Mislite da je drugima seksualni život bolji? Postoji razlog za to

FOMO seks je prepoznatljiv kao čarobna energija i požuda između ljubavnika, a pritom zaobilazi zakone fizike i fiziologije kako bi se stvorila spektakularna i recipročna požuda

<p>Internet i općenito društvene mreže mnoge mogu navesti da se osjećaju da njihov društveni i seksualni život i nije među najuzbudljivijma. No, Instagram jako dobro 'ukrašava' živote i predstavlja samo jednu stranu, onu lijepu. To sve dovodi do toga da mnogi ponekad iskuse FOMO, što bi doslovno značilo strah od propuštanja dobrih stvari za koje mislimo da ih drugi imaju 'na bacanje'. </p><p>Seksualna terapeutkinja i doktorica znanosti<strong> Petra Zebroff</strong> za <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-erotic-brain/202007/sexual-fomo-the-sex-we-think-others-are-having" target="_blank">Psychology Today</a> ističe kako sve više svjedoči jedinstvenom pojmu 'Seksualni FOMO' koji se manifestira kao strah od toga da propuštamo odličan seks u kojima uživaju svi osim nas samih. </p><p>Seks se dobro prodaje, a 'savršen seks' nudi se u serijama i filmovima koje svakodnevno gledamo. Prepoznatljiv je kao čarobna energija i požuda između ljubavnika, a pritom zaobilazi zakone fizike i fiziologije kako bi se stvorila spektakularna i recipročna požuda. Scenariji FOMO seksa prepun je spontanih erekcija, izostajanje bilo kakve potrebe za pripremom te višestrukih orgazama bez puno muke. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Namještaj koji podiže atmosferu u spavaćoj sobi</p><p>- Zvuči sjajno, a i bilo bi kada bi bilo istinito. Pravi seks je ipak sporiji i ne baš tako glamurozan. Požuda je rijetko na istoj razini kod dvoje ljudi cijelo vrijeme tijekom seksa, a samo 30 posto žena može doživjeti orgazam bez stimulacije klitorisa. Scenariji za FOMO seks fizički je, emocionalno i relativno nemoguće održati, no takva verzija u ljudskom umu redovito je prisutna pa je razumljivo da je poželjna i da se ostvari - ističe dr. Zebroff. </p><p>- U anketi koju sam provela, čak dvije trećine ljudi doživljava seksualni FOMO s vremena na vrijeme, a sklonije su mu žene - kaže te dodaje da većina žudi za više seksa u kojem njihovi partneri čitaju njihove misli i znaju točno ono što trebaju učiniti u određeno vrijeme. </p><p>- U maštarijama je to moguće, no ne i u stvarnosti - tvrdi dr. Zebroff.</p><p><strong>Peggy Kleinplatz</strong>, istraživačica pozitivne seksologije, objavila je knjigu na temu što znači 'stvarni' sjajni seks. Proučavala je ljude u redovitim, dugoročnim vezama koji su tvrdili da imaju 'veličanstveni seks' i otkrila elemente koji čine pravi, a ne fiktivni sjajni seks.</p><p>- Oni ne vjeruju da seks treba biti spontan ili strastven. Njihov pristup seksu znači redovito istraživanje i komuniciranje. Uzbudljivo im je učiti nove stvari o svom partneru i sebi. Planiraju ono što žele za sebe i razmjenjuju te ideje sa svojim partnerom. Smatraju kako za dobar seksualni život treba uložiti energije i truda - kaže Kleinplatz.</p><p>FOMO seks nije uvijek nužno loš. To nas u nekoj mjeri može poticati da težimo spontanosti te nas podsjetiti da imamo potrebu ostati seksualno aktivni. Također može potaknuti komunikaciju s partnerom. </p>