- Spavanje na boku je najidealniji položaj spavanja za one koji žele smanjiti bolove u leđima, poduprijeti kralježnicu i smanjiti refluks želučane kiseline. To je najzdravija poza - kazala je Narwan Amini, stručnjakinja za moderno spavanje iz Velike Britanije, i dodala kako je nagori mogući izbor spavanje na trbuhu - taj položaj svakako treba izbjegavati.

Napominje kako je idealno izabrati madrac srednje tvrdi do mekani, jer ublažava pritisak. Također, kod bolova u leđima dobro je staviti jastuk među koljena - to pomaže u poravnavanju kralježnice.

Otkrila je još jedan detalj: 'Spavanje na desnoj strani pomoći će vam da brže zaspite', prenosi Daily Mail.

Njezina kolegica dr. Janet Kennedy dodala je kako je dobra poza za kralježnicu i spavanje na leđima, 'ali ta poza povećava šansu za hrkanje'. I ona se slaže da je spavanje na trbuhu najgora varijanta jer stvara neugodan pritisak na vrat i leđa. Može pomoći stavljanje jastuka pod glavu, ali svejedno to nije poza u kojoj je poželjno spavati.

I ona je spavanje na boku izdvojila kao najbolju za dobar san, ali i kao idealnu protiv hrkanja.

- Tako su dišni kanali otvoreni pa je ovaj položaj najbolji izbor za ljude koji imaju apneju (zastoj disanja u snu) i one koji hrču - pojasnila je.

- Nema sumnje da postoje namirnice koje nam pomažu da dobro spavamo, ali i one koje štete kvalitetnom snu. Na primjer, poznato je kako puno masnoće rezultira osjećajem umora i letargije - kaže Susie Burrell, dijetetičarka iz Australije.

Podijelila je i nekoliko savjeta što je preporučljivo jesti prije spavanja, a što bi trebalo izbjegavati.

Hrana za dobar san:

Banane

Banane su pune hranjivih tvari, naročito kalija i magnezija, a to je jedan od glavnih razloga zašto je dobro pojesti pokoju prije spavanja. Naime, ova dva spomenuta minerala pomažu u opuštanju mišića.

- Osim toga, prirodni ugljikohidrati koji se nalaze u bananama, pomažu smanjiti razinu glukoze u krvi, a to pomaže da utonete u san otprilike sat vremena nakon konzumacije - pojasnila je.

Mlijeko

Mnogi roditelji imaju naviku davati djeci toplo mlijeko prije spavanja, i postoji dobar razlog za to. Mlijeko je izvor triptofana (esencijalne aminokiseline) koji pomaže u proizvodnju serotonina u tijelu. Serotonin djeluje kao neurotransmitor koji prirodno smiruje tijelo i pomaže u poticanju spavanja.

Orašasti plodovi

- Orašasti plodovi imaju različite prednosti za ljudsko zdravlje, ali sve vrste doprinose boljem i kvalitetnijem spavanju jer su bogati hranjivim tvarima - kaže ova stručnjakinja za prehranu.

Sadrže i kalcij koji pomaže našem mozgu da iskoristi triptofan kako bi proizveo melatonin koji stimulira spavanje.

- Tu su, također, esencijalne masti i aminokiseline, uključujući triptofan, koji su poveznica orašastih plodova i dobrog spavanja - dodala je.

Ove namirnice treba izbjegavati:

Tamna čokolada

Iako konzumacija tamne čokolade ima mnogih prednosti, nije dobra ideja grickati je prije odlaska u krevet, posebno ako imate problema sa spavanjem. Naime, ona sadrži više kofeina nego mliječna čokolada.

Sladoled

Izbjegavajte sladoled kasno navečer želite li kvalitetno spavati i buditi se odmorni. Naime, sladoled je često pun šećera i masnoća, posebno onaj s raznim punjenjima, a to stimulira mozak umjesto da ga smiruje.

Slana hrana

Visoka količina soli prije spavanja itekako loše utječe na san.

- Slana hrana može dovesti do dehidracije, a to pak do buđenja noću i posezanja za vodom. Osim toga, slana hrana često zna sadržavati mononatrijev glutamat, dodatak prehrani (preciznije pojačivač okus - E 621) koji zapravo djeluje stimulirajuće na tijelo, umjesto da se prije spavanja opusti - pojasnila je.