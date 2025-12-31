U Travnom podijeljeni ključevi novih stanova za 440 obitelji. Škole su se borile protiv teških torbi, a brijač Franjo Klešić emotivno se oprostio nakon 50 godina rada
Najljepši dar za Novu godinu - dobili stan u novom naselju
Najljepši novogodišnji dar su ključevi novog stana. Jučer je u bloku 6 u Travnom stan koji je izgradila zagrebačka Industrogradnja dobilo čak 440 obitelji. Predsjednik sindikata grada Stjepan Šafar svečano je uručio ključeve i za 223 obitelji koje su stan dobile preko Fonda solidarnosti. 'Stanovi solidarnosti' u socijalizmu obično su dodjeljivani radnicima koji nisu mogli dobiti stan preko radne organizacije.
