ZA MALE ČAROBNJAKE

Najmagičniji zimski praznici: Upišite djecu u zimski kamp Harryja Pottera u Zagrebu!

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime

Zimski Harry Potter kamp u Zagrebu pretvara djecu u čarobnjake. Malene očekuju izrada štapića, nevidljivih pisama, kulinarske čarolije i tematske igre. Otvorene su prijave za nezaboravnu avanturu

Praktikum-warts je najuzbudljiviji Harry Potter kamp u gradu - mjesto gdje se djeca pretvaraju u male čarobnjake, a zimski praznici postaju prava pustolovina.

Ovaj zimski kamp vodi djecu ravno u svijet čudesnog dječaka Harryja Pottera, u školu mudrosti, mašte i fantastičnog humora - Hogwartsa (odnosno, po naški, Praktikum-wartsa). Kroz likovne, dramske, kulinarske i hokus-pokus radionice mali će čarobnjaci ulaziti u priče koje se prepričavaju još dugo nakon što kamp završi.

Uz bajkoviti ugođaj, polaznici će izrađivati vlastiti čarobni štapić, kravatu svoje kuće, čudnovati šešir i zlatnu zvrčku, izvoditi trikove i pisati nevidljiva pisma koja mogu pročitati samo oni koji vjeruju u magiju.

Kroz dramske igre oživjet će popularne scene iz Harryjeva svijeta, stvarati svoje priče i otkrivati posebne talente - možda let na metli, možda zarazni smijeh koji otapa zle čini, a možda čaroliju kojom jedna iskra mašte postaje novi svijet.

Čarobna bića, plašt nevidljivosti, potraga za zlatnom zvrčkom i legendarna Praktikum metla samo su dio avanture u kojoj mašta postaje stvarnost, a svaki sudionik - junak vlastite priče.

Sudionici će izrađivati i svoj kamen mudraca, simbol dobrote, snage i čistog srca - jer upravo je to najmoćnija čarolija.

Naravno, bez kulinarskih čarolija nema pravog kampa! Na meniju su čokoladne žabe, ludi napitci i magični deserti koje će mali čarobnjaci sami pripremati, kao pravi hokus-pokus kuhari. Uz to, kamp uključuje i boravak na otvorenom, tematske igre, zabavu te najoriginalniji doček 2025. u Praktikum-warts stilu.

A ako tražite božićni poklon koji će oduševiti školarce, tu je personalizirani Harry Potter poklon bon - savršen dar za male magove.

Program kampa (8 dana) će biti 29., 30., 31. 12. 2025. te 2., 5., 7., 8. i 9. 1. 2026. od 8:00 do 16:30 sati.

Program uključuje:

  • 8 dana kampa
  • tri voditeljice grupe
  • istraživačke i kreativne radionice pod stručnim vodstvom
  • kulinarske i hokus-pokus radionice
  • sve materijale
  • slobodnu igru u prirodi
  • organizirani ručak
  • međuobroke
  • društvene igre

Program je namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta, a svaki se dan polaznici okupljaju u 8:00 sati u Praktikumu na adresi Selska cesta 90B na Trešnjevci. Cijena sudjelovanja iznosi 55 eura po danu, a moguće je odabrati pojedine dane ili sudjelovati u cijelom programu, ovisno o želji i potrebi. Prijaviti se možete OVDJE

