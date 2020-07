Najčešći muški problemi: Prebrz je, ne diže se, nema orgazma ili ga ne želi - ali postoje rješenja

Preuranjena ejakulacija najčešći je muški seksualni problem - između 20 i 30 posto muškaraca smatra da seks ne traje onoliko dugo koliko smatraju da bi trebao trajati

<p>Češći boravak kod kuće u vrijeme pandemije nagnao je mnoge da se više posvete odnosima s bližnjima. Sada je idealno vrijeme da 'pobrišete' prašinu s vašeg seksualnog života i riješite pitanja oko kojih ste se mučili zajedno s partnerom, savjetuje stručnjakinja za seks i veze <strong>Tracey Cox. </strong></p><p>Cox navodi četiri najčešća problema s kojima se susreću muškarci, a za njih ima rješenje, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8524851/Tracey-Cox-reveals-four-common-male-sexual-problems.html" target="_blank">Daily Mail. </a> </p><h2>1. Problemi s erekcijom</h2><p>Gotovo svaki muškarac do 40. godine doživi problem s erekcijom. Uzroci mogu biti fizičke i psihološke prirode. Previše alkoholnih pića, iscrpljenost, tjeskoba i stres samo su neki od potencijalnih krivaca. </p><p>- Problemi u odnosu između partnera mogu uzrokovati erektilnu disfunkciju. Ako se ne slažete izvan spavaće sobe, teško da će on i u njoj biti opušten - savjetuje Cox.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sobe za seks po narudžbi</p><p>- Ako se tako nešto dogodi jednom ili dvaput, ne treba brinuti. No, ako se uspaniče, kao što muškarci to često rade, to bi se moglo ponoviti. Važno je utvrditi je li problem fizički ili psihološki. Ako se prilikom buđenja ujutro javlja erekcija ili se postiže za vrijeme masturbacije, uzrok je onda vjerojatno psihološki - napominje Cox.</p><p>- Isključite sva moguća medicinska stanja. Ako se ustanovi da je problem na razini psihe, ne očajavajte. Ne shvaćajte to osobno. Razgovarajte s njim, a za vrijeme 'akcije' ako dođe do toga, nemojte se praviti kao da niste vidjeli. Pronađite način da ga oraspoložite i da takvu atmosferu učinite prirodnom i zabavnom, kako se ne bi osjećao loše - savjetuje. </p><p>Dajte mu do znanja da se ne brinete oko toga. Ako on shvati da niste toliko zabrinuti, to je manja vjerojatnost da će se tako nešto ponavljati. </p><h2>2. Ne može doživjeti orgazam</h2><p>Žene su navikle da ponekad ne dožive orgazam, no ne i muškarci. Stoga je takva situacija često šok za oboje. </p><p>- Žene u tom slučaju misle da s njima nešto nije u redu, da ih dovoljno ne privlače ili slično. Potencijalnih razloga je mnogo. Može biti da je prethodno pio alkohol, da je reakcija na neke propisane lijekove ili je jednostavno previše puta doživio orgazam i dosegao 'limit' - kaže Tracey. </p><p>Uzrok može biti stres, strah od potencijalne trudnoće i osjećaj tjeskobe zbog drugih problema.</p><p>- Razgovarajte s njim o njegovoj tehnici masturbacije. Učestalost i stisak visokog intenziteta koji je teško ponoviti u paru, može biti uzrok - savjetuje Cox te dodaje da nije na odmet isprobati neke nove tehnike koje bi olakšale spektakularan kraj. </p><h2>3. Prebrzo je gotov</h2><p>Preuranjena ejakulacija najčešći je muški seksualni problem - između 20 i 30 posto muškaraca smatra da seks ne traje onoliko dugo koliko bi htjeli. </p><p>Teško je odrediti kada je to točno 'prerano'. Seks terapeuti će se uglavnom složiti da muškarac odgovara tim kriterijima ako ejakulira u roku jedne minute i to u periodu duljem od šest mjeseci, ali stvarno ne postoji 'univerzalno pravilo'.</p><p>Ako se ona dogodi ponekad, može značiti da se nije dugo seksao ili da radi nešto posebno uzbudljivo s nekim tko ga jako uzbuđuje.</p><p>- Isprobajte tehniku 'stiskanja' tako da stisnete penis na predjelu ispod glavića prije vrhunca. Neka masturbira sat vremena prije seksa i neka to radi što češće. Prezervativ može biti od pomoći, a možete mu naglasiti da želite doživjeti orgazam prije njega - savjetuje te dodaje da ako se to ipak dogodi, uvijek možete uživati u drugoj i trećoj 'rundi', bez stresa.</p><h2>4. Nije zainteresiran za seks</h2><p>Američka terapeutkinja <strong>Michele Weiner Davis</strong> nakon 30 godina razgovora s raznim parovima zaključila je da 25 posto Amerikanaca ne želi seks. To je kod tamošnje javnosti izazvalo bijes.</p><p>- To je najbolje čuvana američka tajna - rekla je odbijajući odustati od svoje teze. </p><p>I za to postoji mnogo razloga. Jedan od njih je da su žene postale slobodnije kada je seks u pitanju. On se traži sve češće pa to može biti udarac njegovom egu ako procijeni da želite seks više od njega. </p><p>- Može biti da osjeća pritisak izvana. Muškarci nisu roboti te su pod utjecajem stresa kao i žene - kaže Cox te dodaje da sve ovisi i o tome koliko dugo ste u vezi. </p><p>- Najčešći razlog je nepodudaranje libida. Neki ljudi imaju jači seksualni nagon. U idealnom svijetu svi želimo partnera sa sličnim libidom. No ako to ipak nije slučaj, pronađite kompromis - savjetuje Cox. </p><p>- Potaknite ga da govori o svojim problemima. Što je više povjerenja, manje će biti problema i u krevetu. Pomozite mu da se riješi stresa. Ako bi problem mogao biti fizičke prirode poput nuspojava na neke lijekove, najbolje je da se obratite liječniku - savjetuje.</p><p>- Uvijek možete predložiti novitete. Počastite se novom seks-igračkom ili predložite nešto uzbudljivo što bi vas oboje moglo maknuti iz dosadne rutine - savjetuje Tracey. </p>