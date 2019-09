9 znakova koji otkrivaju da vas partner emocionalno vara...

Ako se vaš partner pojavi s ružom na ovratniku, sasvim je očigledno da vas vara. Ali, ako se udaljio od vas, onda to može biti znak emocionalne afere koja je jednako loša kao i fizička.

- Emocionalne afere nisu toliko definirane kao fizičke i zato ih je teže odrediti. Općenito, emocionalna afera je kada vaš partner potporu traži od neke druge osobe radije nego od vas. To je posebna veza s tom osobom koja je jako intenzivna - rekla je Jane Greer, doktorica znanosti i autorica knjige 'What About Me? Stop Selfishness From Ruining Your Relationship'.

Postoji granica između prijateljstva i emocionalne afere. Ako vam se čini da vas prijatelj ili druga osoba razumije bolje nego partner, to može biti znak da prolazite kroz emocionalnu aferu.

Znakovi da vi prolazite kroz emocionalnu aferu:

1. Više ste uzbuđeni kada vidite njega nego partnera

Veze se najviše sastoje od emocionalne energije - koliko dajete i koliko primate.

- Kada govorimo o emocionalnim aferama, onda promatramo energiju koja polako napušta vašu vezu. Naravno, nije realno (ni zdravo) posvetiti svu energiju odnosu, ali radi se o pitanju stupnja - objašnjava Bill Bercaw, klinički psiholog i autor knjige 'From the Living Room to the Bedroom: The Modern Couple's Guide to Sexual Abundance and Lasting Intimacy'.

Foto: Dreamstime

Bercaw savjetuje da razmišljate o pitanjima: 'Jesam li previše uzbuđen kada vidim ovu osobu?', 'Jesam li zaokupljen iščekivanjem kad ćemo se sljedeći put vidjeti?'. Odgovori će vam puno otkriti.

2. Imate fantazije (ali ne onakve kakve mislite)

Možda imate seksualne snove o Channingu Tatumu, ali možda imate i emocionalne fantazije o nekoj drugoj osobi. Razmišljanja poput: 'Ona osoba nikad ne bi učinila ovo što mi je partner upravo sada učinio.' ili 'Ta osoba bi me usrećila na način na koji moj partner ne čini.'

Sve su to znakovi upozorenja.

- Kada misli krenu lutati, to bi mogao biti pokazatelj da imate emocionalnu aferu - rekao je Bercaw.

3. Postaje vam sve važniji

Razmislite o ovim situacijama: 'Dobili ste promaknuće na poslu. Tko je prva osoba kojoj to kažete?' ili 'Imali ste malu prometnu nesreću, vi ste dobro, ali ste malo ogrebali auto. Koga ćete prvo nazvati?'

Greer kaže da je potencijalni znak emocionalne afere kada se za savjete obratite drugoj osobi, a ne vašem partneru.

4. Žalite se na svog partnera

To je jedan od načina povezivanja u emocionalnim aferama.

- Žaljenje postaje izvor povezivanja. Ponekad se i druga osoba žali na svoju vezu, pa to postaje način povezivanja - rekao je Bercaw.

Foto: Dreamstime

Bercaw ističe da ljudi ne rade to svjesno zato što žele pokrenuti emocionalnu vezu, u početku to može biti sasvim nesvjesno. Ali, ako se žalite na svog partnera, stanite i razmislite zašto to radite.

5. Sve češće mislite na njega

Kupujete rođendanski poklon za svog partnera, ali ugledate rezač za jabuke i pomislite kako ga morate kupiti toj drugoj osobi jer vam je jednom rekao koliko voli jabuke, ali ne voli ih rezati.

S jedne strane možete misliti da radite nešto promišljeno, ali s druge potrošili ste dosta mentalne energije na neku drugu osobu, a ne na partnera.

Znakovi da vaš partner ima emocionalnu aferu:

1. Počinje se braniti

Ako prigovarate partneru koliko vremena provodi s tom osobom, on će se vjerojatno početi pravdati.

- Osobe koje ne kriju ništa, nemaju razloga braniti se - rekao je Bercaw.

2. Previše zna o njoj

Ako vaš partner previše zna o braku svog kolege ili kolegice ili svom kolegi puno priča o vašoj vezi, to bi mogao biti pokazatelj emocionalne afere.

- Emocionalnu aferu možete prepoznati ako vaš partner dijeli neke detalje iz vašeg osobnog života ili vašeg zajedničkog života, za koje očekujete da ostanu samo između vas - rekao je Bercaw.

3. Vaš se seksualni odnos drastično poboljšao ili pogoršao

Kad osoba prolazi emocionalnu aferu koja se nije još pretvorila u fizičku, učestalost seksa sa partnerom se može povećati.

- Strast prema onome koga želi može primijeniti u vezi u kojoj se nalazi trenutno - rekla je psihoterapeutkinja Ginnie Love.

Foto: Dreamstime

Naravno, svaki muškarac je različit, pa se kod nekih može i smanjiti nivo seksualnog zanimanja za svoju partnericu.

4. Udaljio se od vas

Ako vaš partner ima pažnju i podršku neke druge osobe, može vam prestati povjeravati detalje iz svog života. Pažnju uvijek darujemo najdražoj osobi.

- Ako vaš partner vrijeme koje je prije provodio s vama, sada provodi s nekom drugom osobom to je znak upozorenja - rekla je Love.

5. Ima stav

Osim što se može udaljiti ili povući, možda će vas početi i kritizirati. Na primjer, može kritizirati vaše kulinarske vještine ili ukus za filmove, odnosno ono što je prije volio kod vas sada mu smeta.

- Ovo je posebno opasno jer vas partner može nesvjesno stalno procjenjivati - rekla je Love.

6. Promijenio je svoje navike u komunikaciji

- Ako vam ne šalje poruke više tako često ili odjednom počne provoditi puno vremena pregledavajući društvene mreže, to bi moglo značiti da nešto nije u redu. A, ako skriva poruke to bi moglo biti priznanje krivnje - rekla je Love.

Foto: Dreamstime

- On zna da ono što radi nije u redu i zato izbjegava priznati jer zna da bi vas to povrijedilo - rekla je psihijatrica Gail Saltz.

7. Stalno spominje njeno ime

- Svi spominjemo prijatelje, ali neprestano spominjanje jednog te istog imena nije slučajno i nije lijepo prema vama - kaže Love.

- Ako to stalno radi, prigovorite mu i pri tome pratite njegovu reakciju. Ako ima obrambeni stav i stalno ponavlja da se ništa ne događa između njih ili mu je pretjerano stalo da mu vjerujete, možda je vrijeme da ispitate njegovu odanost - misli Saltz.

8. Ne svađa se više kao prije

Ako od njega čujete neke nove i iznenađujuće komentare na nesuglasice koje imate već duže vrijeme, to bi mogao biti znak da o vašem odnosu priča s drugom osobom i onda koristi njene komentare i odgovore kao odgovor na vaše nesuglasice.

9. Počinjete se osjećati kao višak u vezi

Recimo da ste na zabavi sa svojim partnerom i onda se pojavi njegov prijatelj. Ako vas on odmah ostavi i ode do prijatelja, to je znak upozorenja.

- Ako se osjećate kao da mu niste na prvom mjestu i da sve važno ne podijeli prvo s vama, vaša veza neće biti dugotrajna - rekla je Greer.

Foto: Dreamstime

Ako osjećate neke od ovih znakova, onda je vrijeme da si to što prije priznate i razgovarate sa svojim partnerom, prenosi Women's Health.