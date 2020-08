Najpopularniji sastojak anti-age krema i seruma je moćni retinol

Derivat vitamina A postao je posljednjih godina toliko popularan da ga koriste gotovo sve kozmetičke kuće, jer djeluje ne samo na bore, već i na ujednačenost tena

<p>Retinol dermatolozi zovu "zlatnim standardom" u kozmetici, koji je odnedavno jedan od najpopularnijih, sveprisutnih sastojaka anti-age krema i seruma.</p><p>- Ovaj sastojak je u svijetu anti-age kozmetike najtraženiji, jer usporava znakove starenja na licu te je ujedno posvuda dostupan, u mnogim formulama i varijantama - komentirala je Sandra Lee, dermatologinja iz Kalifornije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rituali za ujednačavanje tena </strong></p><p>Retinol je derivat vitamina A i može ga se naći u hrani životinjskog porijekla kao što su mlijeko i riblja ulja.</p><p>- Pomaže i u reguliranju imunološkog sistema te čak može prevenirati infekcije - istaknula je liječnica iz New Yorka, Stefani Sassos.</p><p>U kozmetici se retinol primjenjuje slično kao i kao retinoična kiselina te se često propisuje u rješavanju problema s aknama.</p><p>- Ipak, ima razlika - dok retinol ima slične benefite kao retinoična kiselina, on je slabiji i manje iritira kožu. Mnogi dermatolozi predlažu da se počne s retinolom, kako bi se koža navikla na proces, a tek nakon toga nastavi s retinoičnom kiselinom - ističe liječnica.</p><p>No, ovaj sastojak ne mora biti po receptu dermatologa, jer mnoge su kreme i serumi s retinolom dostupni u ljekarni ili drogeriji.</p><p>- Retinol radi na više načina. Sprječava razaranje kolagena te potiče staničnu izmjenu, a sve to utječe na nastanak bora - tumači Lee.</p><p>Kolagen i elastin su proteini koji su u koži zaduženi za mladenački, zdravi i nategnuti izgled kože te je čine elastičnom.</p><p>Retinol utječe na staničnu izmjenu, radi čega su pore čiste, što znači da nema akni ni prištića.</p><p>Dermatologinje ujedno navode kako ne treba čekati određene zrelije godine kako bi se počelo koristiti retinol, upravo radi sprječavanja prijevremenih bora koje stižu čak i u tridesetima.</p><p>Najbolje je koristiti ga navečer, a tijekom dana nanositi kremu sa zaštitnim faktorom.</p><p>- Retinol je siguran za sve tipove kože, no u početku se mogu pojaviti crvenilo, iritacija i suhoća - podsjeća liječnica za <a href="https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/a32497174/what-is-retinol/">Good Housekeeping</a>. No, kad se koža navikne, ten postaje ujednačen i ljepši.</p>