Catherine (26) je varala svog dugogodišnjeg dečka s kolegom zbog nezadovoljstva sa svojim životom izvan ureda.

- Bila sam usamljena i nesretna u vezi, dijelom i zato što me on prije varao, ali bila sam nesretna i općenito. Počela sam doživljavati posao kao mjesto na kojem se zabavljam i gdje mi je bolje - ispričala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Javlja se zauzetima i testira njihovu odanost

Afera je započela poljupcem u stražnjem dijelu taksija nakon pića, a zatim je Catherine redovito u tajnosti imala seks sa svojim kolegom. Na kraju je prekinula sa svojim partnerom (a da on nikada nije saznao što se događa) i nastavila hodati s kolegom.

- Definitivno je element 'ovo je zločesto' prevaru učinilo uzbudljivijom. Ali na kraju smo neko vrijeme nakon toga još hodali, pa je to bilo više od pukog zabranjenog voća - dodaje.

Catherineina situacija sigurno nije rijetkost. Afere na radnom mjestu nevjerojatno su česte, a statistike pokazuju da je 65 posto radnika koji rade u uredu imalo odnos s nekim na poslu, i dok samo 19 posto zaposlenika priznaje da je varalo partnera s kolegom, 44 posto njih kaže da poznaje suradnike koji su imali afere na poslu ili na poslovnim putovanjima.

- Ono što se vidi je samo vrh sante leda. Afere nisu samo fizičke. Postoje i emocionalne afere, gdje dolazi do razmjene dubokih osobnih osjećaja, kao i neprimjerenih poruka i razgovora - kaže psihoterapeut, stručnjak za odnose i autor knjige 'O Paradigmi odnosa', Neil Wilkie.

Za Maisy (30) je to više bila emocionalna stvar.

- Stalno radite s ljudima na asocijalnim poslovima i malo se ljudi može povezati brzim intenzitetom. Osim toga, ako vaš posao zahtijeva određenu osobnost, vaši će suradnici vjerojatno biti slični vama - objašnjava. Maisy kaže da je započela aferu jer je posao mogla lako odvojiti od svog privatnog života kod kuće.

- Možete se potpuno odvojiti od onoga što se događa u uredu u odnosu na ono što se događa vani. Također se možete zavaravati da je ovo samo stvar koja se događa na poslu. Možete nekako zaboraviti na svog partnera u 'stvarnom' svijetu, jer on nije dio vašeg radnog života - kaže ona.

Jessica Leoni, stručnjakinja za seks i odnose podupire ovu ideju.

- Provodimo neizmjerno puno vremena s radnim kolegama, poslovi su neizbježni. Ako imate problema kod kuće, posao može djelovati kao bijeg, a otvaranje prema suradnicima samo ojačava tu vezu. Kada se flertovanje dogodi, te se crte između radnog kolege i ljubavnika lako mogu zamagliti. Zezancija u uredu i ono što je započelo kao nevino koketiranje uz aparat za kavu, lako se može pretvoriti u ozbiljniju aferu - kaže ona.

- Poznanstvo gradi privlačnost. Ako nešto nedostaje u nečijoj vezi, bilo da je to emocionalna veza ili fizička, primamljivo je pokušati to nadomjestiti vanjskim partnerima. Umjesto da se pokušaju riješiti ta pitanja unutar veze, ljudi odluče pokušati zadovoljiti svoje potrebe izvan veze. Vjerojatno će nešto započeti s ljudima s kojima svakodnevno komuniciraju, poput kolega, a to može vrlo brzo postati preljub - slaže se savjetnica za odnose Hayley Quinn.

Neil je zaključila da rad na 'zajedničkoj svrsi', posebno kada ste u neposrednoj blizini jedni s drugima, može kolege zbližiti. Strast prema projektu ili cilju lako se može pretvoriti u strast seksualne prirode.