Najbolniji medicinski zahvati: Što pacijenti najteže podnose?

Iako su medicinski zahvati često neophodni i spašavaju živote, to ne znači da su bezbolni. Čak i oni koji se izvode pod općom anestezijom, koja bi trebala spriječiti osjećaj boli tijekom zahvata, mogu izazvati značajnu nelagodu u procesu oporavka.

Neki zahvati, međutim, svakako su bolniji od drugih - bez obzira na vašu toleranciju na bol.

Kako bi pomogao pacijentima da znaju što očekivati i kako olakšati oporavak, dr. Dean Eggitt, konzultant u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, rangirao je najbolnije operacije i medicinske zahvate na svijetu.

- Velika kirurgija nije uvijek bolnija od manjih zahvata, dijelom zbog količine lijekova protiv bolova koju pacijent dobije - kaže dr. Eggitt.

- Iako svatko bol doživljava drugačije, neke su procedure definitivno bolnije, poput spinalne fuzije, operacije otvorenog srca i totalne zamjene koljena. Sve te procedure zahvaćaju kosti i živce, a potpuna imobilizacija nakon zahvata nije moguća. Dakle, iako sama operacija možda nije pretjerano bolna, opsežna fizikalna terapija potrebna za potpuni oporavak može biti vrlo bolna.“

1. Biopsija koštane srži

Ovaj postupak izvodi se kako bi se prikupile matične stanice za donaciju ili testirale stanice raka. Koštana srž, spužvasto tkivo unutar kostiju, proizvodi crvene i bijele krvne stanice te trombocite.

Pacijenti se stavljaju pod lokalnu ili opću anesteziju, a igla se uvodi u zdjeličnu kost kako bi se prikupila tekuća koštana srž. Pacijenti pod lokalnom anestezijom mogu osjetiti povlačenje tijekom izvlačenja stanica, a nakon zahvata često se javljaju modrice i bolovi u kosti nekoliko dana, koje se mogu ublažiti blagim lijekovima protiv bolova.

2. Lumbalna punkcija (spinalna punkcija)

Ovaj zahvat uključuje umetanje igle u donji dio leđa, između kralježaka. Pacijent mora biti budan, što čini postupak posebno zastrašujućim. Lumbalna punkcija pomaže dijagnosticirati bolesti mozga i kralježnice, liječiti infekcije ili primijeniti lijekove i anestetike.

Pacijenti često osjećaju pritisak, nelagodu i trnce, a nakon zahvata moguće su glavobolja, bol u leđima, krvarenje i oteklina. U rijetkim slučajevima mogu se javiti dugotrajne posljedice poput oštećenja živaca, gubitka osjeta u rukama i nogama ili gubitka sluha.

3. Operacija otvorenog srca i sternotomija

Ove operacije uključuju veliki rez u prsnom košu kako bi kirurg imao pristup srcu i plućima, a izvode se pod općom anestezijom. Nakon zahvata, prsna kost se spaja metalnim žicama, što zahtijeva oko 12 tjedana za cijeljenje.

Pacijenti u početku doživljavaju umjerenu do jaku bol, a pokretanje, kašljanje i duboko disanje dodatno pogoršavaju nelagodu. Bol u leđima, vratu, ramenima i prsima je uobičajena, no s vremenom se smanjuje. Stručnjaci savjetuju redovito uzimanje lijekova protiv bolova kako bi se olakšalo kretanje i san.

4. Totalna zamjena koljena

Koljena su prirodno pokretna zbog hrskavice koja prekriva krajeve kostiju, no ozljede ili artroza uzrokuju bol i ukočenost. Tijekom zamjene koljena, dijelovi kostiju se uklanjaju i zamjenjuju metalnim i plastičnim implantatima.

Postupak zahtijeva opsežnu rehabilitaciju, što ga čini jednim od najbolnijih zahvata. Dr. Eggitt savjetuje da pacijenti planiraju ne samo lijekove protiv bolova, nego i sjedenje, spavanje i svakodnevne aktivnosti. Hodanje što ranije nakon operacije ključno je za uspješan oporavak.

5. Histeroskopija

Ovaj postupak omogućuje pregled maternice tankim teleskopskim instrumentom kroz cerviks. Prema podacima Kraljevskog koledža ginekologa i opstetričara, trećina žena opisuje bol od sedam ili više na ljestvici od 1 do 10.

Pacijentice bi trebale dobiti lokalnu ili opću anesteziju, a medicinska povijest, uključujući trauma povezanu s umetnutim spiralama, trebala bi se uzeti u obzir. Preporučuje se uzimanje ibuprofena ili paracetamola sat vremena prije zahvata.