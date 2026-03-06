Sve o nuspojavama Ozempica i Mounjara: Vodič kroz rizike i što učiniti da se koža ne 'objesi'

Lijekovi poput Ozempica i Mounjara donijeli su revoluciju u liječenju dijabetesa tipa dva, ali i u borbi protiv pretilosti, postavši globalni fenomen. Iako su njihovi učinci na regulaciju šećera u krvi i gubitak tjelesne težine neupitni, važno je biti svjestan i druge strane priče – nuspojava koje mogu biti neugodne, a ponekad i ozbiljne. Razumijevanje tih rizika ključno je za sigurnu i učinkovitu primjenu terapije.

Mehanizam djelovanja i najčešće nuspojave

Ozempic (semaglutid) i Mounjaro (tirzepatid) pripadaju skupini lijekova poznatih kao inkretinski mimetici. Iako dijele sličan cilj, njihov mehanizam se razlikuje. Ozempic djeluje oponašajući hormon GLP-1, koji signalizira mozgu osjećaj sitosti, usporava pražnjenje želuca i potiče lučenje inzulina. S druge strane, Mounjaro ima dvostruko djelovanje jer aktivira i GLP-1 i GIP receptore, što često dovodi do snažnijeg učinka na smanjenje apetita i tjelesne težine. Upravo zbog ovog intenzivnog djelovanja na probavni sustav, najčešće nuspojave su gastrointestinalne prirode.

Mučnina je vodeća nuspojava, a prema kliničkim studijama, javlja se kod otprilike 16 do 20 posto korisnika Ozempica, dok kod Mounjara taj postotak može biti i veći pri višim dozama. Proljev, povraćanje, zatvor i bolovi u trbuhu također su česti, osobito u početnoj fazi liječenja ili prilikom povećanja doze. Ovi simptomi posljedica su usporavanja probave, što pomaže u kontroli apetita, ali istovremeno može stvoriti osjećaj težine i nelagode. Većina korisnika primjećuje da se ovi problemi smanjuju ili potpuno nestaju nakon nekoliko tjedana, kako se tijelo prilagođava na lijek.

Ozbiljni rizici na koje treba obratiti pozornost

Iako su probavne smetnje najčešće, postoje i rjeđe, ali znatno ozbiljnije nuspojave. Obje vrste lijekova nose upozorenje o mogućem riziku od upale gušterače (pankreatitisa), stanja koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, a prepoznaje se po iznenadnoj i jakoj boli u trbuhu koja se može širiti prema leđima. Problemi sa žučnim mjehurom, poput stvaranja žučnih kamenaca, također su zabilježeni kao mogući rizik.

Proizvođači upozoravaju i na rizik od tumora štitnjače. Studije na glodavcima pokazale su povećanu incidenciju C-staničnih tumora štitnjače, zbog čega lijekovi nose takozvano 'crno upozorenje' američke Agencije za hranu i lijekove (FDA). Iako nije potvrđeno da isti rizik postoji kod ljudi, lijekovi se ne preporučuju osobama koje imaju osobnu ili obiteljsku povijest medularnog karcinoma štitnjače ili sindroma multiple endokrine neoplazije tipa dva (MEN 2). Nedavno je FDA ažurirala upute za Ozempic kako bi uključila i rizik od ileusa, odnosno zastoja u radu crijeva, što je također navedeno i kao moguća nuspojava Mounjara.

Tko ne bi smio uzimati ove lijekove?

Osim spomenutih ograničenja vezanih uz bolesti štitnjače, postoji još nekoliko skupina pacijenata za koje ovi lijekovi nisu preporučljivi. Trudnice i dojilje trebale bi izbjegavati primjenu, a ženama se savjetuje prekid terapije najmanje dva mjeseca prije planirane trudnoće. Osobe s teškim probavnim bolestima, poput gastropareze (paralize želuca) ili upalnih bolesti crijeva, također su u rizičnoj skupini. Zbog snažnog utjecaja na apetit, lijekovi se ne preporučuju ni osobama s poviješću poremećaja u prehrani.

Što se događa nakon prestanka terapije?

Jedno od ključnih pitanja koje pacijenti postavljaju jest što se događa kada prestanu uzimati lijek. Istraživanja su pokazala da se bez trajne promjene životnih navika, poput prehrane i tjelovježbe, većina izgubljene težine vraća. Jedna studija pokazala je da su sudionici unutar godine dana nakon prestanka uzimanja semaglutida vratili oko dvije trećine izgubljenih kilograma. Apetit se vraća na razinu prije početka terapije, a metaboličke prednosti poput bolje kontrole šećera u krvi, sniženog krvnog tlaka i kolesterola postupno nestaju. To naglašava da su ovi lijekovi alat za upravljanje kroničnim stanjem, a ne jednokratno rješenje.

Kako ublažiti neželjene učinke?

Kako bi se smanjio rizik od nuspojava, liječnici propisuju postupan početak terapije. Liječenje započinje najnižom dozom, koja se postupno povećava, obično svaka četiri tjedna. Ovakav pristup, poznat kao titracija, daje tijelu vremena da se prilagodi. Prehrana igra ključnu ulogu u upravljanju nuspojavama. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje masne, pržene i jako začinjene hrane. Manji i češći obroci lakše se podnose od tri velika obroka dnevno. Važno je prestati jesti čim se osjeti sitost. Dovoljan unos tekućine, prvenstveno vode, pomaže u sprječavanju dehidracije i zatvora. Uz to, redovita tjelesna aktivnost, osobito trening snage, ključna je za očuvanje mišićne mase, čiji je gubitak jedan od mogućih negativnih učinaka brzog mršavljenja.



