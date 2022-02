Ovan

S Vodenjakom Ovan ima trzavica, ali i izuzetne privlačnosti. Oboje vole neovisnost, a problemi nastaju ako Ovan želi dominirati. S Blizancima ih vežu aktivnosti i pustolovine, a izvrsno se nadopunjuju. Problem može izazvati ljubomora kod Ovna.

S Lavom ga veže ekscentričnost i strast, kao i humor. Svađe služe kao predigra, a brak im je stabilan. Sa Strijelcem je ljubav velika, ali zbog natjecateljskog duha su nužni kompromisi.

Bik

Bik i Rak su vrlo kompatibilni, uživaju u svojoj ljubavi tiho, ali postojano. Problema gotovo da nema, sve dok je privlačnosti među njima. S Djevicama do izražaja dolazi romantika, kao i zajednički projekti, a problem nastaje ako Bik izgubi zanimanje.

S Jarcem je Bik gotovo savršen spoj jer dijele slične vrijednosti, a problem nastaje ako dođe do rutine. Bikovi su različiti od Riba, no upravo to ih privlači, a problem nastaje ako premalo komuniciraju.

Blizanci

S Lavovima imaju veliku strast, romantiku i puno užitka. Problem se javlja ako Blizancu dosadi udovoljavati. S Ovnom ih također veže kemija, no problem nastaje ako Blizanac ponekad ne dopusti Ovnu da on bude vođa. Ako postignu kompromis, imaju budućnost.

S Vagama se odlično slažu, pružaju si slobodu i potporu, a problem nastaje kod gubitka povjerenja. Vodenjak ih privlači zbog spontanosti, seks je odličan, no puno je svađa.

Rak

S Bikom se odlično slažu i imaju velike šanse za dugotrajan odnos pun ljubavi. Ugroziti ih može eventualna prevara iz rutine. Sa Škorpionom se super nadopunjuju, no problem nastaje ako je Rak osjetljiv i previše vezan, a Škorpion grub.

S Djevicama je puno emocionalne sigurnosti, ljubav je velika, a trebaju paziti da ne izgube vlastito 'ja'. S Ribama je odnos pun turbulencija, a Rak ga ugrožava prevrtljivošću. Zbog svađa nestaje strasti.

Lav

S Ovnom ga veže ekscentričnost i strast, kao i humor. Svađe služe kao predigra, a brak im je stabilan. S Blizancima imaju veliku strast, romantiku i puno užitka. Problem se javlja ako Blizancu dosadi udovoljavati.

S Vagom je odnos kompliciran, strastven i zabavan, a problem nastaje zbog ljubomore s obje strane. U odnosu Lava i Strijelca osim ljubavi veže ih poštovanje te odanost, pa su velike šanse za stabilan brak.

Djevica

S Bikom ih veže praktičnost, romantika i životni stil. Problem se javlja ako zbog perfekcionizma Djevice Bik izgubi interes. S Jarcem je na pomolu idealna veza, odnos je stabilan i sretan. Problem nastaje zbog borbe za dominacijom.

S Rakom je puno emocionalne sigurnosti, ljubav je velika, a trebaju paziti da ne izgube vlastito 'ja'. Sa Škorpionom imaju neobjašnjivu povezanost, no problem nastaje ako Djevica ne pristaje na kompromise.

Vaga

S Blizancima se se odlično slažu, pružaju si slobodu i potporu, a problem nastaje kod gubitka povjerenja. S Lavom je odnos kompliciran, strastven i zabavan, a problem nastaje zbog ljubomore s obje strane.

Sa Strijelcem je odnos nepredvidiv i upravo zato zabavan, s puno komunikacije. Problema gotovo da nema. S Vodenjakom imaju turbulentnu vezu u kojoj uživaju, ali su i na rubu prekida. Ipak, Vage su vjerne i uporne, pa se može dogoditi super veza.

Škorpion

S Rakom se super nadopunjuju, no problem nastaje ako je Rak osjetljiv i previše vezan, a Škorpion grub. S Djevicom imaju neobjašnjivu povezanost, no problem nastaje ako Djevica ne pristaje na kompromise.

S Jarcem postoji seksualna, kao i intelektualna veza, a brak im je obično uspješan. Problem može nastati jedino zbog izdaje Škorpiona. S Ribama je riječ o različitim osobnostima koje se nadopunjavaju, ali samo uz puno razgovora i truda.

Strijelac

Strijelca i Ovna veže jaka fizička i emocionalna veza te zajednički interesi, a problem može izazvati natjecateljski duh. U odnosu s Lavom ih veže poštovanje i odanost, pa su velike šanse za stabilan brak.

S Vagom postoji razumijevanje i obostran trud, pa njihov odnos može biti primjer drugima. Vodenjak će primiriti strast Strijelca te ih vodi kroz život, jedini mogući problem je gubitak povjerenja.

Jarac

S Bikom je gotovo savršen spoj jer dijele slične vrijednosti, a problem nastaje ako dođe do rutine. S Djevicom je na pomolu idealna veza, odnos je stabilan i sretan. Problem nastaje zbog borbe za dominacijom.

Sa Škorpionom postoji seksualna, kao i intelektualna veza, a brak im je obično uspješan. Jarci i Ribe se nadopunjuju u različitostima i imaju uspješan brak.

Vodenjak

S Ovnom ima trzavica, ali i izuzetne privlačnosti. Oboje vole neovisnost, a problemi nastaju ako Ovan želi dominirati. Vodenjaci i Blizanci imaju sličan mentalitet i među njima je puno kemije, ali i svađa.

S Vagom imaju turbulentnu vezu punu užitka, ali su i na rubu prekida. Ipak, vjerni su i uporni te mogu biti super par. Strijelca znaju primiriti, a jedini mogući problem je gubitak povjerenja.

Ribe

Različiti su od Bikova, no upravo to ih privlači, a problem nastaje ako premalo komuniciraju. S Ribama je odnos pun turbulencija, a Rak ga ugrožava prevrtljivošću. Zbog svađa može nestati strasti.

Sa Škorpionom je riječ o strastvenoj vezi, ali samo uz puno razgovora i truda. S Jarcem se nadopunjuju u različitostima i imaju uspješan brak.