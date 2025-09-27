Najopasnija hrana na svijetu - Ova jela vas mogu ubiti

NEDOZRELO VOĆE ACKEE Ackee je nacionalno voće Jamajke, ali u nedozrelom stanju može biti vrlo otrovno. Kada je plod zelen i zatvoren, sadrži hypoglycin A, tvar koja izaziva povraćanje i nagli pad šećera u krvi. Tek kada voće prirodno sazri i samo se otvori, postaje sigurno za konzumaciju. Zbog toga je njegovo branje i priprema regulirano zakonom u nekim državama. | Foto: Canva/Pixabay