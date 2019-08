Najgore strane horoskopskih znakova u ljubavnim vezama

Ovan

1. Imate eksplozivnu narav

2. Vi ste osoba koja sama bira svoj put

3. Često djelujete prije nego što promislite

4. Previše ste natjecateljski raspoloženi

5. Rijetko zaboravljate stvari

6. Nestrpljivi ste

7. Ne znate kako odvojiti vrijeme za one koji su vam važni

Bik

1. Gotovo uvijek skrivate emocije

2. Tvrdoglaviji ste nego što biste trebali biti

3. Ne podnosite dobro promjene

4. Ne zaboravljate i prečesto ste osvetoljubivi

5. Prelako postajete ljubomorni

6. Skloni ste biti materijalisti

7. Ne možete biti s nekim tko nije pribran kao vi

Blizanci

1. U vezama tražite puno nježnosti

2. Previše pričate

3. Kad vam je u vezi dosadno, lako se odljubite

4. Previše ste posesivni

5. Često se svađate

6. Ne volite ponavljanja, pa često iz veza izlazite nezadovoljni

7. Ne možete podnijeti lijene ljude i uvijek birate brza rješenja

Rak

1. Prebrzo dajete previše od sebe

2. Borite se s postavljanjem granica

3. Posesivni ste i nesigurni

4. Previše tražite

5. Ponekad ste ćudljivi

6. Pokušavajući pomoći svima, iz fokusa gubite važne stvari

7. Olako izražavate emocije

Lav

1. Ponekad je vašim partnerima preteško biti sa vama

2. Arogantniji ste nego što biste trebali biti

3. Previše se bavite materijalnim stvarima

4. Previše ste usredotočeni na sebe

5. Tražite više pažnje nego što ste je spremni pružiti

6. Skloni ste napraviti scene

7. Radite prevelik pritisak na partnera

Djevica

1. Previše ste kritični prema ljudima kojima je stalo do vas

2. Prelako dajete

3. Ne znate kako iz života izuzeti toksičnost

4. Previše radite i ne znate usporiti

5. Uvijek brinete oko nečega i zato je vaš partner pod stresom

6. Prečesto ignorirate svoje osjećaje te ste zato povrijeđeni

7. U žaru trenutka prečesto govorite stvari koje ne mislite

Vaga

1. Surađujete do te mjere da dajete stvari koje ne biste trebali

2. Izbjegavate konfrontaciju čak i kad to ne treba činiti

3. Ne volite samoću

4. Ponekad ste previše otvoreni

5. U ljubavi ste neodlučni

6. Očajno lažete, no često birate lagati i kad ne treba

7. Ponekad previše radite za ljude koje nije briga za vas

Škorpion

1. Previše ste zatvoreni

2. Prebrzo gubite interes

3. Ponekad ste tajnoviti i ne vjerujete drugima

4. Previše ste ljubomorni

5. Ne znate se dobro izraziti

6. Puno zamjerate, umjesto da zaboravite

7. Dopuštate da vas dotaknu i najmanji problemi

Strijelac

1. Nemate strpljenja

2. Ne možete podnijeti partnere koji su ovisni o vama

3. Želite biti sami, ali istovremeno uživati u dobrobitima veze

4. Uvijek obećavate više nego što možete ispuniti

5. Ne poštujete tuđe granice

6. Ne birate riječi

7. Često se dosađujete i ne uzimate u obzir tuđe osjećaje

Jarac

1. Ne opraštate lako

2. Uvijek očekujete najgore

3. Pokušavate zadovoljiti tuđe potrebe zanemarujući svoje

4. Pravite se da sve znate

5. U vezama ste loši u komunikaciji

6. Uvijek nalazite opravdanja za one koji su vas povrijedili

7. Ne znate vlastite granice i mogućnosti

Vodenjak

1. Previše ste neovisni i bez kompromisa

2. Ne volite izražavati osjećaje

3. Niste se spremni boriti za partnera

4. Ne puštate u život ljude koji se ne drže obećanja

5. Osjećate kao da vas nitko ne razumije

6. Mrzite govoriti o budućnosti

7. Kad se netko sa vama ne slaže, teško to prihvaćate

Ribe

1. Previše vjerujete ljudima

2. Treba vam samoće

3. Ne sviđa vam se stvarnost i stalno tražite bijeg

4. Obično se trudite više od partnera

5. Niste skloni izražavati osjećaje

6. Volite imati puno prijatelja i oni su vam često bliži od ljubavnika

7. Ne želite zbog drugih mijenjati ništa u svom životu

