Najbizarnije svjetske uvrede i psovke: 'Dao bog da ti žena...'

Na putničkom blogu Just the Flight objavljene su fraze kojima možete uvrijediti bilo koga bilo gdje.

Primjerice, u Somaliji "futaada u sheeg" znači "reci to svojem magarcu", te se učestalo koristi kad netko kaže nešto s čime niste suglasni.

Drugi biseri okupljeni na stranici uključuju ruski "možeš naoštriti sjekiru na vrhu njegove glave" i mandarinski "250", a najzanimljivije je izvukao Independent.

Španjolska: "Eres tan feo que hiciste lllorar a una cebolla!"

Toliko si ružan da bi mogao natjerati luk na plač.

Njemačka: "Dunkelbumser"

Osoba koja se seksa u mraku.

Kina (kantonski): "Seh tau suu ngan"

Zmijska glava, štakorove oči.

Mađarska: "Beka sege alatte"

Ispod žabine stražnjice.

Srbija: "Da Bog da ti žena rodila stonogu pa da cijeli život radiš za cipele"

Engleska: "She's got a face like a bag full of spanners"

Ima lice poput torbe pune ključeva za matice.

Bugarska: "Grozna si kato salata"

Ružna si kao salata.

Škotska: "Glaikit"

Budala.

Armenija: "Eshoon noor oodel chi vayaeler"

Nije privlačno gledati seronju kako pokušava pojesti šipak.

Australija: "Ranga"

Orangutan (to se koristi za vrijeđanje crvenokose osobe).

Švedska: "Ga och dra nagot gammalt over dig"

Odi i sakrij se pod nešto staro.

Malezija: "Boon Chon Doi"

Muškarac koji hoda iza šefa, pruža ruke između njegovih nogu i pridržava mu testise.

Koreja: "gae saeki"

Štene.

Kina (mandarinski): "er bai wu"

250.

Finska: "Aitisi nai poroja"

Tvoja majka spava sa sobom (životinjom).

Južnoafrička Republika: "Tietkop"

Bradavica-čovjek (misli se na ćelavog muškarca).

Somalija: "Futaada u sheeg"

Reci to svojem magarcu.

Rusija: "Xoть кoл на гoлoвe тeши"

Možeš naoštriti sjekiru na vrhu njegove glave.

Irska: "As thick as manure and only half as useful"

Debelo kao gnojivo i samo upola toliko korisno.

Francuska: "Parler francais comme une vache espagnole"

Pričati francuski kao španjolska krava.

