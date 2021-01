Današnji dan, ponedjeljak 18. siječnja, službeno se smatra najdepresivnijim danom u godini - takozvani 'plavi ponedjeljak' (Blue Monday) svake godine pada na treći ponedjeljak u siječnju.

Ovu je teoriju uspostavio prije 16 godina psiholog Cliff Arnall, koji je argumentira s nekoliko stvari - vremenske prilike su redovito loše iako su dani duži, praznici su završili i svi su se uglavnom vratili poslu, računi su ispražnjeni, a većina je već shvatila i da neće uspjeti ispuniti svoje novogodišnje odluke. Uz to, ljeto se čini jako dalekim.

POGLEDAJTE VIDEO: Popravite raspoloženje

Sve skupa, drže psiholozi, rezultira tugom i niskom razinom motivacije. No, mnogi 'plavi ponedjeljak' smatraju i običnim marketinškim trikom, budući trgovci na današnji dan obično daju i popuste na proizvode koji bi trebali popraviti raspoloženje.

Ove godine blagdanska depresija 'kasni'

Kako borba protiv virusa korone u Hrvatskoj traje još od ožujka prošle godine i donijela je veliku neizvjesnost, mnogi su se prije blagdana borili s osjećajem depresije. Blagdani su za većinu vjerojatno bili još depresivniji, jer se nisu mogli normalno družiti s najmilijima, no potresi koje smo doživjeli kod većine su izazvali snažan šok i na neki način prekinuli, odnosno odgodili osjećaj depresije. S time ćemo se boriti tek kasnije - kaže psihologinja Ana Božac iz pulskog Centra za osobni rast i razvoj kreativnih potencijala.

- Možemo pretpostaviti da se na proljeće kod mnogih mogu javiti negativni osjećaji, no slijedi ljeto i turistička sezona, koja bi mogla barem donekle pokrenuti gospodarska kretanja i pomoći da dio ljudi nešto zaradi, da se stvari pokrenu. To bi mnogima moglo dati nadu. Osim toga, svi se mi borimo i s nekim aspektom osobnih kriza koje ovo vrijeme nosi, tako da će to biti vrlo individualno - ističe Božac.

Na koncu, ne znamo ni koliko dugo će stres trajati, što ovisi i o tome koliko dugo će se tlo smirivati nakon potresa te kako će se razvijati situacija s koronom. I teško je reći kako će to djelovati na nas kolektivno, dodaje.

Ako ipak nastupi - kako se boriti s depresijom:

Pustite svjetlost u svoj dom

Oko 5 posto svjetske populacije, prema podacima Američkog istraživačkog centra za rasvjetu, pogođeno je nekom vrstom depresije ili sezonskim afektivnim poremećajem, koji se javlja u ove hladne i tmurne mjesece, odnosno tijekom jeseni i zime.

Iako još uvijek nije otkriven točan uzrok osjećaja tuge ili potištenosti, studije u posljednjih 20 godina otkrivaju kako izlaganje jakoj svjetlosti ima jako pozitivan utjecaj na raspoloženje i može pomoći u smanjenju simptoma sezonskog afektivnog poremećaja. Simptomi tog poremećaja mogu biti povećan osjećaj tuge, smanjeno zanimanje za razne aktivnosti, pospanost i razdražljivost te povećani apetit i posljedično debljanje.

Izađite na sunce

Jednostavne promjene poput micanja zavjesa i povlačenja sjenila može unijeti više svjetlosti u vaš dom. U radno vrijeme pokušajte raditi u blizini prozora jer oni osiguravaju barem toliko svjetla kao i svjetlosne kutije, koje su se počele koristiti u nekim dijelovima svijeta kao pomoć kod sezonskog afektivnog poremećaja.

Osim toga, natjerajte se u barem brzinsku šetnju po suncu - ne samo da ćete pokrenuti cirkulaciju, već će svjež zrak i vitamin D djelovati trenutno na vaše raspoloženje, savjetuju stručnjaci.

Preuredite prostor u kojem živite

Ako nemate dovoljno svjetla u vašem domu, možda biste trebali razmisliti o uvođenju postojećih rješenja. Bez obzira želite li preurediti postojeću sobu ili stvoriti novi prostor te maksimalno povećati količinu sunčeve svjetlosti koja ulazi u vaš dom, poboljšanje je moguće.

Primjerice, postavljanjem krovnog prozora iznad kuhinjskog stola ili radnih ploča, učinit ćete blagovaonski i kuhinjski prostor ugodnim pri pripremi jela te osigurati više dnevnog svjetla. Više prirodnog svjetla je dodatni plus ako djeca u blagovaonici uče i rješavaju zadaću, a ponekad je dovoljno samo maknuti teške i nepropusne zavjese.

Obratite pažnju na unos nutrijenata

Jedna od velikih stvari koje moramo gledati su naše osnovne hranjive tvari i vitamini. Vitamini i minerali važan su čimbenik staničnog funkcioniranja, a ako nemamo odgovarajuću količinu vitamina D ili magnezija, na primjer, također će doći do promjena raspoloženja. Nedostatak ovih vitamina može dovesti do većeg nemira, tjeskobe i poteškoća sa spavanjem.

Nekoliko ključnih hranjivih sastojaka za zimske mjesece:

Promijenite perspektivu

Mnogi se ljudi trenutno bore s osjećajem manjka kontrole. I sa svime što se događa na svijetu, to ima smisla. Ali prepoznavanje da je sezonski poremećaj nešto što se može liječiti i kontrolirati može vam dati veću moć upravljanja.

Potražite podršku

Ova je godina posebno teška jer se svi osjećamo izolirano. Pronalaženje nekoga kome se može vjerovati i povjeriti se može mnogo pomoći, bilo da se radi o pružatelju usluga mentalnog zdravlja, liječniku, članu obitelji, prijatelju, partneru ili suradniku.

Ranije reagirajte

Zimi su lijenost i inercija jedan od prvih simptoma koji se javljaju. Prije nego što vam tijelo počne kliziti u stanje hibernacije, pripremite se. Nabavite svjetlosnu kutiju, organizirajte šetnje svakog popodneva kako biste povećali razine vitamina D i svježeg zraka, napravite unaprijed jelovnike kako biste si osigurali zdravu i kvalitetnu prehranu te se opskrbite knjigama koje volite - sve to može pomoći. Također, ne zanemarujte ni značenje tople kupke uz ugodnu glazbu za one teške dane.

Ujutro prvo vježbajte

Vježbanje odmah ujutro može potaknuti skok kortizola, koji vam može pomoći da se probudite. I ne, to ne mora biti dvosatni tečaj joge (osim ako to ne želite). Vježbe s kratkim intervalima intenziteta (kao HIIT vježbe) bit će jednako učinkovite.

Skakanje 30 sekundi i pet sekundi odmora pet minuta zapravo će promijeniti razinu hormona, zajedno s dodatnim blagodatima navale endorfina. Ako ste stariji i izvan forme, započnite sa svakodnevnim vježbama istezanja.