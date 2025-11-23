Obavijesti

IMA I IZNENAĐENJA

Ovo su najpopularnija imena za djevojčice u Hrvatskoj za 2025.

Piše Anja Đuranić,
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najnoviji podaci Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije otkrivaju zanimljive trendove u imenovanju djevojčica u prvom tromjesečju 2025. godine

Roditelji su i ovaj put pokazali sklonost nježnim, klasičnim i kratkim imenima, no poredak na listi donosi i nekoliko iznenađenja.

Na samom vrhu našla se Lucija, ime koje već dulje vrijeme uživa veliku popularnost i ove godine ponovno prednjači s najvećim brojem dodijeljenih imena.

Young mother holding sleeping baby in baby sling.
Foto: 123RF

Odmah iza nje smjestila se Marta, dok treće mjesto drži Nika. Ova tri imena zajedno jasno potvrđuju trend povratka tradicionalnih, ali modernih imena s toplim prizvukom.

U samom vrhu zadržala su se i Mia, Rita, Mila i Sara, imena koja posljednjih godina kontinuirano privlače roditelje svojom jednostavnošću i univerzalnošću. Među najčešćima su i Ema te Eva, koje dijele isti broj upisanih djevojčica, što pokazuje da kratka dvosložna imena ostaju među najpoželjnijima.

Infografika: Najpopularnija ženska imena u Hrvatskoj u prvom tromjesečju 2025.
Infografika: Najpopularnija ženska imena u Hrvatskoj u prvom tromjesečju 2025. | Foto: Marko Picek/PIXSELL

Drugi dio ljestvice donosi šareniju kombinaciju tradicionalnih i suvremenih izbora: Lara, Tena, Dora, Hana i Franka i dalje su vrlo prisutne, dok se među dvadeset najpopularnijih nalaze i Ana, Laura, Vita, Una, Lana i Nora.

Ukupni podaci sugeriraju da su roditelji početkom 2025. godine skloni imenima koja su istodobno nježna, prepoznatljiva i lako prilagodljiva različitim generacijama. Iako se trendovi povremeno mijenjaju, izgleda da klasična ženska imena i dalje uživaju nepokolebljivu popularnost u cijeloj Hrvatskoj.

