Europol 'razbio' farmaceutsku mafiju: Zaplijenili im lijekove u vrijednosti od 33 milijuna eura

U jednoj od najvećih koordiniranih akcija protiv farmaceutskog kriminala, policijske i carinske službe iz čak 30 zemalja, uključujući Hrvatsku, zadale su težak udarac organiziranim mrežama koje se bave trgovinom krivotvorenim i zloupotrijebljenim lijekovima.

Operacija pod kodnim nazivom SHIELD VI, provedena između travnja i studenog 2025. godine pod koordinacijom Europola, rezultirala je podizanjem kaznenih prijava protiv 3.354 osobe te zapljenom ilegalne robe u vrijednosti većoj od 33 milijuna eura. Ova globalna akcija razotkrila je sofisticirane metode kriminalaca i ukazala na rastuću prijetnju javnom zdravlju diljem Europe.

Operacija je bila usmjerena na širok spektar ilegalnih aktivnosti: od proizvodnje i distribucije lažnih lijekova, preko trgovine anaboličkim steroidima i drugim dopinškim sredstvima, pa sve do ilegalnih dodataka prehrani i krivotvorenih medicinskih uređaja. U akciji su, uz Europol, sudjelovali i Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Frontex, INTERPOL te Svjetska antidopinška agencija (WADA).

Milijuni tableta i pet ilegalnih laboratorija

Rezultati operacije SHIELD VI svjedoče o njezinoj sveobuhvatnosti i uspjehu. Pokrenuto je ukupno 907 istraga koje su bile usmjerene na 43 organizirane kriminalne skupine. Tijekom akcije otkriveno je i zatvoreno pet podzemnih laboratorija te deset postrojenja za sastavljanje i pakiranje ilegalnih proizvoda, čime su presječeni ključni dijelovi lanca proizvodnje.

Foto: Europol

Zapljene su bile goleme. Vlasti su oduzele gotovo osam milijuna tableta i pilula, više od dva milijuna bočica i ampula te preko 5,6 tona sirovina u prahu namijenjenih za proizvodnju novih količina ilegalnih supstanci. Ukupna vrijednost zaplijenjene robe procijenjena je na 33.167.423 eura. Digitalno bojište također nije zanemareno: ugašeno je 66 internetskih stranica koje su služile za prodaju, dok su 233 stranice stavljene pod nadzor. Uz to, provedeno je 4.186 inspekcija i više od 11.400 antidopinških kontrola sportaša, kako tijekom natjecanja, tako i izvan njih.

Petr Klement, glavni direktor OLAF-a, naglasio je važnost međunarodne suradnje.

- Trgovina ilegalnim lijekovima predstavlja trajnu i rastuću prijetnju, ne samo javnom zdravlju, već i integritetu legalnog lanca opskrbe. Udruživanjem snaga, OLAF, Europol i nacionalne carinske vlasti zaštitile su europske potrošače od opasnih proizvoda - stoji u priopćenju OLAF-a, koji je koordinirao carinske vlasti u 14 država članica.

Opasnost iz bočice: Od lažnih lijekova za mršavljenje do sintetičkih opioida

Operacija je istaknula nekoliko kritičnih prijetnji javnom zdravlju. Jedna od najvećih je širenje krivotvorenih proizvoda na bazi semaglutida, aktivnog sastojka popularnih lijekova za dijabetes koji se masovno zloupotrebljavaju kao sredstva za mršavljenje. Kriminalci su iskoristili globalnu nestašicu i ogromnu potražnju kako bi na tržište plasirali opasne kopije.

Foto: Europol

Još veći rizik predstavljaju lažni lijekovi koji sadrže iznimno potentne sintetičke tvari poput nitazena, koji su po strukturi i djelovanju slični legalnim opioidima, ali često višestruko jači. Zbog te sličnosti, opasnost od slučajnog predoziranja i teških trovanja iznimno je visoka. Kriminal u farmaceutskoj industriji ne podrazumijeva samo proizvodnju lažnih lijekova, već i preusmjeravanje legalno propisanih lijekova na crno tržište, njihovu preprodaju te korištenje u svrhe za koje nisu namijenjeni, poput poboljšanja sportskih performansi ili rekreacijske upotrebe.

Primjeri razbijenih mreža: Od Grčke do Španjolske

U Grčkoj su vlasti razbile mrežu koja je prevarila nacionalni zdravstveni sustav za više od 1,2 milijuna eura. U organizaciju, aktivnu još od 2017. godine, bila su uključena dva vlasnika ljekarni, jedan zaposlenik i dvoje liječnika. Oni su izdavali lažne recepte koristeći podatke građana koji svoje stvarne recepte nisu realizirali, a često su krali brojeve socijalnog osiguranja od ljudi koji su dolazili u ljekarne na testiranje na koronavirus. Izdavali su recepte za skupe lijekove i narkotike, koje bi potom ilegalno prodavali na crnom tržištu. Tijekom pretraga zaplijenjeno je više od 17.000 pakiranja lijekova, gotovina i nekoliko komada oružja, uključujući pištolj s prigušivačem.

U Španjolskoj su Civilna garda i carina razbile organizaciju koja se bavila uvozom i distribucijom ilegalnih lijekova i proizvoda za estetsku medicinu, uglavnom iz Južne Koreje. Meta su im bile legalne i ilegalne estetske klinike, kao i nestručne osobe koje su na društvenim mrežama nudile estetske zahvate. Istraga je pokrenuta nakon prijava o sumnjivim tretmanima, a rezultirala je zapljenom velikih količina ilegalnih proizvoda. Aktivnosti ove mreže proširile su se i na Portugal, gdje su uhićene četiri osobe i provedene inspekcije u 24 klinike i ustanove.