelac voli ostati pozitivan o gotovo svemu, umjesto da uvijek bude nepristojan, pa im je lako biti sladak. Žele biti poznati kao vesele osobe koje vole zabavu i uvijek su voljne nasmijati se ili popričati, a jedini način da to budu je da su drage. Ipak, još uvijek znaju kako postaviti granice, tako da im se rijetko događa da ih netko pregazi. Strijelac je osoba kakva bi svaki horoskopski znak želio biti, makar samo zbog činjenice da su stvarno prokleto slatki.

9. Vodenjak

Vodenjak je definitivno tip osobe kojoj je čaša napola puna, što govori o njihovoj slatkoći u cjelini. Vodenjak je jedan od onih ljudi čiji je optimizam zarazan. Svi koji su u njihovoj blizini osjećaju kako im se raspoloženje diže i poboljšava. Povrh toga, kad god je Vodenjak dobro raspoložen, to ga čini još slađim i ljubaznijim. Dakle, moglo bi se reći da je njihov optimizam zarazan za druge ljude i njih same.

10. Rak

Rak može biti ljubazan, ali možda ponekad malo previše ljubazan. Kada je Raku stalo do vas, učinit će sve što je u njihovoj moći da vam pokaže koliko mogu biti ljubazni i dragi. Ponekad bi za Raka bilo bolje da ima više 'kralježnice', ali budući da su navikli biti ovakvi, gotovo je prekasno da promijene ono što jesu. Rak će uvijek biti vrlo sladak i uvijek na rubu da bude iskorišten zbog toga.

11. Vaga

Vaga je potpuna osoba koja voli ljude, a ponekad dopušta da ju pregaze. Kao netko tko aktivno traži načine da bude što pasivniji, Vaga je poznata kao horoskopski znak koji je sladak jer je to sigurniji put. Vaga mrzi sukobe, svađe i nepristojnost. Iako nitko zapravo ne voli nijednu od tih stvari, više se radi o spašavanju obraza i guranju teških istina pod tepih nego o očuvanju mira. Vage nisu nepristojne jer samo žele da ljudi u njihovim životima budu sretni... čak i ako ih to u tom procesu potajno čini nesretnima.

12. Ribe

Ribe su najslađi horoskopski znak koji postoji, što im ne čini uvijek uslugu. Uostalom, Ribe su poznate kao mučenici Zodijaka. I vjerujte da ih zbog te titule mnogi iskorištavaju. Ribe bi radije žrtvovale vlastitu sreću ako žele usrećiti svoje prijatelje i obitelj. Možda to ne bi rekli naglas, ali vole patiti zbog nekog razloga.