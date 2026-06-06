Najčešći strahovi koji mnogim ljudima prolaze kroz glavu tijekom intimnog odnosa

U SAD-, provedena je anketa koja je pokušala otkriti što ljudima zapravo prolazi kroz glavu tijekom intimnog odnosai očito nije sve tako opušteno kao što se čini. Ispostavilo se da postoji cijeli niz nesigurnosti i briga oko intime
U nastavku pogledajte koji su najčešći strahovi koji mongima prolaze kroz glavu tijekom seksa.
| Foto: Photographee.eu
U nastavku pogledajte koji su najčešći strahovi koji mongima prolaze kroz glavu tijekom seksa. |
Foto: Photographee.eu
U nastavku pogledajte koji su najčešći strahovi koji mongima prolaze kroz glavu tijekom seksa.
| Foto: Photographee.eu
1. SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI (STD/STI) Najveći strah odnosi se na mogućnost zaraze spolno prenosivom bolešću. To je i zdravstveni i emocionalni rizik. Ljudi se zbog toga često brinu o povjerenju u partnera. Testiranje i otvorena komunikacija pomažu u smanjenju ovog straha.
| Foto: DREAMSTIME
2. PUKNUĆE KONDOMA ILI NEŽELJENA TRUDNOĆA Ovo je ozbiljan i realan strah vezan uz sigurnost. Ljudi se brinu o mogućim posljedicama nezaštićenog seksa. To može izazvati stres i oprez tijekom odnosa. Zato je važna pravilna i dosljedna zaštita.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
3. PARTNER NEĆE BITI ZADOVOLJAN Strah da druga osoba neće uživati u seksu ili da će ostati nezadovoljna. To može dovesti do prevelikog analiziranja i pritiska na vlastiti učinak. Ljudi se tada više fokusiraju na „izvedbu” nego na užitak. Komunikacija između partnera ključna je za smanjenje ovog straha.
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4. NEUGODNE TJELESNE SITUACIJE Ovo uključuje strah od ispuštanja plinova ili drugih spontanih tjelesnih reakcija. Takve situacije su prirodne, ali ih ljudi doživljavaju kao neugodne. Strah dolazi iz mogućeg osjećaja srama. U praksi se rijetko smatraju ozbiljnim problemom.
| Foto: DREAMSTIME
5. TIJELO S DLAKAMA ĆE BITI NEPRIHVATLJIVO Ljudi se brinu da njihova prirodna dlakavost neće biti privlačna partneru. To proizlazi iz društvenih estetskih standarda. U stvarnosti, preferencije se jako razlikuju. Ipak, nesigurnost zbog izgleda je česta.
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6. NEĆEŠ DOŽIVJETI ZADOVOLJSTVO / ORGAZAM Strah da seks neće biti ispunjavajući ili da jedan od partnera neće doživjeti orgazam. To stvara pritisak i smanjuje spontanost. Često se javlja kod osoba koje žele „dobro obaviti” čin. Otvorena komunikacija može značajno smanjiti ovaj strah.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. PREMALI GENITALIJI ILI GRUDI Ovo je jedan od najčešćih izvora nesigurnosti. Ljudi se boje da neće zadovoljiti partnera zbog veličine tijela. Taj strah često pojačavaju društveni standardi i pornografija. Međutim, zadovoljstvo u seksu ne ovisi isključivo o veličini.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
8. ZVUKOVI TIJELA ĆE BITI NEUGODNI Ljudi se boje da će njihovi uzdasi, govor ili drugi spontani zvukovi biti čudni ili neugodni. To može dovesti do zadržavanja i ukočenosti tijekom odnosa. U stvarnosti su takve reakcije potpuno normalne. Ipak, mnogi ih pokušavaju kontrolirati iz straha od osude.
| Foto: Anbrey Bezuglov
9. PREVELIKE GENITALIJE ILI GRUDI Neki se brinu da njihovo tijelo može biti „previše” za partnera ili nepraktično tijekom seksa. Taj strah uglavnom dolazi iz nesigurnosti, a ne iz stvarnog problema. U praksi se partneri obično prilagođavaju bez poteškoća. Ipak, psihološki pritisak može biti izražen.
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10. PARTNER ĆE OTKRITI TVOJE SEKSUALNE SKLONOSTI Ovo je strah da će partner saznati za seksualne želje ili sklonosti koje osoba smatra „neobičnima”. Ljudi se često boje osude pa izbjegavaju otvoreno govoriti o tome. Zbog toga može doći do zadrške u odnosu i manjka iskrenosti. Nesigurnost u prihvaćanje često pojačava ovaj strah.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
11. IZGOVORITI KRIVO IME TIJEKOM SEKSA Ovo je strah da će osoba u intimnom trenutku slučajno izgovoriti ime bivšeg partnera ili nekog drugog. Takva situacija se doživljava kao izrazito neugodna i može izazvati nesigurnost ili svađu. Iako se često koristi u filmovima kao „klasičan gaf”, u stvarnosti se događa rijetko. Ipak, sama pomisao na to kod mnogih izaziva nelagodu.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA