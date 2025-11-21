Najbolji Black Friday popusti: Evo gdje ćete najjeftinije proći

Black Week ludnica službeno je počela, a trgovci opet mame 'ogromnim' popustima i 'najvećim' uštedama. No, iza velikih obećanja često se krije tek par posto sniženja, umjetno napuhane cijene i drugi trikovi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:14 Navike potrošača | Video: 24 sata Video

U nastavku vam donosimo popuste koje se stvarno isplati iskoristiti.

Kaufland je krenuo s Black week popustima i to se stvarno isplati provjeriti. Popusti se odnose na namirnice, proizvode za njegu, ali i dom. Provjerite ih OVDJE.

Adidas ima popuste i do 50 posto. Njihovu ponudu pogledajte OVDJE.

Pevex također ima itekako isplative popuste ove godine. Popusti im vrijede od 19.11 do 1.12. pa svakako nabavite svoje komade na vrijeme i provjerite cijene OVDJE.

I Jysk ima super popuste do čak 70 posto. Provjerite ih OVDJE.

Ako vas zanima tehnologija, dobre popuste možete pronaći na web stranici Linksa, gdje nude do 50 posto popusta. OVDJE provjerite ponudu.