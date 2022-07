Pomoću ovog izračuna napokon nosite grudnjak koji vam stoji

Čak 80 posto žena nosi pogrešnu veličinu grudnjaka - najčešće im je previše širok na leđima, a košarice su premalene.

Među ostalim pogreškama su nabrane košarice ili grudnjak koji se podiže kada dignete ruke. Važno je i imati na umu da se veličina grudnjaka koji vam je potreban često mijenja tijekom života, zbog debljanja, mršavljenja, tjelovježbe, trudnoće ili promjene prehrane. Kako biste odredili osnovnu veličinu grudnjaka, krojački metar se obavije oko leđa u liniji točno ispod grudi.

Izmjerite i točno odredite veličinu

Dobivenom broju: 65, 70, 75 itd. - odgovara dva centimetra manji i veći opseg od označenog. Tako veličina 70 odgovara izmjerenom opsegu 68-72 centimetra. Potom se mjeri veličina košarica, i to tako da se krojački metar postavi preko leđa (u visini kopče grudnjaka) preko bradavica do prsne kosti, piše The Sun.

Mjera se zatim usporedi s ranije izmjerenim opsegom ispod grudi: - ako je veći za 12-14 centimetara, tada odgovara košarica A, košarici B 14-16 centimetara, 16-18 za C. Za svaku sljedeću košaricu - D, E, F dodaje se po dva centimetra.

Testiranje grudnjaka u tri poteza

Grudnjak prije kupnje, osobito ako kupujete od novog proizvođača, treba i isprobati. Najprije dignite ruke u zrak i provjerite prianja li kako treba, a potom se sagnite da vidite je li se urezuje. Za kraj ga je najbolje testirati skidanjem naramenica: ako grudnjak ostane stajati na mjestu, pronašli ste savršenu veličinu.

Žice za velike košarice

Ženama koje nose košarice A i B odgovarat će meki grudnjaci bez žica. No, za veće grudi potrebni su grudnjaci sa žicom, ali važno je da se ne usijeca u kožu.

Grudnjak za posebne prilike

Želite li grudnjak koji ćete moći nositi uz točno određeni komad odjeće (npr. dekoltiranu haljinu), ponesite je sa sobom dok isprobavate grudnjak da vidite odgovara li vam.

