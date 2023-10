Najčudnije zamisli Gwyneth Paltrow u proteklih 15 godina: 'Ovo miriše kao moja vagina'

U listopadu 2008. Gwyneth Paltrow sjela je za svoj kuhinjski stol u Londonu i napisala prvi blog o životnom stilu i wellnessu, pod nazivom Goop. Svaki je tjedan objavljivala osobne preporuke, pa je među ostalim preporučila najboljeg refleksologa u Notting Hillu, svoj omiljeni recept za muffine s orašastim plodovima.

Petnaest godina kasnije Goop je postao razvijeni lifestyle brend, za koji kažu da danas vrijedi više od 200 milijuna funti, ili oko 230 milijuna eura. Uz redovan tjedni bilten, tu se mogu naći preporučene linije odjeće i marke brendova u njezi i održavanju ljepote, podcast, dvije Netflixove emisije i godišnji "wellness summit", piše The Guardian.

Redovito objavljujući što je u najboljem slučaju sumnjive kvalitete, a u najgorem potpuno opasno za zdravlje, Paltrow je stekla kult sljedbenika i obožavatelja, kao i kritičara. Za proslavu obljetnice Goopa izdvojili smo 15 apsurdnijih stvari koje su se na tom blogu mogle naučiti:

1. Postoji sjajan način za razvod

Objavivši svoj razlaz s Chrisom Martinom 2014., Paltrow je dala najveći doprinos terapeutskom načinu izražavanja svih vremena.

- Ovo nije bio razvod, to je bilo „svjesno razdvajanje“, podijelila je s čitateljima.

2. Vjerojatno krivo zijevate

Paltrow je 2015. objavila vodič u pet koraka za zijevanje. Naime, konzultirajući Michaela Leara, „jogija koji se smatra guruom za svjesnost i meditaciju“, uputila je čitatelje da prvi korak podrazumijeva – otvaranje usta. Čitatelje se zatim potiče da zijevajući istegnu mišiće čeljusti. Taj korak treba ponoviti 8 do 10 puta, dok se ne stisnu suzne žlijezde oko oka i ne izazove suzenje.

3. Kako se nositi s parazitom u sebi

Rješenje? Pijte sirovo kozje mlijeko osam dana bez prekida. Tražeći savjet od naturopata, Paltrow sugerira da je „osmodnevno, čišćenje kozjim mlijekom - popraćeno posebnim sredstvom protiv parazita napravljenim od biljaka - najuspješniji tretman“.

4. Svi imamo "podmuklu gljivičnu infekciju"

Brojni su, ali nejasni simptomi, koji među ostalim uključuju nadutost, perut, želju za šećerom, loše pamćenje i umor. Dijagnoza podrazumijeva nešto što se naziva testom organske disbioze u urinu, dok liječenje uključuje ograničavanje na jedan komad voća dnevno i prevladavanje kvasca antigljivičnim dodacima.

5. Radije se držite kajgane nego jaja od žada

Godine 2017. Paltrow je predložila da žene u vaginu umetnu kamen od žada ili ružičastog kvarca u obliku jajeta, čija je cijena oko 66 dolara, kako bi „povećale tonus vaginalnih mišića, hormonalnu ravnotežu i žensku energiju općenito“. Korisnice je potaknula da provuku konac za zube kroz namjenski napravljenu rupu u tom jajetu, kako bi olakšale njihovo vađenje. Nakon što se suočio s reakcijom ginekologa zbog sumnjivih zdravstvenih tvrdnji i potencijalno štetnih rezultata, uključujući sindrom toksičnog šoka, Goop se nagodio u tužbi od 145.000 dolara zbog „neutemeljenih marketinških tvrdnji“.

6. 'Ovo miriše kao moja vagina'

Neposredno prije pandemije, Paltrow je na tržište lansirala svijeću This Smells Like My Vagina (ovo miriše kao moja vagina), po cijeni od 61 funtu (oko 70 eura). Sadrži mješavinu geranija, citrusnog bergamota i cedra i rasprodana je u roku od nekoliko sati. Paltrow je kasnije tvrdila da je to bila samo njena „punk rock feministička izjava“. Kasnije je osim svijeće prodavala i istoimeni roll-on, a osmislila je i novu liniju svijeća pod nazivom - This Smells Like My Orgasm (ovo miriše kao moj orgazam).

7. Voda ima osjećaje

Čitate ovo uz čašu hladne vode? Vrijeme je da počnemo biti slatkorječivi. Naime, u biltenu iz 2014. Paltrow je zamolila čitatelje da razmotre utjecaj koji neljubazne riječi mogu imati na molekularnu strukturu vode. Njezin dokaz? Čitanje knjige o vodi autora Masurua Emota.

8. Spaljivanje grudnjaka nije samo za šezdesete

Kako biste se oslobodili sjećanja na bivše, Paltrow predlaže spaljivanje grudnjaka. U „osnažujućem manifestu donjeg rublja“, stručnjakinja za veze Suzannah Galland ističe kako „donje rublje može nositi negativnu energiju i sjećanja na plamenove vatre iz prošlosti“. Rješenje? Zapalite vatru, bacite svoje grudnjake i „znajte da se vaša prošlost reciklira u eter, oslobađajući vašu budućnost“.

9. Rektum treba terapiju

Vodič za detoksikaciju iz 2018. preporučio je kućni klistir s kavom za stimulaciju crijeva, u udobnosti vlastitog doma. Nekoliko godina kasnije, dok je bila priključena na vitaminski drip u podcastu The Art of Being Well, Paltrow je otkrila da je također koristila ozonsku terapiju, rektalno. Riječ je o postupku koji uključuje pumpanje kisika putem katetera u debelo crijevo. Znanstvenici su odmah odbacili Paltrowine zdravstvene tvrdnje.

10. Paltrow demantirala i NASA

Godine 2017. Goop je predložio da bi svatko tko želi „ponovno uravnotežiti energetsku frekvenciju u tijelu“ trebao pokušati staviti naljepnice Body Vibes na svoje ruke ili blizu srca. Stranica je tvrdila da su naljepnice (120 dolara za paket od 24) „napravljene od istog materijala koji provodi ugljik, a koji NASA koristi za oblaganje svemirskih odijela, kako bi mogli pratiti vitalne funkcije astronauta“. Ta je tvrdnja ubrzo opovrgnuta, kad je NASA objavila da „nemaju nikakav materijal koji provodi ugljik, kojim bi se oblagala svemirska odijela“.

11. Vodič za 'Goopy' darove godine

Među prijedlozima iz proteklih godina izdvaja se vreća životinjskog gnojiva iz slobodnog uzgoja (75 dolara), kožna ležaljka za tamnicu za seks (28.500 dolara), paket od šest neonskih toaletnih papira, kožna torba posebno dizajnirana za nošenje lubenice, kosa odobrena od strane „veterinarskog dermatologa“, set boja za pse, 15.000 dolara vrijedan 24-karatni pozlaćeni vibrator, svjetlucava Ouija ploča i 12-minutna „personalizirana soul pjesmu“.

12. Bezvezni recepti

Paltrowini recepti u proteklih 15 godina uključuju kokice od spiruline, margarite od soka od mrkve, bogatu čokoladnu sex koru, „čiste“ knedle s listovima kupusa umjesto tijesta kao omotima i mnogo, mnogo juha od kostiju.

13. Čak 5000 funti za wellness krstarenje

Devetodnevno putovanje duž juga Francuske i talijanske rivijere 2022. godine uključivalo je prilagođene detoksikacijske smoothije, jogu, grupno čitanje tarota i 51-minutno pojavljivanje same Paltrow.

14. Kristali su veća prijetnja od umjetne inteligencije

Stranica je 2016. objavila intervju s Colleen McCann, modnom stilisticom koja je postala praktičarka šamanske energetske medicine.

„O kristalima razmišljam kao o bezvremenoj bazi podataka znanja, jer zadržavaju sve informacije kojima su ikada bili izloženi“, otkrila je tada McCann. „Kristali apsorbiraju informacije, bilo da se radi o lošem vremenu ili iskustvu drevne ceremonije, i prosljeđuju ih svakome tko s njima dođe u kontakt“, ustvrdila je. Nastavljajući s objašnjenjem prednosti određenih kristala, kasnije je dodana bilješka u kojoj se navodi da su prednosti „ideje obožavatelja proizvoda“, umjesto da se čitaju kao činjenice.

15. Odbaciti Goop je „najopasnije od svega“

U 2017. godini, u eseju od 2500 riječi, Goopovi urednici i liječnici koji su sudjelovali u radu stranice odbacili su kritike njihove podrške neortodoksnim zdravstvenim praksama. Braneći savjete kao što su oni o jajima od žada, ili tome da hodanje bosih nogu može izliječiti depresiju, upozorili su na „neselektivne napade koji dovode u pitanje motivaciju i integritet liječnika koji doprinose stranici“. Rečeno je da je to prvi u nizu i prostor za liječnike da odgovore „s poštovanjem i na sadržajan način“, a šest godina kasnije još čekamo svaki sljedeći nastavak.