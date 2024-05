Najpoznatiji narančasti mačak: Evo zašto Garfield voli lazanje

Svi su vidjeli narančastog mačka u spotu Baby Lasagne, ali najpoznatiji dlakavac koji obožava lazanje ipak je Garfield. Jednog od najuspješnijih stripovskih likova ikada stvorenih karakterizira simpatično mrzovoljan karakter. Garfield voli lazanje, mrzi ponedjeljak i ne može odoljeti da kritizira svog vlasnika Jona Arbucklea. Međutim, postoji nekoliko činjenica o njemu koje su uspjele ostati malo poznate unatoč svjetskoj slavi.

Stvoren krajem 70-tih za strip Jon, Garfield i danas uživa stalnu slavu i popularnost diljem svijeta.

Kao što je otkriveno u raznim stripovima i u službenom Garfieldovom sadržaju na mrežama, mačak je zapravo rođen u talijanskom restoranu koji se zove Mamma Leoni's te je odmah krenuo jesti lazanje jer mu je ta hrana bila lako dostupna.

Njegova ljubav prema tjestenini zapravo je razlog zašto je uopće upoznao Jona.

- Garfield je rođen u kuhinji talijanskog restorana jedne zimske noći 1978., dok je vani padao snijeg poput ribanog parmezana. Pri rođenju je težio oko 2 i pol kile, a to je veliko za mačku te od samog početka pokazao strast prema talijanskoj hrani. Vlasnik restorana, prisiljen birati između Garfielda i zatvaranja svojih vrata zbog nedostatka tjestenine, prodao je Garfielda trgovini za kućne ljubimce. Garfield je mislio da je gotov, sve dok Jon Arbuckle nije ušao na vrata - piše u 'Garfield at Large: His First Book' Jima Davisa.

U intervjuu za Huffpost, kreator Jim Davis otkrio je realne razloge za mačju ljubav prema lazanjama.

- Volim lazanje. Mislio sam da bi bilo smiješno imati mačku koja voli lazanje, ali kako se ispostavilo, od ljudi cijelo vrijeme čujem da njihove mačke vole lazanje - izjavio je, piše Screen rant.