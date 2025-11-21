Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
VRIJEME JE ZA SHOPPING!

Najbolji Black Friday popusti: Evo gdje ćete najjeftinije proći

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Najbolji Black Friday popusti: Evo gdje ćete najjeftinije proći
Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Popusti nam opet iskaču na svakom koraku, a trgovci se natječu tko će nas brže privući 'ludim' akcijama. Donosimo popuste koje se isplati iskoristiti

Black Week ludnica službeno je počela, a trgovci opet mame 'ogromnim' popustima i 'najvećim' uštedama. No, iza velikih obećanja često se krije tek par posto sniženja, umjetno napuhane cijene i drugi trikovi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Navike potrošača 01:14
Navike potrošača | Video: 24 sata Video

U nastavku vam donosimo popuste koje se stvarno isplati iskoristiti.

Kaufland je krenuo s Black week popustima i to se stvarno isplati provjeriti. Popusti se odnose na namirnice, proizvode za njegu, ali i dom. Provjerite ih OVDJE

KORISNO, ALI OPREZNO! Pomoć u shoppingu: Trećina potrošača planira koristiti AI alate za blagdansku kupovinu
Pomoć u shoppingu: Trećina potrošača planira koristiti AI alate za blagdansku kupovinu

Adidas ima popuste i do 50 posto. Njihovu ponudu pogledajte OVDJE.

PROMO Nikad povoljniji Crni Petak: Sanjajte bolje uz sjajne ponude!
Nikad povoljniji Crni Petak: Sanjajte bolje uz sjajne ponude!

Pevex također ima itekako isplative popuste ove godine. Popusti im vrijede od 19.11 do 1.12. pa svakako nabavite svoje komade na vrijeme i provjerite cijene OVDJE

I Jysk ima super popuste do čak 70 posto. Provjerite ih OVDJE

JEDNOSTAVNO I KORISNO Uz umjetnu inteligenciju brže i pametnije u blagdanski šoping
Uz umjetnu inteligenciju brže i pametnije u blagdanski šoping

Ako vas zanima tehnologija, dobre popuste možete pronaći na web stranici Linksa, gdje nude do 50 posto popusta. OVDJE provjerite ponudu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Lista najluđih: Provjerite koji su znakovi Zodijaka najzabavniji u društvu, a koji su normalni
RANG LISTA PO LUDOSTI

Lista najluđih: Provjerite koji su znakovi Zodijaka najzabavniji u društvu, a koji su normalni

Svaki znak u sebi ima zrno 'ludosti', ovisno o tome kakva mu je osobnost. Provjerite koji znakovi su među najluđima, s kojima je sve uvijek zabavno i s kojima je zanimljivo družiti se
Vrline i mane u krevetu: Lav nudi kraljevski tretman, Vaga bi da čitate misli, Jarac je nastran
EVO ŠTO OČEKIVATI OD SVAKOG

Vrline i mane u krevetu: Lav nudi kraljevski tretman, Vaga bi da čitate misli, Jarac je nastran

Svi horoskopski znakovi imaju vrline i mane kada pričamo o seksu. Ovisno o njihovim karakteristikama i preferencijama, saznajte u čemu je jak, a u čemu nešto slabiji u krevetu svaki znak Zodijaka
11 frizura za žene starije od 60. koje će vas odmah pomladiti
PROMJENA IMIDŽA

11 frizura za žene starije od 60. koje će vas odmah pomladiti

Kratke i srednje frizure mogu u potpunosti promijeniti izgled i dodati svježinu vašem stilu. Svaka od ovih frizura ističe crte lica, dodaje volumen i olakšava svakodnevno stiliziranje. Donosimo pregled 11 modernih frizura koje pristaju različitim tipovima kose

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025