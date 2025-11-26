Obavijesti

Najskuplji advent: Adventski vjenčići stoje koliko i bogate božićne jele prije dvije godine

Piše Danijela Mikola, Dijana Marić, Meri Tomljanović, Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 5 min
U Rijeci su cijene više do 15 posto nego lani, a početna cijena adventskih vjenčića po cvjećarnicama i gradskim tržnicama je od 30 eura pa sve do 90 eura u Zagrebu na Cvjetnom...

Uobičajeno je u adventsko vrijeme podičiti se lijepim i maštovito složenim adventskim vjenčićem. Oni vještiji u kreiranju i sami mogu načiniti svoj vjenčić, s obzirom na to da je po trgovačkim centrima pregršt prodavaonica koje prodaju upravo materijale i ukrase namijenjene izradi takvih ukrasa. Jer cijene gotovih vjenčića koje nude naši cvjećari otišle su u nebo.

