Najljepša snaša je Valentina iz Bača: Pogledajte svu raskoš tradicionalnih šokačkih nošnji

Najljepša djevojka i snaša koja se predstavila publici u petak na izboru za 'Šokački cvit' odmah nakon otvorenja tradicionalnog 56. Šokačkog sijela u Županji je Valentina Jurković (16) iz Bača u Vojvodini. Po ocjeni žirija, na najljepši je mogući način nosila tradicionalnu nošnju i najbolje prezentirala svoje tradicijske vrijednosti. No pobjedi se nije nadala...

- Nevjerojatan je osjećaj zaista, nisam i dalje svega svjesna, emocije i utisci mi se još nisu slegli. Kada su me prozvali preplavile su me emocije, a one su najviše izbile iz mene kada sam vidjela svoje roditelje i meni drage ljude, tu je bio kraj, počela sam plakati. Puno se veselim idućoj godini, kada budem stavljala lente pobjednicama. Prezentirala sam nošnju snaše iz Bača. Snaša ju je nosila na dan svog vjenčanja, sve dok ne odigra snašino kolo i onda se presvlačila u ruho koje joj je donijela buduća svekrva 'ujabuku' (miraz za zaruke). Nošnja koju sam nosila je u vlasništvu Stanke Čoban, žene koja me je odijevala, a neki dijelovi nošnje su stari preko 100 godina - priča nam u jednom dahu Valentina. Na izbor u kojem su se mogle natjecati sve Šokice od 16 do 25 godina se prijavila tako što je s gospođom Stankom ispunila prijavnicu u kojoj su navele sve potrebne informacije i podatke o nošnji.

Dorotea Jagarniš iz Županje bila je druga, a treća u izboru bila je Božena Černava iz Našica. U dvorani prepunoj navijača, natjecalo se ukupno 15 snaša odnosno mladih djevojaka Šokica, koje su u prvom izlasku binom samo prošetale, i pokazale bogato vezene nošnje odostraga, a u drugom objasnile kakvu nošnju svaka od njih nosi, te koliko imaju dukata i podrijetlo same nošnje. Mnoge su ih posudile ili dobile na dar od baka ili majki...

- Jako sam sretna jer mi je ovo bila prva revija na kojoj sudjelujem. Nosila sam svečanu narodnu nošnju iz Našica tj. našičkog šokačkog šora. Potječe s početka 20. stoljeća i nosila se u najsvečanijim prilikama. Nošnja je vlasništvo Miroslava Šarića - kazala nam je Božena Černava.

Šokačko sijelo

Kako bi sačuvali nekadašnji način života od zaborava Šokci i Šokice su se ujedinili u očuvanju tradicije. Zato se Šokačkih običaja, gostoljubivosti, pjesme, tamburice, rakije i kulina kao dijela kulturnog naslijeđa Slavonije i Šokadije ne odriču tako lako. Šokačko sijelo ove godine otvorio je gradonačelnik Županje. Ova kulturno-zabavna manifestacija utemeljena 1968. godine i koja se tradicionalno svake godine u Županji održava u veljači. Tematski je usmjerena na njegovanje bogate i raskošne kulture i tradicije Slavonije iz života i običaja ljudi toga kraja Hrvatske. Od osnutka pa do danas, kroz priredbe i nastupe, predstave i slavlja, smotre i festivale prošlo je mnoštvo suradnika - amatera, raznih udruga, prosvjetnih djelatnika, poduzetnika, gospodarstvenika. Sastavni dio sijela su i tradicionalne poklade koje se organiziraju na ulicama grada.

