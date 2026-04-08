Najopasniji lijekovi na svijetu

Piše Karolina Krčelić,
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Receptni lijekovi omogućili su da se osjećamo ugodnije i sretnije, jer rješavaju mnoge zdravstvene probleme. No neki mogu biti vrlo opasni i u slučaju pogrešnog korištenja dovesti do predoziranja, pa čak i smrti

Donosimo popis najopasnijih lijekova na recept, poznatih po tome što mogu biti smrtonosni u slučaju zlouporabe. Ipak, važno je napomenuti: ako se koriste točno prema propisanom režimu, većina ovih lijekova je sigurna.

Fentanyl

Sintetički opioid koji je 100 puta snažniji od morfija ili heroina, fentanyl se često nalazi u marihuani koja je tajno kontaminirana ovim lijekom.

Koristi se za liječenje umjerene do jake boli i nekada je bio anestetik u 1930-ima. Kombinacija s drugim drogama poput kokaina ili metamfetamina čini ga izrazito smrtonosnim.

Meperidin (Demerol)

Lijek koji se koristi za jaku bol, poznat pod imenom Demerol. Dugotrajna upotreba može izazvati ovisnost.

U kombinaciji s alkoholom ili drugim lijekovima može uzrokovati pad krvnog tlaka, prestanak disanja i komu.

Klonazepam (Klonopin, Rivotril)

Klonazepam je benzodiazepin koji se koristi za liječenje epileptičkih napada i paničnih poremećaja.

Iako sam po sebi rijetko smrtonosan, zlouporaba ili kombinacija s alkoholom i drugim drogama može biti opasna.

Morfij

Široko poznat u bolnicama za liječenje ekstremne boli. Njegovi euforični učinci i teški simptomi apstinencijske krize čine ga jednim od najintenzivnijih lijekova u farmaceutskoj industriji. U SAD-u je klasificiran kao lijek iz rasporeda II prema potencijalu za zlouporabu.

Alprazolam (Xanax)

Još jedan moćan benzodiazepin koji se koristi za nesanicu i generalizirane anksiozne poremećaje.

Oko 20% osoba s anksioznim poremećajima također zloupotrebljava alprazolam. Dugotrajna uporaba može uzrokovati neurološke poremećaje.

Oxycodone

Glavni sastojak u OxyContinu i Percocetu, vrlo se često zloupotrebljava.

Ovaj snažni lijek protiv bolova izaziva ovisnost u 5–10% pacijenata. Kombinacija s alkoholom ili drugim tvarima može dovesti do trajnog oštećenja mozga.

Hidrokodon

Koristi se za kroničnu bol i kao sredstvo protiv kašlja.

Negativni učinci uključuju bolesti jetre i bubrega te smanjenje motoričkih sposobnosti. Predoziranje može uzrokovati zastoj disanja.

Metilfenidat (Ritalin)

Koristi se za ADHD i narkolepsiju, povećava energiju i kognitivne sposobnosti.

Zlouporaba može dovesti do halucinacija, agresije, bolova u mišićima pa čak i smrti.

Metamfetamin (meth)

Sintetski stimulans poznat kao meth, brzo razvija ovisnost i ubrzava središnji živčani sustav.

Zloupotreba može izazvati brzi gubitak težine, propadanje zuba i fatalne posljedice zbog široke dostupnosti sastojaka.

Kodein

Opioidni lijek protiv boli, sličan morfiju. Nalazi se i u nekim sirupima za kašalj.

Predoziranje izaziva otežano disanje, plave ili blijede usne i pospanost.

Ketamin

Iako poznat kao rekreativna droga, ketamin se koristi i kao anestetik zbog svojih halucinogenih svojstava.

Antidepresivi

Koriste se za teške poremećaje raspoloženja i depresiju, ponekad i za OKP ili ADHD.

Prekomjerna upotreba može izazvati smanjenje motoričkih sposobnosti i gubitak svijesti.

Diazepam (Valium)

Benzodiazepin za mišićne grčeve, anksioznost i napadaje.

Dugotrajna zlouporaba može izazvati poremećaje spavanja i povećan rizik od demencije.

Amfetamini (Adderall i derivati)

Rekreativna uporaba može izazvati nesanicu, gubitak apetita, povećan krvni tlak i paranoju.

Acetaminofen (Tylenol, Sudafed, Vicodin)

Jedan od najčešćih kućnih lijekova protiv boli i temperature.

U velikim dozama može izazvati oštećenje jetre i smrt, pa je važno minimalno konzumiranje.

Iako su ovi lijekovi korisni kad se koriste prema uputama, njihova zlouporaba ili kombinacija s drugim supstancama može biti smrtonosna. Svjesna i pravilna upotreba ključ je za očuvanje zdravlja.

*uz pomoć AI - ja

